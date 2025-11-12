HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sutep anuncia paro este 13 de noviembre
Sutep anuncia paro este 13 de noviembre     Sutep anuncia paro este 13 de noviembre     Sutep anuncia paro este 13 de noviembre     
EN VIVO

🔴LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Política

Contraloría confirma que el Mininter compró avión en desuso para la PNP

La Dirección de Aviación Policial solicitó una aeronave recién salida de fábrica, pero la oficina de adquisiciones del Ministerio del Interior eligió el modelo ucraniano Antonov AN-74 que no se produce desde por lo menos hace 20 años, ofertada por una empresa de Emiratos Árabes Unidos que no los construye.

El modelo de Antonov AN-74 seleccionado por el Mininter es viejo y de segundo uso, y no nuevo y recién salido de fábrica, como pidió la PNP.
El modelo de Antonov AN-74 seleccionado por el Mininter es viejo y de segundo uso, y no nuevo y recién salido de fábrica, como pidió la PNP. | Difusión

La Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior (OGAF), seleccionó el modelo de avión Antonov AN-74 que ofertó la compañía Aero Express FZE, de Emiratos Árabes Unidos, pese a que la aeronave no cumple con los requisitos técnicos básicos, según concluyó una acción de fiscalización de la Contraloría.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El primero de noviembre La República publicó una investigación que revela que la OGAF escogió el modelo Antonov AN-74, desoyendo la advertencia de la Dirección de Aviación Policial (DIRAVPOL) de que dicha aeronave no era recién salida de fábrica como exigen las bases técnicas sino de segundo uso y antigua.

TE RECOMENDAMOS

HARVEY COLCHADO EN VIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Pero la OGAF asumió sospechosas atribuciones, dejó de lado las propuestas que presentaron los fabricantes como el italiano Leonardo y el brasileño Embraer, y escogió una máquina que ofreció la firma Aero Express FZE, de Emiratos Árabes Unidos, país que no es fabricante del avión ucraniano Antonov AN-74.

La Contraloría confirma que el avión comprado por el Mininter no es el que solicitó la Dirección de Aviación Policial.

La Contraloría confirma que el avión comprado por el Mininter no es el que solicitó la Dirección de Aviación Policial.

PUEDES VER: Relevo del Comandante General de la FAP no cambiará calendario de compra de 24 cazas

lr.pe

Debido a la invasión rusa, Ucrania ha suspendido el montaje de aeronaves para la exportación.

Aero Express FZE pidió por el Antonov AN-74, cuya procedencia se desconoce, US$63,900,000.

La Contraloría contrató a un ingeniero aeronáutico para que evaluara las propuestas y determinó, como habían alertado los especialistas de la DIRAVPOL, que el Antonov AN-74 estaba lejos de ajustarse a las definiciones técnicas. Empero, la OGAF procedió contra la opinión de los expertos, originando una controversia que muy probablemente concluya con la anulación de la buena pro en beneficio de la compañía Aero Express FZE.

"La OGAF del Mininter adjudicó la buena pro de la contratación internacional (…) a un postor cuya oferta no cumpliría con lo exigido en las bases administrativas, generando el riesgo de adquirir un avión que no cumple con las condiciones y características técnicas solicitadas", señala el informe de la Contraloría.

Un ingeniero aeronáutico de la Contraloría verificó que los documentos del avión Antonov AN-74 corresponden a un diseño antiguo.

Un ingeniero aeronáutico de la Contraloría verificó que los documentos del avión Antonov AN-74 corresponden a un diseño antiguo.

También se indica que la DIRAVPOL advirtió que la aeronave propuesta por la compañía Aero Express incumplía con los criterios técnicos, pero a la OGAF no le importó, lo que pone en duda la transparencia y confiabilidad de los servidores públicos de esta oficina de compras del Ministerio del Interior.

"Cabe indicar que la Dirección de Aviación Policial de la Policía Nacional del Perú, en su calidad de área técnica emitió pronunciamiento sosteniendo que dicho postor (Aero Express FZE) no cumpliría diversos puntos de las especificaciones técnicas", destaca el informe de control.

PUEDES VER: Montesinos preso hasta el 21.08.2031 por el asesinato de evangélico israelita

lr.pe

A la misma conclusión llegó el experto de la Contraloría al revisar el proceso de selección de la OGAF.

"En similar sentido, el especialista en ingeniería aeronáutica concluye que la oferta de Aero Express FZE no cumpliría las especificaciones técnicas exigidas en las bases administrativas de la contratación; situación que genera el riesgo de adquirir un avión que no cumple con las condiciones y características técnicas solicitadas, lo cual limitaría el cumplimiento de los fines y objetivos de la contratación, además de afectar la imparcialidad y transparencia del procedimiento de selección", se explica en el reporte de control.

La adjudicación del contrato se produjo durante la gestión del recientemente designado jefe de la OGAF, Ronnie Matienzo Mendoza.

No es el primer incidente de sospecha de irregularidades en las contrataciones de la OGAF del Ministerio del Interior. Tres empresas fabricantes de pistolas de mano han denunciado ante la Contraloría que la OGAF ha adecuado las bases técnicas a favor de la compañía estadounidense SIG Sauer. La misma Contraloría también informó opacidad en la adquisición de chalecos antibalas. También se han reportado anomalías en el proceso de contratación de vehículos blindados 4x4.

Notas relacionadas
Sospecha de simulación en compra de 40,000 raciones de alimentos

Sospecha de simulación en compra de 40,000 raciones de alimentos

LEER MÁS
Fábricas extranjeras cuestionan transparencia en compra de 31,045 pistolas para la PNP

Fábricas extranjeras cuestionan transparencia en compra de 31,045 pistolas para la PNP

LEER MÁS
López Aliaga reparte enchiladas, tacos y tortellini a damnificados por las lluvias en Lima

López Aliaga reparte enchiladas, tacos y tortellini a damnificados por las lluvias en Lima

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
”Mañana tomaré posesión de mi cargo”: la promesa que encendió el plantón por Delia Espinoza

”Mañana tomaré posesión de mi cargo”: la promesa que encendió el plantón por Delia Espinoza

LEER MÁS
Pedro Castillo denuncia a los 100 congresistas que votaron a favor de su vacancia en 2022

Pedro Castillo denuncia a los 100 congresistas que votaron a favor de su vacancia en 2022

LEER MÁS
Rosa María Palacios a José Jerí: “Compórtese como un presidente de la República y no como un palomilla de Twitter”

Rosa María Palacios a José Jerí: “Compórtese como un presidente de la República y no como un palomilla de Twitter”

LEER MÁS
“No vamos a permitir que ingrese, Puno se respeta”: dirigentes rechazaran llegada de José Jeri tras anuncio de gira por regiones

“No vamos a permitir que ingrese, Puno se respeta”: dirigentes rechazaran llegada de José Jeri tras anuncio de gira por regiones

LEER MÁS
Sospecha de simulación en compra de 40,000 raciones de alimentos

Sospecha de simulación en compra de 40,000 raciones de alimentos

LEER MÁS
Congresista Cueto usa la APCI para atacar a ONGs que pidieron la salida del fiscal de la Nación Tomás Gálvez

Congresista Cueto usa la APCI para atacar a ONGs que pidieron la salida del fiscal de la Nación Tomás Gálvez

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Expareja de Paco Bazán lo denuncia por supuesto incumplimiento de pensión de alimentos: "Mi hija tiene necesidades"

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025