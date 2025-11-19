Niños duermen en el piso y no cuentan con servicios básicos en colegio-albergue de Arequipa. | Composición LR | Facebook

Niños duermen en el piso y no cuentan con servicios básicos en colegio-albergue de Arequipa. | Composición LR | Facebook

El último martes 18 de noviembre, tres escolares de la provincia de La Unión, en Arequipa, llegaron a la Ciudad Blanca luego de viajar doce horas en bus para pedir ayuda por el estado crítico en el que se encuentra la institución educativa N.º 40042, ubicada en el distrito de Huaynacotas. Los menores exigen mejorar la condiciones en la que estudian y viven.

Decenas de estudiantes en situación de extrema pobreza que pertenecen al albergue del colegio viven en condiciones inhumanas al interior de una pequeña cabaña con paredes de piedra y un techo de calaminas agujeradas. Los estudiantes duermen en el piso por falta de camas a temperaturas extremas de menos 20 grados.

TE RECOMENDAMOS CRIMINALIDAD AUMENTA Y APROBACIÓN DE JOSÉ JERÍ TAMBIÉN | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Según medios locales, el gobernador Regional Rohel Sánchez prometió en el 2023 mejorar la infraestructura de la institución educativa; sin embargo, hasta el momento no se ha cumplido con la promesa.

Exigen mejoras para centro educativo

El alcalde escolar más una compañera del colegio en emergencia denunciaron públicamente el abandono que sufre su comunidad por parte del Gobierno Regional y el Estado. Además, comentó que varios de sus compañeros que viven lejos deben caminar entre heladas más de dos horas distancia para llegar al centro educativo.

"Las paredes están por colapsar. Las calaminas tienen agujeros y cuando llueve empieza a gotear. Por el inmenso frío que hace allá, mis compañeros se enferman", declaró el menor a un medio local.

GORE de Arequipa promete ayudar a escolares

Luego de pactar una reunión con los menores, la consejera regional Yesenia Choquehuanca aseguró que se ha dispuesto "un apoyo inmediato para atender la emergencia. Estamos coordinando para poder apoyarles y que (los niños) finalmente tengan por lo menos algo", declaró.

En tanto, medios de la zona recordaron que hace tres años el actual gobernador Rohel Sánchez anunció la elaboración del expediente técnico para mejorar y ampliar la institución educativa N.º 40542 del nivel inicial, primaria y secundaria. Sin embargo, los 248 estudiantes aún se encuentran a la espera de las obras.

Colegio y albergue

Las instalaciones de la institución también funciona como albergue para los alumnos que provenientes de zonas muy alejadas y no pueden regresar diariamente a sus casas.

En tanto, el Consejo Regional ofreció su apoyo a los menores por Navidad, por el abandono que enfrentan. No obstante, el gerente expresó su identificación con la causa, pero resaltó que la construcción del colegio no es de la cometencia directa del GORE.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real