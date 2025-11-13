HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Hallan sin vida a hombre dentro de vehículo en Surco: se habría estacionado hace dos días

Las cámaras de seguridad registraron su llegada el martes 11 de noviembre y su breve salida antes de regresar al vehículo. La Policía Nacional realiza las investigaciones.

Encuentran cuerpo sin vida en vehículo en Surco
Encuentran cuerpo sin vida en vehículo en Surco | Foto: composición LR

En horas de la noche de este jueves 13 de noviembre, un hecho generó alarma en la avenida Velasco Astete, en el distrito de Surco. Un hombre fue hallado sin vida dentro de su vehículo negro, lo que causó preocupación entre los vecinos debido al fuerte olor.

Las cámaras de seguridad habrían registrado sus últimos minutos con vida cuando estacionó el automóvil hace dos días, la madrugada del martes 11 de noviembre. Las imágenes muestran que el hombre llegó alrededor de las 4:50 a. m., salió del vehículo para dejar un objeto en un tacho de basura y luego regresó, esta vez al asiento del copiloto.

Hallan a hombre sin vida dentro de vehículo en Surco

Trabajadores de una tienda frente al vehículo fueron quienes notaron el fuerte olor y se percataron del cuerpo. De inmediato alertaron a la Policía Nacional y a la comisaría de Sagitario, cuyos agentes acudieron para realizar las primeras diligencias y acordonar la zona.

Según la consulta vehicular de Sunarp, la unidad de placa IO-3320 pertenece a Walter Alfonso Rivera Paredes. De acuerdo con información de 24 Horas, el propietario tendría 52 años y se dedicaría a la venta de autos; sin embargo, la identidad del fallecido aún se encuentra en investigación.

“Me dicen que han revisado las cámaras, los serenos, y no se ve nada extraño. Puede ser algo natural; bajó del piloto y después subió al copiloto, quizá se echó porque estaba mal”, comentó un vecino de la zona.

El citado medio informó además que el hombre habría fallecido el mismo día en que llegó, ya que ninguna otra persona o vehículo se acercó al auto durante ese periodo. Se espera la llegada de los peritos de Criminalística para continuar con las diligencias correspondientes.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

