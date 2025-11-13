Minedu suspende clases presenciales este viernes 14 de noviembre por paro de transportistas en Lima y Callao
Minedu emitió una aclaración sobre si se suspenderán o no las clases el 14 de noviembre en Lima y Callao, luego del anuncio de una nueva movilización nacional de transportistas por la ola de extorsión que viven aún en estado de emergencia.
Un sector de gremios de transportistas anunciaron que realizarán una nueva jornada de paralizaciones en señal de protesta contra la ola de criminalidad que aún continúa viviendo el sector. Desde las agrupaciones indicaron que las medidas del gobierno de José Jerí no son suficientes frente a las extorsiones y asesinatos perpetuados incluso durante el estado de emergencia. Esta movilización iniciaría en las primeras horas de la mañana, por lo que algunas entidades ya han tomado precauciones.
Al respecto, Minedu ha aclarado a través de sus canales principales que las clases en los colegios se desarrollarán de manera virtual. En esta nueva jornada, miembros de este sector adoptaron esta medida como respaldo a la marcha anunciada por la Generación Z, con el objetivo de que sus reclamos sean escuchados.
Minedu aclara si habrá clases virtuales o presenciales por paro de transporte. Foto: difusión
