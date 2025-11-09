Bomberos indican que no hubo cisternas de Sedapal durante incendio de código 3 en SJL | Composición LR

Bomberos indican que no hubo cisternas de Sedapal durante incendio de código 3 en SJL | Composición LR

Un fuerte incendio de grado 3 se registró la tarde de este domingo 9 de noviembre en una fábrica de plásticos ubicada en la avenida Los Mangos, en San Juan de Lurigancho, afectando varios locales industriales y viviendas cercanas. Al menos 23 unidades de bomberos llegaron al lugar para controlar las llamas, que se expandieron rápidamente y provocaron explosiones por balones de gas y materiales inflamables.

Aunque no se reportaron fallecidos, un bombero resultó con quemaduras y vecinos sufrieron graves pérdidas materiales. El colegio Innova Schools también se vio afectado y suspendió sus clases. Respecto a la emergencia, el comandante de Bomberos, Fredy Rivera, cuestionó públicamente a Sedapal por la falta de cisternas disponibles y la insuficiente presión en los hidrantes, denunciando que esto dificultó la labor de los bomberos durante las primeras horas del incendio.

TE RECOMENDAMOS LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Incendio afectó 4 establecimiento, reportan Bomberos. Foto: Francisco Erazo / La Republica

Bomberos atienen incendio de codigo 3 en SJL: reportan que no hubo cisternas de Sedapal. Foto: Francisco Erazo / La Republica

PUEDES VER: Renzo Reggiardo insinúa que incendios ocurridos en el Centro de Lima tendría vínculo con la marcha de la Generación Z

Bomberos critican falta de cisternas por no haber pilotos disponibles en domingo

“Cuando llegaron las primeras unidades, esto era un caos. No teníamos agua y los hidrantes cercanos tenían muy poca presión, lo que impidió que nuestros bomberos ingresen al interior de los locales afectados”, afirmó el comandante de Bomberos, Fredy Rivera, en conversación con la prensa.

Así, denunció insuficiencia de apoyo por parte de Sedapal durante la emergencia: "Lo que sí quiero recalcar públicamente es mi enérgica protesta contra Sedapal. ¿Cómo es posible que una entidad del Estado, cuyo objetivo es brindar servicios públicos, no tenga pilotos disponible los días domingos para operar sus cisternas? Los invito a que verifiquen si hay alguna cisterna de ellos en la zona: no hay ninguna", recalcó.

Rivera criticó la logística de la empresa estatal y el comunicado que emitieron a través de redes sociales. “¿Cuál es la ayuda que dijeron? ¿Dónde han traído el agua? ¿En baldes? He solicitado cisternas y estas no han llegado. Solo una cuadrilla, que ha tenido que hacer cortes sectoriales para aumentar presión, pero algunas tuberías han colapsado y los hidrantes están inhabilitados por ello", denunció.

Sedapal afirma que envió apoyo durante incendio de SJL

Por su parte, Sedapal había anunciado a través de un comunicado en redes sociales que enviaron una cuadrilla especializada al lugar del incendio para reforzar el abastecimiento de agua. Además, indicaron que se incrementó la presión en la red y se activó un hidrante, mientras que cuatro camiones cisterna fueron desplazados al lugar para apoyar en el control del fuego.

El comunicado precisó que personal técnico permaneció en el área supervisando el flujo de agua y brindando soporte operativo en coordinación con las autoridades, con el objetivo de mantener la disponibilidad del recurso hídrico y respaldar las acciones de los bomberos que enfrentaron el siniestro.

Daños en locales y viviendas

Según Rivera, cuatro locales industriales resultaron comprometidos, y uno de ellos registró múltiples explosiones. Vecinos intentaron rescatar sus pertenencias antes de que se quemaran, aunque muchos sufrieron pérdidas significativas. Además, varias viviendas cercanas quedaron afectadas y se registraron daños en la infraestructura del colegio Innova Schools. La Policía Nacional restringió el ingreso de personas al área para evitar accidentes, mientras el Ministerio de Salud desplazó ambulancias para atender posibles heridos.

El alcalde de SJL, Jesús Maldonado, supervisó la emergencia y confirmó que la fábrica contaba con certificación vigente desde 2024. “Hasta ahora no se han reportado personas afectadas. El local será clausurado si se detecta alguna irregularidad”, afirmó.

Las autoridades desconocen la causa exacta del fuego, aunque se especula sobre un corto circuito o fallas en los equipos de la fábrica. Bomberos continúan trabajando para controlar los últimos focos y garantizar la seguridad de la población cercana.

Canales de ayuda

De ocurrir un incendio, mantén la calma y sal de inmediato por la ruta de evacuación.

Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116, que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo, utiliza un extintor para apagarlo.

Al evacuar, asegúrate antes de salir que las manijas de las puertas no estén calientes, ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.

Evita inhalar humo, tápate la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por ningún motivo, regresar a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.