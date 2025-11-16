HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     
Política

Hace 6 días Contraloría advirtió a ministro del Interior presunta estafa en compra de avión

El funcionario nombrado por el gobierno del presidente José Jerí, Ronnie Matienzo, quien adquirió la aeronave Antonov AN-74, antigua, de segunda mano y con sobreprecio, sospechosamente renunció a los pocos días.

El modelo de Antonov AN-74 seleccionado por el Minsisterio del Interior es viejo y de segundo uso, y no nuevo y recién salido de fábrica, como pidió la PNP.
El modelo de Antonov AN-74 seleccionado por el Minsisterio del Interior es viejo y de segundo uso, y no nuevo y recién salido de fábrica, como pidió la PNP. | Difusión

Hace menos de una semana, el seis de noviembre, la Oficina de Control Institucional del Ministerio del Interior (OCI), comunicó al titular del sector, general PNP (r) Vicente Tiburcio Orbezo, el hallazgo de una serie de irregularidades en la adquisición de una aeronave de transporte para la Policía Nacional.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En resumen, en lenguaje técnico, la OCI reportó a Tiburcio que el 31 de octubre, Día de la Canción Criolla, su despacho adjudicó la compra de una aeronave vetusta y de segunda mano a una empresa que no la construye, cuando las bases técnicas señalan que la máquina debe ser recién salida de fábrica y de estreno.

TE RECOMENDAMOS

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En efecto, la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior (OGAF), aprobó la propuesta de la compañía Aero Express FZE, que ofertó la aeronave de fabricación ucraniana Antonov AN-74, por la que pidió US$63,900,000.

Como lo informó La República, la Contraloría verificó que Aero Express FZE es una empresa que opera desde Emiratos Árabes Unidos, que no es constructora de los Antonov AN-74 y que esta máquina no se construye desde 2014. El Ministerio del Interior no podría decir que fue víctima de un engaño.

Recomendación de Contraloría

Recomendación de Contraloría

PUEDES VER: Gobierno de Jerí pagará US$63,9 millones por avión Antonov “fantasma” para la PNP

lr.pe

SEÑALES DE ALERTA

Sin embargo, luego que este diario reveló que el embajador de Ucrania en Lima, Yuriy Polyukhovych, reportó al gobierno de José Jerí que Aero Express FZE no representa a la fábrica Antonov y que el avión ofertado AN-74 fue construido hace una década, el Ministerio del Interior emitió un comunicado repleto de inexactitudes, por decir lo menos.

El Mininter señala que el proceso de adquisición se inició en otro gobierno, lo que es cierto. Pero la decisión de aceptar la propuesta de Aero Express FZE y de otorgarle la buena pro, pese a las advertencias sobre el origen del proveedor y de la aeronave, y del costo inflado, funcionarios del Ministerio del Interior nombrados por el gobierno del presidente José Jerí fueron los que aprobaron la sospechosa compra.

Las bases del proceso de adquisición que se inició en 2019, dicen con absoluta precisión que la aeronave debe provenir directamente del fabricante, por eso ganó el contrato la compañía ucraniana Antonov.

Pero la entrega quedó trunca porque, durante la invasión de los rusos sobre Ucrania, fue bombardeado el establecimiento donde se construía el avión comprado por el Ministerio del Interior.

PUEDES VER: Contraloría: Mininter compró avión viejo que pone en peligro vida de policías

lr.pe
Mininter dice que "invitará" a la Contraloría a revisar la compra del avión Antonov, pero hace 6 días ya le comunicó al ministro Tiburcio que había irregularidades en el proceso.

Mininter dice que "invitará" a la Contraloría a revisar la compra del avión Antonov, pero hace 6 días ya le comunicó al ministro Tiburcio que había irregularidades en el proceso.

GRAVES INEXACTITUDES

“Es preciso enfatizar que desde que se asumió esta gestión, se dispuso una revisión integral y exhaustiva de los aspectos técnicos y legales del proceso (de compra), reafirmando su compromiso con la transparencia y el uso responsable de los recursos del Estado”, señala el Mininter en su comunicado.

Lamentablemente, no es cierto.

