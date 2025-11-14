Pasajeros quedaron encerrados en avión de Latam por más de 4 horas en aeropuerto de Lima. | Composición LR | Difusión

El último jueves 13 de noviembre, pasajeros de la aerolínea Latam denunciaron maltrato al cliente por parte del personal luego de que el vuelo LA2390, con destino a Cartagena, Colombia, se retrase por más de 4 horas por presuntas fallas en el mobiliario en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

De acuerdo con las imágenes difundidas por los ciudadanos, señalaron que se encontraban varados en el mismo aeropuerto, porque al asiento del piloto "le falta un perno" y que por ello no podían dirigirse a la pista de aterrizaje.

Además, indicaron que a bordo de la unidad había más de 21 menores de edad que no fueron atendidos debidamente, porque no se les brindó agua ni comida. Otro usuario resaltó que la tripulación no los dejaba descender, porque ya habían salido del punto donde se encontraba la pasarela de acceso o manga, cuya función es conectar el avión con el aeropuerto.

¿Qué sucedió con el avión de Latam en Lima?

Los pasajeros del vuelo LA2390 indicaron que la salida del avión de Latam estaba programada a las 12:20 de la tarde. Uno de ellos contó que abordaron un primer avión que ya venía con retraso, pero luego fueron ordenados a abandonarlo porque no podía despegar debido a problemas en la bodega.

Luego de ello, abordaron otra aeronave con la que tenían planeado partir hacia su destino; sin embargo, esto se retrasó por otros problemas. "Este vuelo tampoco ha despegado, porque le falta un perno al asiento del piloto, lo mandaron a traer y mientras que traían el perno que le faltaba se venció el plazo que tienen que trabajar por ley de 13 horas. Estamos atrapados acá en el avión porque estamos esperando la nueva tripulación", denunció un usuario.

Los pasajeros solicitaron se les brinde comida y agua, pero el personal les habría negado el servicio "porque cuando estén en vuelo, ya no les iban a entregar otro snack, porque en el avión no había comida". Usuarios exigen que Indecopi se pronuncie tras el hecho.

