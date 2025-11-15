Horario extendido del Metropolitano y Corredor Azul por conciertos de Shakira en Lima | Foto: composición LR/Andina

Shakira llega al Perú para ofrecer tres conciertos en el Estadio Nacional. Ante ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la ampliación del horario del Metropolitano y del Corredor Azul para facilitar el traslado de los miles de fanáticos que asistirán a las presentaciones de la artista colombiana.

La estación Estadio Nacional operará hasta la medianoche los días sábado 15, domingo 16 y martes 18 de noviembre, fechas en las que se prevé un alto flujo de pasajeros debido a los conciertos.

Horario y rutas del Metropolitano y Corredor Azul por concierto de Shakira

El Metropolitano operará hasta las 12:00 a.m. durante las fechas del concierto de Shakira. Los buses estarán disponibles para trasladar a los asistentes hacia las estaciones del norte (ruta B) y del sur (ruta C), facilitando el retorno seguro a distintos puntos de Lima.

Las estaciones de ambos extremos (norte y sur) funcionarán únicamente para el desembarque de pasajeros, medida que permitirá agilizar el flujo y evitar congestiones durante la salida masiva del público del Estadio Nacional.

Además, la ruta 301 del Corredor Azul también extenderá su servicio hasta la medianoche. Esta alternativa beneficiará a quienes necesiten movilizarse hacia distritos como el Rímac, Miraflores, Barranco y otros puntos del eje vial.

Opciones de transporte para llegar al Estadio Nacional

Además del Metropolitano y el Corredor Azul, la ATU recordó que diversas rutas de transporte convencional autorizadas llegan a las inmediaciones del Estadio Nacional desde distritos como Breña, La Victoria, Magdalena y San Juan de Lurigancho. Estas líneas permiten acceder a vías estratégicas como la avenida 28 de Julio y Paseo de la República, facilitando el desplazamiento de los asistentes.

En cuanto a taxis, la entidad informó que habrá paraderos autorizados en los alrededores del estadio para quienes opten por esta modalidad. La ATU reiteró su llamado a utilizar únicamente servicios formales de transporte, con el fin de garantizar un traslado seguro y evitar contratiempos durante las jornadas de concierto.