Interno es sorprendido con droga en penal de Juliaca: será enviado a Challapalca

La Oficina Regional Altiplano Puno dispuso el traslado inmediato de Saavedra Evangelista al penal de Challapalca. | Fuente: Cinthia Alvarez / La República. | Foto: INPE

La Oficina Regional Altiplano Puno dispuso el traslado inmediato de Saavedra Evangelista al penal de Challapalca. | Fuente: Cinthia Alvarez / La República. | Foto: INPE

Un operativo sorpresa realizado por 20 agentes penitenciarios en el pabellón 5 de máxima seguridad del penal de Juliaca permitió hallar 26 envoltorios de plástico y 6 ketes con marihuana y cocaína, escondidos en prendas de vestir, plumones y un envase de desodorante. El operativo se produjo la noche del martes 11 de noviembre.

Los estupefacientes fueron encontrados en posesión del interno Deyvi Saavedra Evangelista, quien intentaba ocultarlos entre sus pertenencias. La intervención estuvo liderada por el director del establecimiento, Cristian Almeyda Pachas, y se enmarcó en la política institucional “Seguridad en Acción”.

TE RECOMENDAMOS MINERÍA ILEGAL, PARTIDOS POLÍTICOS Y SODALICIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Puedes ver: Asaltan vivienda de tesorera de promoción escolar y se llevan 8 mil soles en Juliaca

Como parte del despliegue, los agentes efectuaron revisiones exhaustivas en ambientes comunes, control corporal y verificación de bienes personales de internos del pabellón 5, además de inspecciones puntuales en celdas y zonas de tránsito.

Agentes del área Antidrogas de la Policía Nacional (Areandro) confirmaron mediante pruebas de campo que las sustancias incautadas correspondían a marihuana y alcaloide de cocaína, mientras el Ministerio Público levantó las actas para formalizar la incautación y asegurar la cadena de custodia.

La Oficina Regional Altiplano Puno dispuso el traslado inmediato de Saavedra Evangelista al penal de Challapalca. Según el INPE, la medida busca frenar actos que transgreden la disciplina penitenciaria y reforzar el principio de autoridad en los recintos, garantizando que las cárceles no se conviertan en centros de operaciones delictivas.