HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Escolar de 14 años fallece dentro de colegio tras presunta negligencia
Escolar de 14 años fallece dentro de colegio tras presunta negligencia     Escolar de 14 años fallece dentro de colegio tras presunta negligencia     Escolar de 14 años fallece dentro de colegio tras presunta negligencia     
Sociedad

Miniván se incendia en la avenida Javier Prado Este y ocasiona congestión vehicular en San Borja

El incidente se reporta a la altura del Ministerio de Cultura, lo cual ha ocasionado un tráfico pronunciado hasta el cruce de la avenida Javier Prado con la Vía Expresa.

Dos unidades del Cuerpo General de Bomberos atienden la emergencia que ha ocasionado congestión en la vía. Foto: Composición LR
Dos unidades del Cuerpo General de Bomberos atienden la emergencia que ha ocasionado congestión en la vía. Foto: Composición LR

Alrededor de las 8:36 a. m. se reportó el incendio de una miniván en la avenida Javier Prado Este, en el distrito de San Borja. Ante ello, dos unidades del Cuerpo General de Bomberos atienden la emergencia que ha ocasionado un intenso tráfico en la vía desde el Ministerio de Cultura hasta la Vía Expresa.

De acuerdo con las imágenes, el siniestro se ha registrado en la vía alterna de la avenida Javier Prado. Miembros de serenazgo de la jurisdicción y los hombres de rojo cercaron el lugar para las diligencias respectivas.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Nota en desarrollo

Notas relacionadas
Cierran avenida Javier Prado por obras: qué tramos estarán restringidos y desde cuándo

Cierran avenida Javier Prado por obras: qué tramos estarán restringidos y desde cuándo

LEER MÁS
Sube a falso colectivo en Javier Prado y le roban S/30.000 de sus cuentas bancarias: PNP capturó a un delincuente

Sube a falso colectivo en Javier Prado y le roban S/30.000 de sus cuentas bancarias: PNP capturó a un delincuente

LEER MÁS
Nueva vía rápida Javier Prado de López Aliaga sería solo un 'parche' para la avenida más congestionada de Lima

Nueva vía rápida Javier Prado de López Aliaga sería solo un 'parche' para la avenida más congestionada de Lima

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

LEER MÁS
Paro de transportistas 14 de noviembre: estos son los gremios que sí acatarán y los que no

Paro de transportistas 14 de noviembre: estos son los gremios que sí acatarán y los que no

LEER MÁS
Sutep anuncia paro este 13 de noviembre: docentes acatan huelga nacional y Minedu aclara situación de clases

Sutep anuncia paro este 13 de noviembre: docentes acatan huelga nacional y Minedu aclara situación de clases

LEER MÁS
Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

LEER MÁS
Escolar de 14 años fallece dentro de colegio Héroes del Cenepa, en Cercado de Lima, tras presunta negligencia

Escolar de 14 años fallece dentro de colegio Héroes del Cenepa, en Cercado de Lima, tras presunta negligencia

LEER MÁS
Luto en Arequipa: 37 vidas perdidas, un chofer ebrio implicado y el clamor por justicia de las familias

Luto en Arequipa: 37 vidas perdidas, un chofer ebrio implicado y el clamor por justicia de las familias

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Expareja de Paco Bazán lo denuncia por supuesto incumplimiento de pensión de alimentos: "Mi hija tiene necesidades"

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

Sociedad

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

Bus de la 50 arrolla a adulto mayor de 89 años y se da a la fuga en Barrios Altos: cámaras captaron el accidente

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025