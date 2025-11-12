La Municipalidad de Lima, a través de Emape, anunció el comienzo de los trabajos de mantenimiento en un sector de la avenida Javier Prado Este desde las 9:00 p.m. de este 12 de noviembre. La intervención forma parte del plan de recuperación de 12,7 kilómetros de una de las arterias más transitadas de la capital, buscando mejorar la transitabilidad y la seguridad vial para miles de conductores y peatones.

Durante esta primera etapa, los trabajos se desarrollarán en el tramo comprendido entre la avenida La Molina y el óvalo Huarochirí, en el sentido oeste-este (de Surco hacia La Molina). Emape aplicará un plan de desvío temporal, desde las 9 p. m. hasta las 6 a. m., permitiendo la circulación por la calzada opuesta, mientras se ejecutan los trabajos.

Desvíos por trabajos en la avenida Javier Prado

Según indicaron, se intervendrán 2,1 kilómetros y los trabajos permitirán reparar fisuras, baches y deformaciones en el pavimento. Además, se mejorarán las interconexiones con avenidas cercanas como Los Ingenieros, Flora Tristán, Huarochirí y Melgarejo, beneficiando el acceso a centros educativos, residencias, comercios y espacios de gran afluencia como el Metro de La Molina y el Estadio Monumental.

Es necesario recordar que la avenida Javier Prado, una de las más utilizadas por la población, conecta los distritos de Jesús María, Lince, San Isidro, San Borja, La Victoria, Santiago de Surco y La Molina, por lo que es necesario que los ciudadanos tomen sus precauciones hasta fines de noviembre, fecha estimada para finalizar los trabajos.

Plan de desvíos avenida Javier Prado. Fuente: Difusión

Municipalidad de Lima cerrará avenida Javier Prado por obras

Emape informó que, una vez culminada esta etapa, continuará con el mantenimiento en otros tramos de Javier Prado, como de la avenida Brasil a la calle Las Moreras, de la calle Las Flores a la calle Los Fresnos, de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes al óvalo Monitor Huáscar y del jirón Viñedos al óvalo Huarochirí. Esto, siguiendo un plan progresivo que busca reducir los tiempos de viaje y garantizar mejores condiciones de tránsito en toda la avenida.

