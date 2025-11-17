Anuncian firma de adenda para ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao | Foto: Marco Cotrina/LR

Luis del Carpio, presidente del directorio de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), anunció que entre marzo y abril de 2026 se firmará la adenda al contrato de concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao. Este proceso permitirá ampliar la capacidad del transporte masivo que moviliza diariamente a 630.000 pasajeros, conectando Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho y recorriendo un total de 11 distritos.

“Nos hemos propuesto, junto con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), que nos confió la formulación de la solución junto con los Ministerios de Transportes (MTC) y Economía (MEF), firmar una ampliación de inversiones para la Línea 1 del Metro en marzo o abril próximo. Es un gran reto, pero creo que se lo debemos a la ciudad”, precisó durante su participación en el 38.º Congreso Anual de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos (Alamys).

Así se ampliará la Línea 1 del Metro: inversión millonaria y más trenes

Los cambios en la Línea 1 del Metro de Lima comenzarán con la firma de la adenda para su ampliación, un proyecto que implicará una inversión de 2.700 millones de dólares, según indicó Manuel Wu, presidente del directorio de la Línea 1.

El directivo detalló que la ampliación también incluye la adquisición de 31 nuevos trenes, mejoras eléctricas, más cocheras y otras medidas para aumentar la capacidad durante las horas punta.

Según la concesionaria, la Línea 1 espera movilizar al cierre de este año 212 millones de pasajeros, 20 mil más que en 2024. Además, se trabaja para obtener en diciembre próximo la viabilidad técnica con ProInversión y la ATU. La implementación del proyecto tomaría aproximadamente cuatro años desde la firma del acuerdo, periodo durante el cual se reducirá el tiempo de espera entre trenes de 3 minutos a 2 minutos en hora punta.

Línea 1 reducirá la espera entre trenes desde 2027

La transformación del primer tren eléctrico de la capital es un proyecto contemplado a corto plazo dentro del Plan de Movilidad Urbana (PMU) presentado por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Se estima que los cambios se desarrollarán en los próximos cinco años, con avances visibles a partir de 2027 y la meta de duplicar la capacidad de pasajeros para 2033.

Según José Carlos Soldevilla, director de Integración de Transporte Urbano y Recaudo de la ATU, actualmente la Línea 1 moviliza trenes cada 3 minutos en hora punta, pero en 2033 los intervalos podrían reducirse a 1 minuto y medio. “En los primeros años, hacia el 2027, el tiempo entre viajes podría reducirse hasta 2 minutos y medio, y hasta 2030 la reducción sería a 2 minutos. En 2033 se llegaría al objetivo del minuto y medio, lo que permitiría duplicar la capacidad de pasajeros transportados y responder así a las necesidades de la ciudadanía”, precisó a Agencia Andina.

Además, Soldevilla detalló que con la ampliación paulatina de la capacidad de la Línea 1 se podrá atender la demanda proveniente de la futura interoperabilidad con el Metropolitano, gracias a la Vía Expresa Grau, un tramo de casi tres kilómetros que conectará la estación central del Metropolitano con la estación Grau de la Línea 1.

