Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Este viernes 14 de noviembre, un grupo de gremios de transportistas llevará a cabo una nueva jornada de paralización en protesta por la incesante ola de criminalidad que afecta al sector. Las agrupaciones han señalado que las medidas implementadas por el gobierno de José Jerí resultan insuficientes para combatir las extorsiones y asesinatos, los cuales continúan ocurriendo incluso bajo el estado de emergencia.

Ante este nuevo paro, distintas universidades han emitido comunicados a través de sus redes sociales y otros canales oficiales que las clases se desarrollarán de manera virtual. La medida se toma con el fin de garantizar la seguridad y bienestar de la comunidad universitaria durante la jornada de protesta, según afirman los pronunciamientos. A continuación, la lista de instituciones que se suman a la modalidad virtual.

Paro de transportistas: universidades suspenden clases presenciales

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció que, debido al paro de transportistas de este 14 de noviembre, todas las actividades académicas y administrativas se desarrollarán de manera virtual.

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) emitió un comunicado donde afirman que las actividades académicas presenciales se desarrollarán de manera remota. Otras serán reprogramadas.

La Universidad del Pacífico (UP) anunció que todas las clases (de pregrado, postgrado, escuela preuniversitaria e idiomas) se llevarán a cabo de forma remota. Precisaron que el campus permanecerá abierto, pero que algunos servicios operarán parcialmente.

La Universidad de Lima precisó en su comunicado que todas las clases serán virtuales.

La UNI aseguró que la medida busca salvaguardar a sus trabajadores y estudiantes.

La PUCP afirmó que lamenta el contexto de ''conflictividad, incertidumbre y violencia'' que atraviesa el país.

La UP afirmó que estará atenta a la evolución de los hechos.

La Universidad de Lima se pronunció y dijo que otros eventos se desarollarán de forma híbrida.

Suspenden clases escolares presenciales en Lima y Callao

Minedu informó a través de sus canales principales que las clases en los colegios se desarrollarán de manera virtual.Pocos minutos después del anuncio del Minedu, el Gobierno Regional del Callao, a través de la Dirección Regional de Educación (DREC), emitió un comunicado informando que las clases programadas para el 14 de noviembre se llevarán a cabo de manera virtual, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los estudiantes y asegurar la continuidad del proceso educativo.

¿A qué hora inicia el paro de transportes este 14 de noviembre?

Los representantes de los gremios informaron a La República que la nueva jornada de movilizaciones en Lima y Callao comenzará en las primeras horas de la mañana. Los puntos de concentración serán los paraderos de Acho, Puente Nuevo y Puente Piedra, desde donde partirán hacia el Centro de Lima.

