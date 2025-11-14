HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Sociedad

Más de 1.000 vehículos informales circulan cada día sin control en Javier Prado: ATU identifica puntos críticos en Lima

Recientes incidentes, como la agresión a fiscalizadores y el incendio de una minivan en la avenida Javier Prado, evidenciaron el descontrol del transporte en Lima Metropolitana.

Más de 1.000 vehículos informales circulan cada día sin control en Javier Prado
Más de 1.000 vehículos informales circulan cada día sin control en Javier Prado | Foto: Difusión.

Según el conteo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), más de 1.000 de vehículos informales recorren diariamente la avenida Javier Prado, en Lima Metropolitana, sin cumplir con las normas mínimas de seguridad ni contar con autorización para transportar pasajeros. Esta vía, una de las arterias más transitadas de la capital, esta semana fue escenario del actuar de un grupo de colectiveros que agredieron al personal fiscalizador y quemaron una minivan intervenida en la cuadra 27.

En ese sentido, la entidad advierte que esta actividad ilícita, además de generar congestión y afectar la movilidad de millones de ciudadanos, expone a los usuarios a graves riesgos al utilizar unidades sin SOAT, sin inspección técnica y, en muchos casos, con un amplio historial de infracciones.  

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS
Además de Javier Prado, la ATU señala que diversos vehículos informales transitan Universitaria, Túpac Amaru y Próceres. Foto: Difusión.

Además de Javier Prado, la ATU señala que diversos vehículos informales transitan Universitaria, Túpac Amaru y Próceres. Foto: Difusión.

PUEDES VER: Metropolitano desvía su ruta por manifestación de la Generación Z en Centro de Lima, anuncia ATU: estas son las vías alternas

lr.pe

Descontrol en las principales avenidas de Lima

Tras el último incidente en la avenida Javier Prado, donde un colectivero incendió su vehículo en San Borja para evitar que este sea llevado al depósito, la ATU anunció que realizarán una denuncia penal contra los responsables del ataque. La miniván intervenida acumulaba 76 infracciones y multas que superaban el millón de soles, carecía del SOAT y del certificado de inspección técnica.

El vocero de la ATU, Pavel Flores, señaló para Andina que la entidad tiene identificado varios puntos de la capital donde vehículos operan con impunidad, como lo son la avenida Universitaria, Tupac Amaru y Próceres, donde la entidad realiza sus intervenciones. Además, agregó que los ataques a los fiscalizadores son recurrentes, habiéndose generado 300 agresiones por parte de conductores informales en Lima y Callao en lo que va del año.  

“Si no fuese por el apoyo de la Policía Nacional que se encontraba en el lugar, esto (la agresión en San Borja) podría haber terminado con otras consecuencias más graves, atentando contra la vida humana”, resaltó.

Más de 1.800 vehículos informales retirados en 2025

Hasta el 15 de septiembre de 2025, la ATU retiró 557 vehículos que prestan servicio de transporte público sin autorización y con más de 30 años de antigüedad. Durante los operativos, realizados en Lima y Callao, la mayoría de los autos que fueron llevados al depósito presentaba condiciones técnicas deplorables que ponían en riesgo la seguridad de los pasajeros.

En cuanto al tipo de movilidad intervenido, 330 son combis y cústers, 161 son minibuses y 65 automóviles o minivanes. Sumado a este número, la entidad interceptó 1.364 vehículos informales que superan los 15 años.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Ocho fiscalizadores de la ATU resultan heridos tras ataque de colectiveros por multa millonaria en San Borja

Ocho fiscalizadores de la ATU resultan heridos tras ataque de colectiveros por multa millonaria en San Borja

LEER MÁS
Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

LEER MÁS
ATU reanuda servicios de todas las estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao tras cierre temporal por "motivos de fuerza mayor"

ATU reanuda servicios de todas las estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao tras cierre temporal por "motivos de fuerza mayor"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Visa a Estados Unidos podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad, diabetes y otras enfermedades, según nueva orden

Visa a Estados Unidos podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad, diabetes y otras enfermedades, según nueva orden

LEER MÁS
Gremio de transportistas confirma que no habrá paro este 14 de noviembre: apoyarán marcha de la Generación Z

Gremio de transportistas confirma que no habrá paro este 14 de noviembre: apoyarán marcha de la Generación Z

LEER MÁS
Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

LEER MÁS
¿Habrá manifestaciones de transportistas este sábado 15 de noviembre? rutas, desvíos y más de la marcha de la Generación Z

¿Habrá manifestaciones de transportistas este sábado 15 de noviembre? rutas, desvíos y más de la marcha de la Generación Z

LEER MÁS
Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

LEER MÁS
¿Se realizará el paro de transportistas el 15 de noviembre? Conoce el panorama EN VIVO en Lima y Callao

¿Se realizará el paro de transportistas el 15 de noviembre? Conoce el panorama EN VIVO en Lima y Callao

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Sociedad

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025