Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

El Jorobado Deivi era uno de los cabecillas de la banda criminal Los Compadres.

El Jorobado Deivi era uno de los cabecillas de la banda criminal Los Compadres.

La detención en Argentina de Daivi Junior Romero Ullilen, alias El Jorobado Deivi, presunto cabecilla y miembro clave de la banda criminal Los Compadres, destaca los recientes esfuerzos de la Policía Nacional del Perú y de la interpol en la lucha transnacional contra el crimen organizado.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Este operativo ocurrió como resultado de la cooperación entre las peruana y argentina.

TE RECOMENDAMOS HARVEY COLCHADO EN VIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Romero Ullilen sería uno de los responsables del ataque contra el Ministerio Público de La Libertad, en Trujillo, ocurrido el 20 de enero.

La policía sindicó a Jimmy Larry Bazán Valderrama, conocido como ‘Chato Jimmy’ o ‘Pequeño’ como el autor intelectual del atentado. Este sujeto es uno de los cabecillas de la temida organización criminal Los Compadres.

Según las autoridades también está detrás de los mensajes intimidatorios contra la fiscal especializada en crimen organizado, Jennifer Ludeña Meléndez.

Desde su reclusión en el penal de Huacariz, en Cajamarca, Chato Jimmy, junto a Deivi Romero Ullilen, alias Jorobado Deivi, y Herry Rojas Ruiz, alias Gemelo, tejieron una red delictiva dedicada a la extorsión, sicariato y ataques con explosivos.

Precisamente, la orden del atentado se dio como represalia por las acciones legales en contra del líder de la banda.

PUEDES VER: Las organizaciones criminales que asolan la ciudad de Trujillo

Otro de los crímenes atribuidos a Los Compadres ocurrió el 13 de enero de 2021. Bazán Valderrama, en coordinación con Rojas Ruiz y Romero Ullilen, ordenaron la ejecución de César Paúl de la Cruz Carbonel, alias ‘Chómpiras’, en un aparente ajuste de cuentas entre bandas criminales.

La ejecución fue llevada a cabo por dos de los miembros de la organización: Joseph Anticona Cotrina, alias Batería, y Jesús Gastañudi Tapia, alias Pitbull.

Asimismo, moradores del centro poblado Mega Ciudad, ubicado en el kilómetro 592 del distrito de Chicama, provincia de Ascope, denunciaron a Deivi Junior Romero Ullilen, por apropiarse de terrenos, asegurando contar con el respaldo de la municipalidad distrital de Chicama, que les habría entregado certificados de posesión.