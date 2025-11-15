Metropolitano y corredor azul amplían servicio para el concierto de Shakira: conoce horarios y rutas
Shakira se presenta en el Perú con tres conciertos en el Estadio Nacional, programados para los días 15, 16 y 18 de noviembre. Consulta horario y paraderos autorizados.
- Más de 1.000 vehículos informales circulan cada día sin control en Javier Prado: ATU identifica puntos críticos en Lima
- ¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación
Shakira llega al Perú para ofrecer tres conciertos en el Estadio Nacional. Ante ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la ampliación del horario del Metropolitano y del Corredor Azul para facilitar el traslado de los miles de fanáticos que asistirán a las presentaciones de la artista colombiana.
La estación Estadio Nacional operará hasta la medianoche los días sábado 15, domingo 16 y martes 18 de noviembre, fechas en las que se prevé un alto flujo de pasajeros debido a los conciertos.
TE RECOMENDAMOS
POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS
PUEDES VER: Más de 1.000 vehículos informales circulan cada día sin control en Javier Prado: ATU identifica puntos críticos en Lima
Horario y rutas del Metropolitano y Corredor Azul por concierto de Shakira
El Metropolitano operará hasta las 12:00 a.m. durante las fechas del concierto de Shakira. Los buses estarán disponibles para trasladar a los asistentes hacia las estaciones del norte (ruta B) y del sur (ruta C), facilitando el retorno seguro a distintos puntos de Lima.
Las estaciones de ambos extremos (norte y sur) funcionarán únicamente para el desembarque de pasajeros, medida que permitirá agilizar el flujo y evitar congestiones durante la salida masiva del público del Estadio Nacional.
Además, la ruta 301 del Corredor Azul también extenderá su servicio hasta la medianoche. Esta alternativa beneficiará a quienes necesiten movilizarse hacia distritos como el Rímac, Miraflores, Barranco y otros puntos del eje vial.
PUEDES VER: Visa a Estados Unidos podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad, diabetes y otras enfermedades, según nueva orden
Opciones de transporte para llegar al Estadio Nacional
Además del Metropolitano y el Corredor Azul, la ATU recordó que diversas rutas de transporte convencional autorizadas llegan a las inmediaciones del Estadio Nacional desde distritos como Breña, La Victoria, Magdalena y San Juan de Lurigancho. Estas líneas permiten acceder a vías estratégicas como la avenida 28 de Julio y Paseo de la República, facilitando el desplazamiento de los asistentes.
En cuanto a taxis, la entidad informó que habrá paraderos autorizados en los alrededores del estadio para quienes opten por esta modalidad. La ATU reiteró su llamado a utilizar únicamente servicios formales de transporte, con el fin de garantizar un traslado seguro y evitar contratiempos durante las jornadas de concierto.