López Aliaga reparte enchiladas, tacos y tortellini a damnificados por las lluvias en Lima

Las “raciones frías” compradas por Rafael López Aliaga en su gestión contienen menús que no son propios de la cocina peruana, reconocida como una de las mejores del mundo. Foto: Composición LR/Ricardo Cervera | Rafael López Aliaga | Renovación Popular | CGR

La comida peruana es apreciada en el mundo por su originalidad y variedad, y así lo confirman los premios internacionales que consagran cada año a restaurantes y chefs nacionales. Pero cuando el Gobierno Regional Metropolitano de Lima, a cargo de Rafael López Aliaga, tuvo que comprar alimentos para atender a los ciudadanos más afectados por las lluvias en 16 distritos de la capital, el ahora candidato presidencial de Renovación Popular prefirió adquirir raciones frías en el extranjero.

Se trata de 40,000 “packs” de tres menús diferentes que no son propios del consumo de los limeños. Entre los alimentos empaquetados se encuentran pavo enchilado, pasta con frejoles (pasta fagioli), tacos Tex-Mex, tortellini rellenos de queso, hilachas de papa con tocino, arroz con pollo criollo tipo caribeño, salchicha italiana e hilachas de papa con tocino.

En cumplimiento del Decreto Supremo del 12 de marzo de 2025, que declaró en emergencia distritos golpeados por el impacto de las lluvias. A López Aliaga le correspondió un presupuesto de S/2,780,000. Fiel a su estilo, no hubo licitación sino contratación directa. El seis de agosto de este año, la autoridad adjudicó la importación a la empresa Lealto EIRL, que a su vez compró los productos a la compañía XMRE, basada en Miami, Estados Unidos. Es decir, Lealto EIRL vendió cada ración a S/69.50. Casi US$20 por unidad puesta en el Perú.

Evidencia. La descripción de los alimentos de uno de los empaques obtenidos por La República están en idioma inglés, incluyendo el calentador que por sus emanaciones químicas podría ser tóxico para el consumidor. Los menús no contienen platos de origen peruano. Foto: La República

El monto por cada menú es de lejos muy elevado. Además, los platos comprados no son lo que ingieren los peruanos, mucho menos los pobladores de los distritos limeños en los que se distribuyen estas denominadas “raciones frías como respuesta al estado de emergencia”.

La República solicitó información al Gobierno Regional Metropolitano de Lima sobre las razones que sustentaron la decisión de importar “raciones de emergencia” a una empresa en Miami compuestas por platillos que no son propios del país. Tres veces se cancelaron las entrevistas acordadas.

El gerente de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto La Torre, dijo que en su caso se le encargó la distribución de las raciones frías y que no participó en la elaboración de las bases de la contratación.

“Hasta el momento se han repartido 22,000 raciones frías y 18 mil se encuentran en los almacenes de Ayuda Humanitaria para el reabastecimiento de los distritos que las requieran”, indicó Cassareto.

Los distritos que fueron declarados en emergencia son Ate, Carabayllo, Chaclacayo y Cieneguilla. También Comas, El Agustino, Lima, Los Olivos, Lurigancho (Chosica) y Lurín. Además, Pachacámac, Puente Piedra, Punta Hermosa, Rímac, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. Es decir, en zonas donde se concentran poblaciones con un alto índice de vulnerabilidad frente a fuertes lluvias. Para estas fueron adquiridas las raciones frías.

El Comité de Selección del Gobierno Regional de Lima Metropolitana adjudicó a la empresa Lealto EIRL supuestamente como proveedor único.

Según la documentación del proceso, quedaron como finalistas de un “estudio de mercado” las compañías Lealto EIRL y UNIMAC, que no pertenece al rubro de proveedor de alimentos de emergencia y no debió ser admitida. Sin embargo, fue rechazada su oferta de S/76.20 por ración y un total de S/3,048,000 por las 40,000 raciones, ya que Lealto EIRL propuso un costo menor.

Los productos XMRE fueron importados por Lealto Latam, acreditado como distribuidor de estos alimentos, cuyo dueño es el mismo de Lealto EIRL: el proveedor que obtuvo la buena pro del contrato directo, sin licitación.

Si bien las raciones fueron repartidas en una bolsa con los logotipos del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, el contenido está identificado en el idioma inglés. ¿Cómo los beneficiarios de las raciones frías podrían entender lo que estaban recibiendo?

El Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas (Decreto Supremo-007-98-SA (DIGESA), indica en el artículo 117, que en el rotulado en español debe consignarse “nombre del producto, declaración de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del producto, nombre y dirección del fabricante, fecha de vencimiento, condiciones especiales de conservación” y otros. Pero esta información está en inglés.

La República pudo comprobar que los “packs” incluyen calentadores químicos para los alimentos, con instrucciones de uso también en inglés. Las normas indican que la información debe estar en español para que los consumidores no sufran eventuales intoxicaciones. Pero esto no se cumple.

“¿Usted tiene conocimiento de que los empaques de alimentos están en inglés y no en español?”, se le preguntó a Mario Cassareto.

“El proveedor tenía la obligación de poner las indicaciones de los alimentos en castellano o colocar un folleto en español. La verdad que no he leído el empaque”, contestó.

“¿Y por qué no prefieren los alimentos nacionales?”, se le indicó.

“Lo que pasa es que esos alimentos solo duran para un año y lo que se ha comprado tienen vigencia para tres años. No sabemos en qué momento va a ver un terremoto o un cataclismo. Lo importante es que tenemos alimentos para tres años”, arguyó Cassareto.

El gerente general de Lealto EIRL, Luis Alvarado Ato, defendió la compra de enchiladas, tortellinis y pasta fagioli a López Aliaga. Dijo que era la mejor comida del mundo. “Estas raciones son comidas listas y preparadas que duran tres años, en comparación de otras que solo dura 10 meses. Las distribuye la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) de los Estados Unidos. Lima es la única que está en la vanguardia en lo que es respuesta inmediata respecto a la alimentación y que no la tiene nadie”, expresó Alvarado.