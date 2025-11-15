HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes
Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     
Sociedad

Metropolitano y corredor azul amplían servicio para el concierto de Shakira: conoce horarios y rutas

Shakira se presenta en el Perú con tres conciertos en el Estadio Nacional, programados para los días 15, 16 y 18 de noviembre. Consulta horario y paraderos autorizados.

Horario extendido del Metropolitano y Corredor Azul por conciertos de Shakira en Lima
Horario extendido del Metropolitano y Corredor Azul por conciertos de Shakira en Lima | Foto: composición LR/Andina

Shakira llega al Perú para ofrecer tres conciertos en el Estadio Nacional. Ante ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la ampliación del horario del Metropolitano y del Corredor Azul para facilitar el traslado de los miles de fanáticos que asistirán a las presentaciones de la artista colombiana.

La estación Estadio Nacional operará hasta la medianoche los días sábado 15, domingo 16 y martes 18 de noviembre, fechas en las que se prevé un alto flujo de pasajeros debido a los conciertos.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Más de 1.000 vehículos informales circulan cada día sin control en Javier Prado: ATU identifica puntos críticos en Lima

lr.pe

Horario y rutas del Metropolitano y Corredor Azul por concierto de Shakira

El Metropolitano operará hasta las 12:00 a.m. durante las fechas del concierto de Shakira. Los buses estarán disponibles para trasladar a los asistentes hacia las estaciones del norte (ruta B) y del sur (ruta C), facilitando el retorno seguro a distintos puntos de Lima.

Las estaciones de ambos extremos (norte y sur) funcionarán únicamente para el desembarque de pasajeros, medida que permitirá agilizar el flujo y evitar congestiones durante la salida masiva del público del Estadio Nacional.

Además, la ruta 301 del Corredor Azul también extenderá su servicio hasta la medianoche. Esta alternativa beneficiará a quienes necesiten movilizarse hacia distritos como el Rímac, Miraflores, Barranco y otros puntos del eje vial.

PUEDES VER: Visa a Estados Unidos podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad, diabetes y otras enfermedades, según nueva orden

lr.pe

Opciones de transporte para llegar al Estadio Nacional

Además del Metropolitano y el Corredor Azul, la ATU recordó que diversas rutas de transporte convencional autorizadas llegan a las inmediaciones del Estadio Nacional desde distritos como Breña, La Victoria, Magdalena y San Juan de Lurigancho. Estas líneas permiten acceder a vías estratégicas como la avenida 28 de Julio y Paseo de la República, facilitando el desplazamiento de los asistentes.

En cuanto a taxis, la entidad informó que habrá paraderos autorizados en los alrededores del estadio para quienes opten por esta modalidad. La ATU reiteró su llamado a utilizar únicamente servicios formales de transporte, con el fin de garantizar un traslado seguro y evitar contratiempos durante las jornadas de concierto.

Notas relacionadas
Shakira ya está en Lima: conoce cómo luce el escenario instalado para los conciertos de la colombiana en el Estadio Nacional

Shakira ya está en Lima: conoce cómo luce el escenario instalado para los conciertos de la colombiana en el Estadio Nacional

LEER MÁS
La Orquesta Filarmónica de Lima se suma al concierto de Shakira en el Estadio Nacional y tocará el tema ‘La pared’ junto a la colombiana

La Orquesta Filarmónica de Lima se suma al concierto de Shakira en el Estadio Nacional y tocará el tema ‘La pared’ junto a la colombiana

LEER MÁS
Shakira vuelve a Lima: Susy Díaz, Francisca Aronsson, Zully y otras famosas peruanas caminarán junto a la colombiana en el Estadio Nacional

Shakira vuelve a Lima: Susy Díaz, Francisca Aronsson, Zully y otras famosas peruanas caminarán junto a la colombiana en el Estadio Nacional

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

LEER MÁS
Sobreviviente a tragedia del bus en Ocoña revela que desconocidos saquearon pertenencias de los fallecidos

Sobreviviente a tragedia del bus en Ocoña revela que desconocidos saquearon pertenencias de los fallecidos

LEER MÁS
Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

LEER MÁS
Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

LEER MÁS
Adulto mayor de 80 años es encontrado sin vida en su departamento en Arequipa y detienen a su hijo como principal sospechoso

Adulto mayor de 80 años es encontrado sin vida en su departamento en Arequipa y detienen a su hijo como principal sospechoso

LEER MÁS
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Sociedad

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025