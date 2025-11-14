Según el conteo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), más de 1.000 de vehículos informales recorren diariamente la avenida Javier Prado, en Lima Metropolitana, sin cumplir con las normas mínimas de seguridad ni contar con autorización para transportar pasajeros. Esta vía, una de las arterias más transitadas de la capital, esta semana fue escenario del actuar de un grupo de colectiveros que agredieron al personal fiscalizador y quemaron una minivan intervenida en la cuadra 27.

En ese sentido, la entidad advierte que esta actividad ilícita, además de generar congestión y afectar la movilidad de millones de ciudadanos, expone a los usuarios a graves riesgos al utilizar unidades sin SOAT, sin inspección técnica y, en muchos casos, con un amplio historial de infracciones.

Además de Javier Prado, la ATU señala que diversos vehículos informales transitan Universitaria, Túpac Amaru y Próceres. Foto: Difusión.

Descontrol en las principales avenidas de Lima

Tras el último incidente en la avenida Javier Prado, donde un colectivero incendió su vehículo en San Borja para evitar que este sea llevado al depósito, la ATU anunció que realizarán una denuncia penal contra los responsables del ataque. La miniván intervenida acumulaba 76 infracciones y multas que superaban el millón de soles, carecía del SOAT y del certificado de inspección técnica.

El vocero de la ATU, Pavel Flores, señaló para Andina que la entidad tiene identificado varios puntos de la capital donde vehículos operan con impunidad, como lo son la avenida Universitaria, Tupac Amaru y Próceres, donde la entidad realiza sus intervenciones. Además, agregó que los ataques a los fiscalizadores son recurrentes, habiéndose generado 300 agresiones por parte de conductores informales en Lima y Callao en lo que va del año.

“Si no fuese por el apoyo de la Policía Nacional que se encontraba en el lugar, esto (la agresión en San Borja) podría haber terminado con otras consecuencias más graves, atentando contra la vida humana”, resaltó.

Más de 1.800 vehículos informales retirados en 2025

Hasta el 15 de septiembre de 2025, la ATU retiró 557 vehículos que prestan servicio de transporte público sin autorización y con más de 30 años de antigüedad. Durante los operativos, realizados en Lima y Callao, la mayoría de los autos que fueron llevados al depósito presentaba condiciones técnicas deplorables que ponían en riesgo la seguridad de los pasajeros.

En cuanto al tipo de movilidad intervenido, 330 son combis y cústers, 161 son minibuses y 65 automóviles o minivanes. Sumado a este número, la entidad interceptó 1.364 vehículos informales que superan los 15 años.

