Miniván se incendia en la avenida Javier Prado Este y ocasiona congestión vehicular en San Borja
El incidente se reporta a la altura del Ministerio de Cultura, lo cual ha ocasionado un tráfico pronunciado hasta el cruce de la avenida Javier Prado con la Vía Expresa.
Alrededor de las 8:36 a. m. se reportó el incendio de una miniván en la avenida Javier Prado Este, en el distrito de San Borja. Ante ello, dos unidades del Cuerpo General de Bomberos atienden la emergencia que ha ocasionado un intenso tráfico en la vía desde el Ministerio de Cultura hasta la Vía Expresa.
De acuerdo con las imágenes, el siniestro se ha registrado en la vía alterna de la avenida Javier Prado. Miembros de serenazgo de la jurisdicción y los hombres de rojo cercaron el lugar para las diligencias respectivas.