Precisamente, por una serie de cuestionamientos, el jefe de la OGAF del Mininter, Ricardo Kanashiro Romero, fue reemplazado por Ronnie Matienzo Mendoza, el 25 de octubre. El 31 de octubre, Matienzo, designado por el gobierno de Jerí, aprobó la contratación de Aero Express FZE que ofreció el Antonov AN-74 viejo y de segundo uso. No fue el anterior régimen de Dina Boluarte.

Al poco tiempo, el 10 de noviembre, la Contraloría emitió su informe cuestionando la compra de un avión por US$63,900,000, cuando su precio en el mercado es de menos de US$30,000,000, según el embajador ucraniano Yyurly Polyukhovych.

El sobrecosto llegaría a los US$33,300,000.

Rápidamente, el 14 de noviembre, Ronnie Matienzo Mendoza también dimitió como jefe de OGAF, luego de dar el visto bueno a la compra.

Por lo que, cuando el comunicado del Mininter dice que “se invitó a la Contraloría General de la República a acompañar la revisión (del proceso de adquisición), a fin de garantizar una evaluación objetiva y transparente”, no se ajusta a la verdad.

La Contraloría ya se pronunció afirmando que la contratación no procede porque no se cumplió con las bases. El ministro Tiburcio debería anular en el acto la compra, no solo para preservar los fondos públicos, sino porque está en juego la vida de los efectivos policiales.

Notas relacionadas
Contraloría: Mininter compró avión viejo que pone en peligro vida de policías

Contraloría: Mininter compró avión viejo que pone en peligro vida de policías

LEER MÁS
López Aliaga reparte enchiladas, tacos y tortellini a damnificados por las lluvias en Lima

López Aliaga reparte enchiladas, tacos y tortellini a damnificados por las lluvias en Lima

LEER MÁS
Es falso que la Contraloría denunció a Pedro Castillo por robar S/25 mil millones al Estado en 2022

Es falso que la Contraloría denunció a Pedro Castillo por robar S/25 mil millones al Estado en 2022

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fin del juicio oral: sentencia de Pedro Castillo se conocería en diciembre

Fin del juicio oral: sentencia de Pedro Castillo se conocería en diciembre

LEER MÁS
Gobierno de Jerí pagará US$63,9 millones por avión Antonov “fantasma” para la PNP

Gobierno de Jerí pagará US$63,9 millones por avión Antonov “fantasma” para la PNP

LEER MÁS
Francisco Sagasti: Procuraduría busca que pague S/400 mil por presuntos retiros irregulares de generales de la PNP

Francisco Sagasti: Procuraduría busca que pague S/400 mil por presuntos retiros irregulares de generales de la PNP

LEER MÁS
Juan De la Puente: “Hoy vivimos elecciones plutocráticas: el dinero y la violencia decidirán el proceso electoral”

Juan De la Puente: “Hoy vivimos elecciones plutocráticas: el dinero y la violencia decidirán el proceso electoral”

LEER MÁS
6 precandidatos con investigaciones aspiran la vicepresidencia

6 precandidatos con investigaciones aspiran la vicepresidencia

LEER MÁS
Martín Vizcarra: esta es la ruta del dinero que habría cobrado por Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, según la Fiscalía

Martín Vizcarra: esta es la ruta del dinero que habría cobrado por Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, según la Fiscalía

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones Chile 2025 EN VIVO: votaciones, candidatos, resultados y últimas noticias minuto a minuto

¿Cómo votar desde el extranjero en las elecciones presidenciales y parlamentarias de Chile 2025?

Fin del juicio oral: sentencia de Pedro Castillo se conocería en diciembre

Política

Fin del juicio oral: sentencia de Pedro Castillo se conocería en diciembre

Martín Vizcarra: ONPE rechazó recurso de Perú Primero para inscribir a expresidente en fórmula presidencial

Municipalidad de Lima borra mural conmemorativo de Eduardo Ruiz a un mes de su fallecimiento

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fin del juicio oral: sentencia de Pedro Castillo se conocería en diciembre

Hace 6 días Contraloría advirtió a ministro del Interior presunta estafa en compra de avión

Martín Vizcarra: ONPE rechazó recurso de Perú Primero para inscribir a expresidente en fórmula presidencial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025