La Contraloría General de la República reporta graves irregularidades en proyectos de vivienda de interés social en Lima, donde se construyeron edificios que superan hasta tres veces la altura permitida. | Cuarto Poder

La Contraloría General de la República reveló esta semana un caso de irregularidades graves en proyectos de vivienda de interés social (VIS): se habrían aprobado y construido edificios que triplican la altura permitida en diferentes distritos de Lima, alcanzando hasta 28 pisos en zonas donde la norma solo autorizaba 10.

Durante auditorías en al menos 20 distritos de la capital, se detectó que 6 de cada 10 construcciones inspeccionadas no pasaron los controles técnicos adecuados. Las licencias habrían sido concedidas pese a que los proyectos no cumplían con parámetros urbanísticos básicos, como la altura permitida, ni con los estudios estructurales requeridos.

Inmobiliarias abusaron de la ley VIS, según informe

Uno de los casos más criticados se encuentra en San Isidro, donde se planearía un edificio de 28 pisos bajo la figura de VIS, muy por encima del límite municipal. Además, según los auditores de la Contraloría, las inmobiliarias habrían aprovechado beneficios normativos del Ministerio de Vivienda para elevar el número de pisos, lo que tergiversa el correcto uso de la ley VIS.

La Contraloría también señaló que algunos departamentos se ofrecen a precios muy por encima del máximo legal para vivienda social. Esto sugiere que la norma VIS, que apunta a ayudar a familias de ingresos bajos o medios, podría estar siendo utilizada para promover desarrollos altamente rentables, pero poco accesibles para su público objetivo.

Según la entidad, las inmobiliarias han optado por cambiar la razón social de sus proyectos para sortear medidas cautelares o procesos de anulación de licencias. Este tipo de maniobras complica las acciones de fiscalización, ya que los procedimientos legales pueden reiniciarse mientras la construcción sigue en marcha.

La Contraloría halló algunas edificaciones en áreas donde los proyectos de viviendas de interés social se encuentran prohibidos. Foto: Contraloría

Riesgos estructurales y advertencia para usuarios

El ingeniero civil por la PUCP y Magíster en Diseño Urbano por la Technische Universität Berlin, Krishan Barr Rosso, explica a La República que el riesgo no es únicamente normativo: “Exceder ese tipo de límite implica riesgos muy serios: la cimentación y el núcleo estructural podrían estar subdimensionados para la carga real, y el diseño sísmico original puede no contemplar los desplazamientos y esfuerzos de un edificio tan alto”.

Cuando una estructura se diseña para 10 niveles, todo (desde la calidad de suelos, las columnas, el núcleo rígido, el sistema de reforzamiento, la disipación sísmica y la demanda lateral) está calibrado para ese límite. Levantar casi el triple de niveles sin un rediseño integral convertiría el edificio en un sistema que no responde como fue concebido, especialmente ante un sismo mayor, el escenario más crítico en Lima.

Además, el experto apunta que un expediente técnico adecuado debe incluir estudios geotécnicos rigurosos, análisis sísmicos dinámicos y planos estructurales completos. En estos casos, advierte que se debe poner especial lupa en la calidad del estudio de suelos y en los modelos de cálculo para terremotos, porque sin ellos, la seguridad de los futuros residentes podría estar comprometida.

Para detectar licencias fuera de norma, el ingeniero civil considera esenciales ciertos documentos:

Planos verticales (cortes) que reflejen la altura real del edificio

Cálculos estructurales con modelaciones sísmicas

Estudios geotécnicos profundos

Certificados urbanos que demuestren el cumplimiento de parámetros de la municipalidad

También es crucial verificar si la autoridad local exigió y aprobó esos estudios, y si hubo una verificación técnica real antes de otorgar la licencia.

¿De quién es la responsabilidad tras hallazgo de la Contraloría?

En cuanto a quién debe rendir cuentas, Barr Rosso precisó que no recae únicamente sobre los encargados técnicos de las obras. “No es solo responsabilidad del ingeniero residente o supervisor: la autoridad municipal que otorgó la licencia también tiene un rol técnico decisivo”, advierte.

Para el caso del edificio de 28 pisos, La República se contactó con la Municipalidad de San Isidro para obtener su versión, pero aún no recibe respuesta. También se consultó la versión del Ministerio de Vivienda sobre el mal uso de su normativa por parte de las inmobiliarias, y se esperan sus descargos al cierre de la nota.

