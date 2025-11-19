HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Escolares viajan del campo a la ciudad de Arequipa para pedir ayuda para su colegio-albergue: no tienen baño y duermen en el piso

Hace más de dos años, el gobernador regional Rohel Sánchez prometió a la comunidad del anexo de Huarcaya, en La Unión, mejorar la infraestructura del centro educativo, pero en la actualidad no hay avances.

Niños duermen en el piso y no cuentan con servicios básicos en colegio-albergue de Arequipa.
Niños duermen en el piso y no cuentan con servicios básicos en colegio-albergue de Arequipa. | Composición LR | Facebook

El último martes 18 de noviembre, tres escolares de la provincia de La Unión, en Arequipa, llegaron a la Ciudad Blanca luego de viajar doce horas en bus para pedir ayuda por el estado crítico en el que se encuentra la institución educativa N.º 40042, ubicada en el distrito de Huaynacotas. Los menores exigen mejorar la condiciones en la que estudian y viven.

Decenas de estudiantes en situación de extrema pobreza que pertenecen al albergue del colegio viven en condiciones inhumanas al interior de una pequeña cabaña con paredes de piedra y un techo de calaminas agujeradas. Los estudiantes duermen en el piso por falta de camas a temperaturas extremas de menos 20 grados.

TE RECOMENDAMOS

CRIMINALIDAD AUMENTA Y APROBACIÓN DE JOSÉ JERÍ TAMBIÉN | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Según medios locales, el gobernador Regional Rohel Sánchez prometió en el 2023 mejorar la infraestructura de la institución educativa; sin embargo, hasta el momento no se ha cumplido con la promesa.

PUEDES VER: La historia de Blanca Marín, la auxiliar de enfermería de 89 años que cuestiona la atención actual del Sistema de Salud: “No tienen vocación”

lr.pe

Exigen mejoras para centro educativo

El alcalde escolar más una compañera del colegio en emergencia denunciaron públicamente el abandono que sufre su comunidad por parte del Gobierno Regional y el Estado. Además, comentó que varios de sus compañeros que viven lejos deben caminar entre heladas más de dos horas distancia para llegar al centro educativo.

"Las paredes están por colapsar. Las calaminas tienen agujeros y cuando llueve empieza a gotear. Por el inmenso frío que hace allá, mis compañeros se enferman", declaró el menor a un medio local.

PUEDES VER: Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

lr.pe

GORE de Arequipa promete ayudar a escolares

Luego de pactar una reunión con los menores, la consejera regional Yesenia Choquehuanca aseguró que se ha dispuesto "un apoyo inmediato para atender la emergencia. Estamos coordinando para poder apoyarles y que (los niños) finalmente tengan por lo menos algo", declaró.

En tanto, medios de la zona recordaron que hace tres años el actual gobernador Rohel Sánchez anunció la elaboración del expediente técnico para mejorar y ampliar la institución educativa N.º 40542 del nivel inicial, primaria y secundaria. Sin embargo, los 248 estudiantes aún se encuentran a la espera de las obras.

PUEDES VER: ¿Por qué podría tardar la extradición de Erick Moreno, alias el 'Monstruo' a Perú? Este sería el proceso pendiente en Paraguay

lr.pe

Colegio y albergue

Las instalaciones de la institución también funciona como albergue para los alumnos que provenientes de zonas muy alejadas y no pueden regresar diariamente a sus casas.

En tanto, el Consejo Regional ofreció su apoyo a los menores por Navidad, por el abandono que enfrentan. No obstante, el gerente expresó su identificación con la causa, pero resaltó que la construcción del colegio no es de la cometencia directa del GORE.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Corte de luz en Arequipa desde este martes 11 al sábado 15 de noviembre: zonas y horarios afectados

Corte de luz en Arequipa desde este martes 11 al sábado 15 de noviembre: zonas y horarios afectados

LEER MÁS
Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados HOY 18 de noviembre, según Sedapar?

Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados HOY 18 de noviembre, según Sedapar?

LEER MÁS
Arequipa: vándalos incendian planetario inconcluso valorizado en casi 2 millones de soles

Arequipa: vándalos incendian planetario inconcluso valorizado en casi 2 millones de soles

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Novia de policía que sufrió daño cerebral tras brutal caída en comisaría revela cómo lo apoya en su recuperación: "Estaré con él hasta que me necesite"

Novia de policía que sufrió daño cerebral tras brutal caída en comisaría revela cómo lo apoya en su recuperación: "Estaré con él hasta que me necesite"

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Confirman día no laborable este 19 de noviembre: no habrá clases en colegios de esta región, según Minedu

Confirman día no laborable este 19 de noviembre: no habrá clases en colegios de esta región, según Minedu

LEER MÁS
Mujer ingresó caminando a clínica Ricardo Palma, pero termina postrada tras error en cirugía cerebral: hijas denuncian mala praxis de médicos

Mujer ingresó caminando a clínica Ricardo Palma, pero termina postrada tras error en cirugía cerebral: hijas denuncian mala praxis de médicos

LEER MÁS
Suspensión de clases confirmada por feriado largo de hasta 4 días en Perú: ¿cuándo es?

Suspensión de clases confirmada por feriado largo de hasta 4 días en Perú: ¿cuándo es?

LEER MÁS
Detienen a implicados en muerte de joven de 17 años en Ancón: uno era su pareja, dos son menores de edad y todos registran antecedentes

Detienen a implicados en muerte de joven de 17 años en Ancón: uno era su pareja, dos son menores de edad y todos registran antecedentes

LEER MÁS

Ofertas

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Sociedad

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Temblor HOY, 17 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025