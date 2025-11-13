Miniván se incendia en la avenida Javier Prado Este y ocasiona congestión vehicular en San Borja

Dos unidades del Cuerpo General de Bomberos atienden la emergencia que ha ocasionado congestión en la vía. Foto: Composición LR

Dos unidades del Cuerpo General de Bomberos atienden la emergencia que ha ocasionado congestión en la vía. Foto: Composición LR

Alrededor de las 8:36 a. m. se reportó el incendio de una miniván en la avenida Javier Prado Este, en el distrito de San Borja. Ante ello, dos unidades del Cuerpo General de Bomberos atienden la emergencia que ha ocasionado un intenso tráfico en la vía desde el Ministerio de Cultura hasta la Vía Expresa.

De acuerdo con las imágenes, el siniestro se ha registrado en la vía alterna de la avenida Javier Prado. Miembros de serenazgo de la jurisdicción y los hombres de rojo cercaron el lugar para las diligencias respectivas.

TE RECOMENDAMOS POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Nota en desarrollo