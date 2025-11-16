Un mototaxista siguió a un conductor del bus La Roma para agredirlo luego de que chofer le chocara su unidad. | Foto: Composición LR/ Latina

Un chofer del bus de la empresa La Roma fue agredido con un fierro por un mototaxista, luego de que la unidad de transporte público chocara con el vehículo menor en la cuadra 19 del jirón Áncash, en El Agustino. En imágenes difundidas por Latina, se observa cómo el agresor sube a una moto lineal para iniciar una persecución acompañado por otra mototaxi, mientras los pasajeros, entre gritos de susto, pedían la intervención de la Policía.

El hecho fue registrado por pasajeros que iban dentro del vehículo y grabaron el incidente. En las imágenes se observa al sujeto romper la puerta de ingreso con un fierro y, una vez dentro, una pasajera señaló que golpeó en la cabeza al conductor con el objeto metálico. Tras el ataque, también se captó el momento en que el agresor se llevaba las ganancias del día pertenecientes a la empresa de transporte.

Serenos del distrito trasladaron a chofer de bus La Roma a un hospital

Serenos del distrito llegaron al lugar de los hechos y trasladaron al chofer al Hospital Hipólito Unanue. El hombre, padre de familia, llegó con lesiones graves en el rostro y la cabeza. “Su mandíbula está dañada y también parte de su nariz”, señaló un familiar de la víctima a Latina.

En las imágenes se aprecia que el parabrisas del bus está completamente dañado y que la ventana del conductor ha quedado totalmente rota. Los familiares exigen justicia y temen que los responsables, pese a los videos registrados, queden en libertad.

PNP logró capturar al agresor del bus La Roma

Tras el incidente, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró capturar al agresor y a su cómplice, quienes lo acompañaban en la mototaxi. El atacante fue identificado como Joseph Paolo Pantigoso Lozada, de 34 años, y su acompañante como Henry Christian Ochoa Vargas, de 28 años. Ambos permanecen detenidos en la comisaría de Santoyo mientras duren las investigaciones.

