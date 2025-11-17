HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Arequipa: vándalos incendian planetario inconcluso valorizado en casi 2 millones de soles

Desconocidos quemaron las butacas del auditorio del observatorio y rompieron puertas. La infraestructura está abandonada desde el 2022, cuando quedó detenida por problemas contractuales y observaciones en su edificación.

Invasores también rompieron puertas de madera de los baños y algunas mamparas del planetario. Foto: Composición LR / Wilder Pari, La República
Invasores también rompieron puertas de madera de los baños y algunas mamparas del planetario. Foto: Composición LR / Wilder Pari, La República

Un atentado perpretado por desconocidos, destrozó mobiliario de una obra destinada a ser un observatorio astronómico en la ciudad de Arequipa. La construcción está inconclusa desde diciembre del 2022 y, desde entonces, ha estado casi abandonada. Ello fue aprovechado por los facinerosos.

La obra atacada es el proyecto Parque Recreativo y Cultural José María Arguedas, en el distrito de Sachaca. Según informó el gerente municipal de dicha comuna, Augusto Riveros Chávez, el ataque sucedió el 31 de octubre.

Según constató La República, el principal daño es a un auditorio del planetario, el cual fue incendiado y ya tenía instaladas más de 50 butacas. El gerente Augusto Riveros calcula que se perdió el 70 % de este mobiliario. Además, los invasores rompieron puertas de maderas de los baños y algunas mamparas.

Según el gerente municipal de Sachaca, otro mobiliario como telescopios y monitores no fueron dañados, pues están almacenados. Aún no se calculó a cuánto asciende el perjuicio, pero admitió que deberá ser asumido por la comuna de Sachaca.

PUEDES VER: Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados por el corte el martes 18 de noviembre, según Sedapar?

lr.pe

Escasa vigilancia en la zona

Vecinos de la zona señalaron que no percibieron el momento del ataque, recién lo notaron cuando vieron salir humo del domo del planetario. Se sabe que al momento del atentado no había personal de seguridad, desde entonces ya se asignó un cuidante. Todavía no se ha sancionado a los responsables.

Vale mencionar que los alrededores del planetario están semi abandonados. En la gradería que conduce a la infraestructura queda el rastro de varias botellas de bebidas alcohólicas.

PUEDES VER: El millonario puente Gunther se levanta sobre Arequipa para unir dos distritos claves: se construyó en 75 días tras su colapso total

lr.pe

Observatorio paralizado e inconcluso

El observatorio está paralizado desde diciembre del 2022, cuando fue inaugurado por el anterior alcalde, Emilio Díaz Pinto, en los últimos días de su mandato. Según el actual gerente municipal, el proyecto fue inaugurado sin la recepción de obra y con 50 observaciones.

Entre las deficiencias  -dijo Augusto Riveros- está la cúpula o domo del planetario, que no se ciñó al expediente técnico. Además, las mamparas no eran en calidad de vidrio templado como exigían los planos. Desde entonces, surgió una controversia con la contratista Marpeco.

Según el documento de la buena pro, la obra fue adjudicada por un valor de S/. 1'704,072.47. Se estima que las subsanaciones representarán un adicional de S/ 150.000. Según Riveros, esperan retomar pronto la obra y ponerla en funcionamiento en el primer semestre del próximo año.

