Corte de agua en Arequipa son programados y anunciados por Sedapar. | Foto: composición de Gerson Cardoso/La República/

Arequipa será afectada por un corte de agua por disposición de Sedapar. La medida, según indicó la empresa prestadora del servicio, obedece a que realizarán la limpieza y desinfección de los reservorios N20 Y N20A, ubicados en la planta de tratamiento de agua potable Miguel de la Cuba Ibarra.

La suspensión del servicio está programada para este martes 18 de noviembre. La entidad exhortó a los usuarios de las zonas afectadas a guardar una reserva de agua en cantidad prudente, que les permita atender las necesidades básicas durante la vigencia del corte está garantizada.

¿Cuándo será el corte de agua en Arequipa?

La suspensión temporal del servicio de agua potable se concretará el día martes 18 de noviembre desde las 6.00 a. m. hasta las 11.30 p. m., de acuerdo a lo informado por Sedapar. Cabe resaltar, que en este tipo de cortes programados el restablecimiento es de manera gradual y progresiva.

¿Qué distritos serán afectados por el corte de agua en Arequipa?

Alto Selva Alegre

Cayma

Cerro Colorado

Mariano Melgar

Miraflores

José Luis Bustamante y Rivero

Paucarpata

Yura.

