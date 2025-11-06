Incendio de gran magnitud consume vivienda en el Rímac: varias unidades de bomberos se encuentran en el lugar

La noche de este jueves 6 de noviembre, un incendio de gran magnitud viene consumiendo una vivienda de material noble ubicada en la calle 17, predio 1052, en el distrito del Rímac, cerca del parque Guaraná, colindante al club Sporting Cristal. Según los vecinos, el edificio es habitado por una persona y se desconocen si se encontraba dentro al momento del incidente.

De acuerdo con información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, al lugar han acudido tres unidades motobomba, una ambulancia y una unidad de rescate ligero para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a viviendas cercanas.

Los bomberos continúan trabajando en el enfriamiento del área y en la evaluación de los daños materiales ocasionados. Hasta el cierre de esta nota, no se han reportado heridos.

Canales de ayuda

De ocurrir un incendio, mantén la calma y sal de inmediato por la ruta de evacuación.

Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116, que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo, utiliza un extintor para apagarlo.

Al evacuar, asegúrate antes de salir que las manijas de las puertas no estén calientes, ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.

Evita inhalar humo, tápate la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por ningún motivo, regresar a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.

