Aprueba su extradición de César Hinostroza: será procesado en Perú
Sociedad

Contraloría halla medicamentos vencidos desde 1997 y equipos en desuso en el Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno

Las verificaciones realizadas por la Contraloría confirmaron la presencia de insumos médicos caducos, equipos deteriorados sin proceso de baja y fallas en la conservación de productos sensibles.

Foto: Contraloría.
Foto: Contraloría.

La Contraloría General de la República (CGR) realizó una visita de verificación al Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, en el que se reveló la presencia de medicamentos vencidos desde hace más de dos décadas y equipos deteriorados que continúan almacenados sin haber sido dados de baja.

La inspección en mención se dio tanto en el almacén central como el subalmacén de medicamentos, espacios clave para el abastecimiento del nosocomio regional. Durante el recorrido por el almacén central, también se identificaron equipos en desuso y deteriorados cuyos procesos de baja aún no culminan.

Además, se encontraron productos médicos vencidos, entre ellos yodo, antibióticos, antiinflamatorios, dispositivos para diálisis y catéteres, algunos con fechas de caducidad que datan de 1997. Estos insumos, hasta el momento de la verificación, no han sido retirados de los registros ni destruidos.

Verificaciones revelan insumos caducos en hospital de Puno

En el subalmacén, utilizado para el suministro directo a los servicios hospitalarios, también se detectaron deficiencias. El equipo de cadena de frío no muestra la temperatura real de conservación, lo que impide asegurar condiciones adecuadas para los medicamentos termosensibles. Otro conservador permanece inoperativo desde hace dos años. Asimismo, se encontraron medicamentos vencidos correspondientes al 2024, sin que se haya concretado su baja o eliminación.

Las observaciones no se limitaron al hospital. Durante una visita al Cuartel Manco Cápac – 4ta Brigada de Montaña, se hallaron sacos de habas vencidas desde 2016, lo que evidencia problemas en la gestión de alimentos destinados al personal militar. Ante esta situación, se dispuso el inicio de un servicio de recopilación de información para evaluar los contratos y la ejecución del suministro de víveres para dicha brigada, correspondiente al periodo 2024 a la fecha.

