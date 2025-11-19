Un taxista de 41 años, Víctor Raúl Quispe Briones, fue asesinado a tiros en el Rímac. El Depincri encontró ocho casquillos de bala en su vehículo. | América Noticias

Un taxista identificado como Víctor Raúl Quispe Briones, de 41 años, fue asesinado a tiros dentro de su vehículo en el Sector de El Altillo en el Rímac este martes 18 de noviembre. El señor habría sido interceptado por presuntos pasajeros que solicitaron su servicio por una plataforma digital. De acuerdo con la información preliminar, los sicarios habrían aprovechado que estaba distraído y le dispararon varias veces, según testigos, para luego escapar en una motocicleta.

Sin embargo, según otra versión de los vecinos, recogida por la Policía, al hombre le dispararon mientras conversaba por teléfono con el auto estacionado en el malecón Ramón Castilla. Su pareja contó a las autoridades que la víctima vivía en la zona de Flor de Amancaes y solía trabajar de manera diaria brindando servicio de taxi. Quispe deja a dos hijos menores de edad.

Autoridades investigan asesinato en el Rímac

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Rímac ha iniciado las diligencias correspondientes. Al interior del automóvil de color blanco, placa W2L-668, de la marca Toyota se encontraron ocho casquillos de bala.

Las cámaras de seguridad instaladas en la zona podrían ser claves para identificar a los responsables.

¿Cuál fue el móvil del crimen a taxista?

La investigación no descarta un ajuste de cuentas, aunque los familiares de Quispe aseguran que la víctima no tenía enemigos ni amenazas previas conocidas.

Vecinos mencionaron que podría haberse tratado de una “cita trampa”, y presumen que lo llamaron específicamente para atraerlo y cometer el crimen. La esposa del fallecido llegó a la escena del crimen, consternada por lo sucedido.

