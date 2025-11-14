HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Las tres transformaciones del 'Jorobado Deivi', presunto cabecilla de Los Compadres, para evadir la justicia: cayó en Argentina

La Policía Federal Argentina capturó el 13 de noviembre a Deivi Junior Romero Ullilen, tras recibir una alerta roja de Interpol. Autoridades lo señalan como el líder de una organización criminal dedicada a la extorsión y el sicariato.

El último 13 de noviembre, la Policía Federal Argentina capturó en Buenos Aires a Deivi Junior Romero Ullilen, alias 'El Jorobado Deivi', presunto cabecilla de la organización criminal Los Compadres, tras la emisión de una alerta roja de Interpol. Durante la intervención, se hallaron documentos falsos, dinero en efectivo y tarjetas SIM, lo que reforzó las sospechas de que mantenía activa su red criminal vinculada a extorsiones, sicariato y atentados en Trujillo.

Al momento de su captura, el detenido lucía completamente distinto a cómo se veía cuando salió del Perú. Según las imágenes, modificó su cabello, recurrió a un rejuvenecimiento fácil y adoptó un nuevo estilo con gafas para desviar la atención de los oficiales. Sin embargo, pese a los cambios superficiales, no logró alterar rasgos determinantes como la estructura de su mentón y la forma particular de sus orejas, elementos que permitieron su identificación durante las labores de inteligencia internacional.

Los Compadres: Secretos de la banda criminal que tiene en la mira a una fiscal

Los crímenes del ‘Jorobado Deivi’

Romero Ullilen es sindicado por las autoridades peruanas como uno de los presuntos cabecillas de la organización criminal Los Compadres, una red delictiva que opera principalmente en Trujillo y en otras provincias del norte del país. Su historial lo vincula directamente con extorsiones, atentados, sicariatos y secuestros de alto impacto. La Policía y el Ministerio Público lo consideran un actor clave en la expansión de esta red, que se consolidó con estructuras violentas heredadas de bandas como Los Pulpos y La Jauría.

Entre los delitos que se le imputan figuran extorsiones sistemáticas a empresas de transporte, construcción, comerciantes y emprendedores locales, a quienes imponía pagos mensuales bajo amenazas de muerte. También se le atribuye participación en asesinatos por encargo, siendo investigado por su presunta vinculación en al menos 11 homicidios registrados en La Libertad. Asimismo, la Fiscalía lo señala como uno de los operadores detrás del atentado con explosivos contra la sede del Ministerio Público en Trujillo y del millonario secuestro de un universitario en 2022, por cuya liberación se habría cobrado US$ 300.000.

Las investigaciones también apuntan a que Romero Ullilen habría extendido su influencia hacia mafias de usurpación de terrenos, minería ilegal y tráfico de armas, actividades que fortalecieron el brazo económico de Los Compadres. Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la estructura criminal bajo su mando habría generado más de US$ 4.000 millones al año.

