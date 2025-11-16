HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     
Sociedad

Mototaxista agrede con fierro a chofer de bus La Roma luego que conductor le chocara su unidad en El Agustino: le robó sus ganancias tras ataque

El agresor, identificado como Joseph Paolo Pantigoso Lozada, fue detenido junto a su cómplice tras la persecución en El Agustino. El chofer sufrió graves lesiones y fue trasladado a un hospital del distrito.

Un mototaxista siguió a un conductor del bus La Roma para agredirlo luego de que chofer le chocara su unidad.
Un mototaxista siguió a un conductor del bus La Roma para agredirlo luego de que chofer le chocara su unidad. | Foto: Composición LR/ Latina

Un chofer del bus de la empresa La Roma fue agredido con un fierro por un mototaxista, luego de que la unidad de transporte público chocara con el vehículo menor en la cuadra 19 del jirón Áncash, en El Agustino. En imágenes difundidas por Latina, se observa cómo el agresor sube a una moto lineal para iniciar una persecución acompañado por otra mototaxi, mientras los pasajeros, entre gritos de susto, pedían la intervención de la Policía.

El hecho fue registrado por pasajeros que iban dentro del vehículo y grabaron el incidente. En las imágenes se observa al sujeto romper la puerta de ingreso con un fierro y, una vez dentro, una pasajera señaló que golpeó en la cabeza al conductor con el objeto metálico. Tras el ataque, también se captó el momento en que el agresor se llevaba las ganancias del día pertenecientes a la empresa de transporte.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los artistas urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

lr.pe

Serenos del distrito trasladaron a chofer de bus La Roma a un hospital

Serenos del distrito llegaron al lugar de los hechos y trasladaron al chofer al Hospital Hipólito Unanue. El hombre, padre de familia, llegó con lesiones graves en el rostro y la cabeza. “Su mandíbula está dañada y también parte de su nariz”, señaló un familiar de la víctima a Latina.

En las imágenes se aprecia que el parabrisas del bus está completamente dañado y que la ventana del conductor ha quedado totalmente rota. Los familiares exigen justicia y temen que los responsables, pese a los videos registrados, queden en libertad.

PUEDES VER: Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

lr.pe

PNP logró capturar al agresor del bus La Roma

Tras el incidente, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró capturar al agresor y a su cómplice, quienes lo acompañaban en la mototaxi. El atacante fue identificado como Joseph Paolo Pantigoso Lozada, de 34 años, y su acompañante como Henry Christian Ochoa Vargas, de 28 años. Ambos permanecen detenidos en la comisaría de Santoyo mientras duren las investigaciones.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Colapsa techo de comisaría en El Agustino: derrumbe fue provocado por caída de muro de contención de una vivienda

Colapsa techo de comisaría en El Agustino: derrumbe fue provocado por caída de muro de contención de una vivienda

LEER MÁS
Balean a policía en la puerta de su vivienda en El Agustino: agente permanece grave en el hospital Hipólito Unanue

Balean a policía en la puerta de su vivienda en El Agustino: agente permanece grave en el hospital Hipólito Unanue

LEER MÁS
Ratas invaden viviendas por obras en pistas y veredas en El Agustino: vecinos denuncian colapso de desagüe

Ratas invaden viviendas por obras en pistas y veredas en El Agustino: vecinos denuncian colapso de desagüe

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

LEER MÁS
Balean a reconocido tiktoker, Tío Winner, en Trujillo: guardaespaldas del artista fallece tras ataque

Balean a reconocido tiktoker, Tío Winner, en Trujillo: guardaespaldas del artista fallece tras ataque

LEER MÁS
Temblor en Piura: sismo de magnitud 4,2 remeció Talara, según IGP

Temblor en Piura: sismo de magnitud 4,2 remeció Talara, según IGP

LEER MÁS
Los Injertos de San Juan de Lurigancho usaban celulares no rastreables para exigir cupos de más de S/100.000 a comerciantes de Lima Este

Los Injertos de San Juan de Lurigancho usaban celulares no rastreables para exigir cupos de más de S/100.000 a comerciantes de Lima Este

LEER MÁS
Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

LEER MÁS
Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu

Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Sociedad

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025