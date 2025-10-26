HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cliente ataca con una tijera a estilista en el Rímac tras decirle que iba a cerrar local: fue detenido por vecinos

El agresor, quien ya había mostrado comportamientos extraños, atacó a la estilista cuando le indicó que el local estaba por cerrar en el Rímac. La víctima pidió apoyo a los vecinos, quienes intervinieron en su defensa.

Una estilista sufrió el ataque de un cliente con una tijera y le causó cortes en su cabeza.
Una estilista sufrió el ataque de un cliente con una tijera y le causó cortes en su cabeza. | Foto: Composición LR/ YouTube de Latina

Una estilista fue atacada por un cliente con unas tijeras luego de haberle cortado el cabello en el Rímac. La víctima, identificada como Juana Altamirano, acudió a la comisaría del distrito para presentar su denuncia tras sufrir cortes en la cabeza. La mujer fue atendida por el médico legista, quien le aplicó siete puntos de sutura. El incidente ocurrió durante la noche, cuando Altamirano accedió sin inconvenientes a brindar sus servicios al hombre que, minutos después, se convertiría en su agresor.

En declaraciones a Latina Noticias, la peluquera contó que notó algo extraño cuando vio que el hombre tenía un corte en el rostro. Al preguntarle por el motivo de la herida, el sujeto no le respondió. “Olía muy mal y traté de cortarle rápido. Ya no conversé porque no me respondía nada”, relató. Tras finalizar el corte y luego de que el individuo le pagara, este le preguntó si podía descansar en uno de los muebles del local. La estilista accedió, pero le advirtió que solo podría quedarse hasta la hora de cierre.

Hombre ataca a estilista tras cortarle el cabello en el Rímac

Cuando Altamirano le indicó que ya estaban por cerrar, el sujeto se levantó y tomó las mismas tijeras con las que momentos antes le había cortado el cabello, para luego atacarla y causarle heridas en la cabeza. En medio del ataque, la mujer cayó al suelo e intentó defenderse con las piernas mientras pedía auxilio.“Un tumulto de gente vino a ayudarme, y ahí me dejó y se retiró”, relató la víctima. Durante su huida, y al salir del local, el agresor fue interceptado y detenido por vecinos de la zona.

“Estaba a punto de desmayarme. Brotaba mucha sangre”, señaló. La mujer pidió a las autoridades actuar con mayor rapidez en este tipo de casos y agilizar los procesos judiciales contra los agresores. “Temo que salga libre y vuelva a atacarme. Todos los vecinos lo han linchado”, finalizó.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

