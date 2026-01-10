El choque frontal entre dos trenes de la empresa Inka Rail y PerúRail ocurrido el 30 de diciembre en la ruta ferroviaria hacia Machu Picchu, que dejó más de 100 personas heridas y un fallecido, habría sido consecuencia de un error humano, según se desprende de los informes elaborados por el Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú.

El accidente se produjo en un tramo de vía única, donde la circulación está regulada por las Autorizaciones de Uso de Vía (AUV) emitidas por Fetransa, empresa concesionaria de la infraestructura de los Ferrocarriles del Sur y Sur Oriente, las cuales establecen paradas obligatorias para evitar cruces entre trenes que circulan en sentidos opuestos. Como se recuerda, la víctima mortal fue identificada como Roberto Cárdenas Loayza (61), maquinista de uno de los convoyes involucrados.

Parte del documento donde se señalan los hechos. Foto: difusión

Parada obligatoria que no se cumplió

De acuerdo con un informe policial basado en la entrevista a Luis Carlos Peña Loayza, brequero del tren de Inca Rail, la tripulación tenía conocimiento de que debía realizar una detención obligatoria en el desvío de Pampacahua para permitir el paso de un tren de PeruRail que venía en sentido contrario desde Machu Picchu.

Sin embargo, pese a esa instrucción y a las advertencias realizadas durante la marcha, el tren continuó su desplazamiento, lo que derivó en la colisión a aproximadamente 315 metros del punto donde debía detenerse, en una zona de curva y pendiente descendente.

El propio informe resalta que el brequero advirtió las irregularidades durante el trayecto, pero no se adoptaron las medidas necesarias para detener la marcha del tren, situación que ahora es materia de investigación.

Informes y detenidos tras accidentes

Tras el accidente, ese mismo 30 de diciembre, se elaboró una serie de informes que registran a las personas detenidas, al personal que se encontraba a bordo de los trenes y un reporte detallado de los pasajeros que viajaban en los convoyes.

Como parte de las diligencias, cuatro trabajadores ferroviarios permanecen en calidad de detenidos, bajo custodia policial mientras reciben atención médica. Se trata de Guido Gómez Cárdenas y Ricardo Marcelo Condori Canales, ambos jefes de tren; José Luis Jara Luque, maquinista; y Luis Carlos Peña Loayza, brequero.

Las investigaciones policiales también determinaron que ninguno de los detenidos presentaba alcohol en la sangre, descartando el consumo de bebidas alcohólicas como factor en el accidente.

Investigación en curso

Las autoridades continúan evaluando la cadena de decisiones operativas, en particular por qué no se ejecutó la parada obligatoria pese a que la orden era conocida por la tripulación y había sido advertida durante la marcha.

Tras el siniestro se suspendió temporalmente el servicio ferroviario y se activó la Red de Protección al Turista para apoyar a los afectados. Además, varios turistas quedaron varados horas en estaciones sin información o asistencia adecuadas, generando reclamos por la falta de comunicaciones y atención. Las autoridades investigan las causas del choque y evalúan medidas para fortalecer la seguridad en la ruta hacia Machu Picchu.

