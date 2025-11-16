Sujeto es detenido tras asesinar a su propia madre y su abuela en doble crimen en Chiclayo

Arnold Antonio Segura Guevara fue puesto a disposición de la Fiscalía de Cayaltí para determinar la setencia. | Difusión

Arnold Antonio Segura Guevara, de 24 años, fue detenido la tarde del sábado 15 de noviembre, tras asesinar a su madre y a su abuela en su vivienda del centro poblado Saltur, distrito de Zaña, provincia de Chiclayo. Según vecinos de la zona, el arma utilizada en el doble homicidio habría sido un machete.

De acuerdo con el informe policial, el atacante primero agredió a su abuela, Rosa Isique Cabrera (77), dentro del domicilio, y luego persiguió a su madre, Celia María Guevara Isique (50), hasta los exteriores de su hogar. La madre murió en el acto, mientras que la abuela falleció horas después en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga.

Antecedentes por adicción

Algunos pobladores del sector intentaron tomar justicia por su cuenta y trataron de incendiar la vivienda del agresor. Agentes de diversas unidades de la Policía Nacional intervinieron a tiempo para evitar una tragedia mayor. Los cuerpos de las víctimas permanecen en la morgue central de Chiclayo y serán trasladados a Saltur para el velorio y la sepultura.

Familiares del detenido indicaron que convivía con las víctimas y tendría antecedentes de adicción a drogas. Nataly Segura, tía del acusado, pidió que se le imponga la pena máxima por el crimen cometido. Además, un tercer familiar resultó herido y continúa en estado grave en el Hospital Las Mercedes.

Detención preliminar

La Policía Nacional, junto con peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público, acudió al lugar del crimen para realizar las diligencias correspondientes. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Mixta de Cayaltí y permanece bajo custodia policial.

Los vecinos del centro poblado exigieron mayor control sobre la venta de drogas y demandaron un refuerzo en la presencia de las autoridades para prevenir hechos similares.

