HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Reportan caída de Twitter y ChatGPT
Reportan caída de Twitter y ChatGPT     Reportan caída de Twitter y ChatGPT     Reportan caída de Twitter y ChatGPT     
Sociedad

Madre, hijos y bebé de un año mueren en choque contra bus cuando regresaban de visita familiar en Piura

El choque se produjo debido a una maniobra imprudente del ómnibus, que invadió el carril contrario, resultando en un fuerte impacto con la camioneta. Entre lágrimas los familiares velaron los cuerpos.

Accidente vehicular en Piura deja una familia muerta. Foto: composición LR
Accidente vehicular en Piura deja una familia muerta. Foto: composición LR | composición LR

En el departamento de Piura se reportó un fatal accidente de tránsito que cobró la vida de cuatro personas, incluyendo un menor de edad de tan solo un año. El hecho ocurrió en el kilómetro 3 de la carretera Penetración Piura - Olmos, dentro del distrito de Castilla. Al lugar llegaron efectivos de la PNP y de rescate para investigar el hecho y dar con el verdadero responsable. Pese a la ayuda que recibieron, las víctimas no pudieron sobrevivir, por lo que sus cuerpos fueron velados entre lágrimas y reclamos.

Según información preliminar, el accidente ocurrió cuando un ómnibus de transporte interprovincial realizó una maniobra imprudente que resultó en una colisión frontal. Además, las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia de la zona muestran el instante exacto en que el bus, al parecer intentando un giro a la izquierda, invadió el carril contrario.

TE RECOMENDAMOS

LA ESTRATEGIA DE JOSÉ JERÍ PARA BUSCAR LA APROBACIÓN DEL PAÍS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Joven padre de familia queda en UCI tras ser atropellado: familia necesita más de S/20.000 para costear gastos

Familia fallece en Piura luego de chocar con un bus

En el momento, en el que el ómnibus se metía en el carril contrario, una camioneta familiar que regresaba a casa tras una visita a parientes en Tambogrande apareció y de frente y se estrelló violentamente contra el costado del bus. El impacto fue de tal magnitud que el vehículo particular quedó incrustado, reduciéndolo a escombros.

Tras lo ocurrido, algunos residentes de la zona y transportistas corrieron de inmediato al lugar del choque para intentar ayudar. Lamentablemente, la fuerza de la colisión no dio oportunidad de supervivencia a cuatro de los ocupantes. Las víctimas mortales fueron identificadas como Pedro Demetrio Valverde y Panaqué, conductor de la camioneta; su madre, María Consuelo Panaqué Sosa; su hermana, Atalía Abigail Valverde y Panaqué; y el hijo de esta última, un bebé de solo un año.

Familias piden justicia tras accidente

La pérdida de las víctimas ha generado conmoción. Entre lágrimas, conocidos de los fallecidos y familiares exigieron justicia y que se esclarezca los hechos. "Es muy lamentable, los hemos querido mucho porque eran vecinos y nunca más los veremos", mencionó una de las vecinas a TV Perú.

Los cuerpos de los fallecidos fueron rescatados de entre los fierros y trasladados a la morgue central para los procedimientos de ley, antes de ser entregados a los deudos. Las autoridades siguen realizando las investigaciones para dictaminar al responsable del incidente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Joven padre de familia queda en UCI tras ser atropellado en Puno: familia necesita más de S/20.000 para costear gastos

Joven padre de familia queda en UCI tras ser atropellado en Puno: familia necesita más de S/20.000 para costear gastos

LEER MÁS
Perú registra 2985 fallecidos por accidentes de tránsito en 2025 y asociación de víctimas cuestiona la labor MTC: “No les interesa”

Perú registra 2985 fallecidos por accidentes de tránsito en 2025 y asociación de víctimas cuestiona la labor MTC: “No les interesa”

LEER MÁS
Papa León XIV expresó una oración por las 37 víctimas que fallecieron en un accidente de tránsito en Arequipa: "muy a menudo por comportamientos irresponsables"

Papa León XIV expresó una oración por las 37 víctimas que fallecieron en un accidente de tránsito en Arequipa: "muy a menudo por comportamientos irresponsables"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolares de colegio de Lima se quedan sin viaje ni fiesta de promoción tras perderse casi S/20.000: padres acusan a tesorera del aula

Escolares de colegio de Lima se quedan sin viaje ni fiesta de promoción tras perderse casi S/20.000: padres acusan a tesorera del aula

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

LEER MÁS
Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

LEER MÁS
Esta es la fría declaración del hombre que acribilló a su madre y abuela en Chiclayo: “No me arrepiento”

Esta es la fría declaración del hombre que acribilló a su madre y abuela en Chiclayo: “No me arrepiento”

LEER MÁS
Incendian 5 buses de la empresa Pegasso Express en cochera de Puente Piedra: choferes suspenden operaciones

Incendian 5 buses de la empresa Pegasso Express en cochera de Puente Piedra: choferes suspenden operaciones

LEER MÁS
Mujer cae desde lo alto de bypass en Puente Piedra: habría sufrido un desmayo

Mujer cae desde lo alto de bypass en Puente Piedra: habría sufrido un desmayo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Sociedad

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Temblor HOY, 17 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025