Debido a las movilizaciones que se registran esta tarde en el Centro de Lima, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha dispuesto cambios inmediatos en las rutas del Metropolitano. Según indicó, los buses de la ruta regular C llegan únicamente hasta la estación Central, mientras que la ruta regular A desvía su trayecto por la avenida Alfonso Ugarte, realizando una parada temporal en la estación Quilca – El Peruano en ambos sentidos.

Asimismo, precisaron que el servicio AeroDirecto Centro también modificó su recorrido para evitar la zona de mayor congestión. En dirección al aeropuerto, los buses toman las avenidas Zepita y Alfonso Ugarte, así como el jirón Cárcamo, antes de retomar su ruta habitual. En sentido contrario, hacia el Centro de Lima, el servicio llega solo hasta la Plaza Dos de Mayo e inicia su retorno en el jirón Ascope.

ATU recomienda prevenir retrasos ante modificaciones por la movilización

La ATU recomendó a los usuarios considerar vías alternas y tomar previsiones ante posibles retrasos, ya que los desvíos se mantendrán mientras continúe la jornada de movilizaciones. Las autoridades enfatizaron que los equipos de campo continúan monitoreando la situación para realizar ajustes adicionales de ser necesario, e instaron a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales del Metropolitano y de la ATU.

ATU anuncia desvíos por movilizaciones en Centro de Lima. Foto: ATU

Convocan marcha de la Generación Z este 14 de noviembre: ¿quienes son?

La llamada Generación Z comprende a jóvenes entre 18 y 25 años, quienes crecieron inmersos en la tecnología digital, familiarizados desde muy temprano con las computadoras, las redes sociales y los teléfonos inteligentes, señaló a este medio Eli Leonardo Malvaceda, profesor de Psicología en la USIL.

Además, indicó que este predominio de lo digital ha cambiado radicalmente cómo se relacionan entre sí. Sus comunicaciones suelen ser ágiles, concisas y directas, adaptadas a la inmediatez de la tecnología. Plataformas como Roblox o Discord se han vuelto espacios habituales para organizar actividades y mantener contacto con sus pares. Gracias estas herramientas pudieron organizarse para realizar en fechas previas y este 14 de noviembre un grupo de movilizaciones en contra del Gobierno, en las que buscan exponer el descontento de los ciudadanos ante la crisis política que se registra en el país.

