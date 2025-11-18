En el departamento de Piura se reportó un fatal accidente de tránsito que cobró la vida de cuatro personas, incluyendo un menor de edad de tan solo un año. El hecho ocurrió en el kilómetro 3 de la carretera Penetración Piura - Olmos, dentro del distrito de Castilla. Al lugar llegaron efectivos de la PNP y de rescate para investigar el hecho y dar con el verdadero responsable. Pese a la ayuda que recibieron, las víctimas no pudieron sobrevivir, por lo que sus cuerpos fueron velados entre lágrimas y reclamos.

Según información preliminar, el accidente ocurrió cuando un ómnibus de transporte interprovincial realizó una maniobra imprudente que resultó en una colisión frontal. Además, las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia de la zona muestran el instante exacto en que el bus, al parecer intentando un giro a la izquierda, invadió el carril contrario.

Familia fallece en Piura luego de chocar con un bus

En el momento, en el que el ómnibus se metía en el carril contrario, una camioneta familiar que regresaba a casa tras una visita a parientes en Tambogrande apareció y de frente y se estrelló violentamente contra el costado del bus. El impacto fue de tal magnitud que el vehículo particular quedó incrustado, reduciéndolo a escombros.

Tras lo ocurrido, algunos residentes de la zona y transportistas corrieron de inmediato al lugar del choque para intentar ayudar. Lamentablemente, la fuerza de la colisión no dio oportunidad de supervivencia a cuatro de los ocupantes. Las víctimas mortales fueron identificadas como Pedro Demetrio Valverde y Panaqué, conductor de la camioneta; su madre, María Consuelo Panaqué Sosa; su hermana, Atalía Abigail Valverde y Panaqué; y el hijo de esta última, un bebé de solo un año.

Familias piden justicia tras accidente

La pérdida de las víctimas ha generado conmoción. Entre lágrimas, conocidos de los fallecidos y familiares exigieron justicia y que se esclarezca los hechos. "Es muy lamentable, los hemos querido mucho porque eran vecinos y nunca más los veremos", mencionó una de las vecinas a TV Perú.

Los cuerpos de los fallecidos fueron rescatados de entre los fierros y trasladados a la morgue central para los procedimientos de ley, antes de ser entregados a los deudos. Las autoridades siguen realizando las investigaciones para dictaminar al responsable del incidente.

