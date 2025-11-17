HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza
Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza     Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza     Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza     
Sociedad

Contraloría halló torres de hasta 28 pisos donde solo se permitían 10: alertan riesgos en viviendas de interés social

Durante auditorías de la Contraloría en 20 distritos, el 60% de las construcciones no cumplió con los controles técnicos, y muchas licencias se otorgaron a proyectos que incumplen normativas urbanísticas básicas.

La Contraloría General de la República reporta graves irregularidades en proyectos de vivienda de interés social en Lima, donde se construyeron edificios que superan hasta tres veces la altura permitida.
La Contraloría General de la República reporta graves irregularidades en proyectos de vivienda de interés social en Lima, donde se construyeron edificios que superan hasta tres veces la altura permitida. | Cuarto Poder

La Contraloría General de la República reveló esta semana un caso de irregularidades graves en proyectos de vivienda de interés social (VIS): se habrían aprobado y construido edificios que triplican la altura permitida en diferentes distritos de Lima, alcanzando hasta 28 pisos en zonas donde la norma solo autorizaba 10.

Durante auditorías en al menos 20 distritos de la capital, se detectó que 6 de cada 10 construcciones inspeccionadas no pasaron los controles técnicos adecuados. Las licencias habrían sido concedidas pese a que los proyectos no cumplían con parámetros urbanísticos básicos, como la altura permitida, ni con los estudios estructurales requeridos.

TE RECOMENDAMOS

LA ESTRATEGIA DE JOSÉ JERÍ PARA BUSCAR LA APROBACIÓN DEL PAÍS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

lr.pe

Inmobiliarias abusaron de la ley VIS, según informe

Uno de los casos más criticados se encuentra en San Isidro, donde se planearía un edificio de 28 pisos bajo la figura de VIS, muy por encima del límite municipal. Además, según los auditores de la Contraloría, las inmobiliarias habrían aprovechado beneficios normativos del Ministerio de Vivienda para elevar el número de pisos, lo que tergiversa el correcto uso de la ley VIS.

La Contraloría también señaló que algunos departamentos se ofrecen a precios muy por encima del máximo legal para vivienda social. Esto sugiere que la norma VIS, que apunta a ayudar a familias de ingresos bajos o medios, podría estar siendo utilizada para promover desarrollos altamente rentables, pero poco accesibles para su público objetivo.

Según la entidad, las inmobiliarias han optado por cambiar la razón social de sus proyectos para sortear medidas cautelares o procesos de anulación de licencias. Este tipo de maniobras complica las acciones de fiscalización, ya que los procedimientos legales pueden reiniciarse mientras la construcción sigue en marcha.

La Contraloría halló algunas edificaciones en áreas donde los proyectos de viviendas de interés social se encuentran prohibidos. Foto: Contraloría

La Contraloría halló algunas edificaciones en áreas donde los proyectos de viviendas de interés social se encuentran prohibidos. Foto: Contraloría

PUEDES VER: Martín Ojeda confirma nuevo paro de transporte en Lima y Callao si ocurre otro atentado: "Haya muertos o no"

lr.pe

Riesgos estructurales y advertencia para usuarios

El ingeniero civil por la PUCP y Magíster en Diseño Urbano por la Technische Universität Berlin, Krishan Barr Rosso, explica a La República que el riesgo no es únicamente normativo: “Exceder ese tipo de límite implica riesgos muy serios: la cimentación y el núcleo estructural podrían estar subdimensionados para la carga real, y el diseño sísmico original puede no contemplar los desplazamientos y esfuerzos de un edificio tan alto”.

Cuando una estructura se diseña para 10 niveles, todo (desde la calidad de suelos, las columnas, el núcleo rígido, el sistema de reforzamiento, la disipación sísmica y la demanda lateral) está calibrado para ese límite. Levantar casi el triple de niveles sin un rediseño integral convertiría el edificio en un sistema que no responde como fue concebido, especialmente ante un sismo mayor, el escenario más crítico en Lima.

Además, el experto apunta que un expediente técnico adecuado debe incluir estudios geotécnicos rigurosos, análisis sísmicos dinámicos y planos estructurales completos. En estos casos, advierte que se debe poner especial lupa en la calidad del estudio de suelos y en los modelos de cálculo para terremotos, porque sin ellos, la seguridad de los futuros residentes podría estar comprometida.

Para detectar licencias fuera de norma, el ingeniero civil considera esenciales ciertos documentos:

  • Planos verticales (cortes) que reflejen la altura real del edificio
  • Cálculos estructurales con modelaciones sísmicas
  • Estudios geotécnicos profundos
  • Certificados urbanos que demuestren el cumplimiento de parámetros de la municipalidad

También es crucial verificar si la autoridad local exigió y aprobó esos estudios, y si hubo una verificación técnica real antes de otorgar la licencia.

PUEDES VER: El millonario puente Gunther se levanta sobre Arequipa para unir dos distritos claves: se construyó en 75 días tras su colapso total

lr.pe

¿De quién es la responsabilidad tras hallazgo de la Contraloría?

En cuanto a quién debe rendir cuentas, Barr Rosso precisó que no recae únicamente sobre los encargados técnicos de las obras. “No es solo responsabilidad del ingeniero residente o supervisor: la autoridad municipal que otorgó la licencia también tiene un rol técnico decisivo”, advierte.

Para el caso del edificio de 28 pisos, La República se contactó con la Municipalidad de San Isidro para obtener su versión, pero aún no recibe respuesta. También se consultó la versión del Ministerio de Vivienda sobre el mal uso de su normativa por parte de las inmobiliarias, y se esperan sus descargos al cierre de la nota.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Hace 7 días Contraloría advirtió a ministro del Interior presunta estafa en compra de avión

Hace 7 días Contraloría advirtió a ministro del Interior presunta estafa en compra de avión

LEER MÁS
Contraloría: Mininter compró avión viejo que pone en peligro vida de policías

Contraloría: Mininter compró avión viejo que pone en peligro vida de policías

LEER MÁS
López Aliaga reparte enchiladas, tacos y tortellini a damnificados por las lluvias en Lima

López Aliaga reparte enchiladas, tacos y tortellini a damnificados por las lluvias en Lima

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

LEER MÁS
Policía sufre daño cerebral tras caer 4 metros por limpiar una ventana en comisaría de SJM: orden violaba reglamento policial

Policía sufre daño cerebral tras caer 4 metros por limpiar una ventana en comisaría de SJM: orden violaba reglamento policial

LEER MÁS
Martín Ojeda confirma nuevo paro de transporte en Lima y Callao si ocurre otro atentado: "Haya muertos o no"

Martín Ojeda confirma nuevo paro de transporte en Lima y Callao si ocurre otro atentado: "Haya muertos o no"

LEER MÁS
Vecinos de Lima Norte rechazan la Vía Expresa Norte por tramo que reduce avenidas y afectaría a 30 líneas de transporte

Vecinos de Lima Norte rechazan la Vía Expresa Norte por tramo que reduce avenidas y afectaría a 30 líneas de transporte

LEER MÁS
Escolares de colegio de Lima se quedan sin viaje ni fiesta de promoción tras perderse casi S/20.000: padres acusan a tesorera del aula

Escolares de colegio de Lima se quedan sin viaje ni fiesta de promoción tras perderse casi S/20.000: padres acusan a tesorera del aula

LEER MÁS
Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados por el corte el martes 18 de noviembre, según Sedapar?

Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados por el corte el martes 18 de noviembre, según Sedapar?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Sociedad

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Temblor HOY, 17 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025