Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', fue capturado este 24 de setiembre en Paraguay tras varios meses de búsqueda. Durante su huida por Sudamérica, el sindicado líder de Los Injertos del Cono Norte modificó completamente su apariencia para eludir a las autoridades. Según reportes policiales de junio de 2025, recurrió a cirugías estéticas en nariz y pómulos, posibles aplicaciones de bótox y el uso de extensores faciales. Además, cambió su estilo de cabello y cultivó una barba espesa para mimetizarse entre la población.

La estrategia, sin embargo, no fue suficiente. Aunque las modificaciones lograron desviar temporalmente la atención de la Policía, un seguimiento a sus movimientos económicos y la colaboración entre agencias de Perú, Brasil, Paraguay e Interpol, permitió su captura en una vivienda de San Lorenzo, Paraguay. Su rostro era otro, pero sus tatuajes lo delataron

Todos los rostros del 'Monstruo'. Foto: Composición LR

Un rostro nuevo para el 'Monstruo'

Los intentos del 'Monstruo' por desaparecer ante la justicia incluyeron procedimientos estéticos que buscaban borrar cualquier rasgo reconocible. “Se han modificado los pómulos y la nariz, no sabemos si fue a través de cirugía o si se aplicó bótox, extensores u otros métodos”, señalaron voceros de la Policía en conferencia de prensa en junio de este año. Estos cambios hacían que Moreno pareciera otra persona, alejándolo de las imágenes que aparecían en los carteles de 'Los más buscados'.

Pero su transformación no fue solo facial. Moreno también dejó crecer una melena desordenada, una barba densa y descuidada, y habría utilizado hombreras y prendas amplias para alterar su silueta. Todo formaba parte de un elaborado plan para mezclarse en las calles y pasar desapercibido incluso ante cámaras de seguridad y controles migratorios.

Captura internacional y pronta expulsión al Perú

A pesar de estos cambios, el 'Monstruo' fue detenido el sindicado día a las 6:00 p.m. en Paraguay. Las autoridades lo identificaron tras un meticuloso seguimiento financiero y operativo que involucró a agentes encubiertos, análisis de llamadas y rastreo de giros económicos realizados. Fue interceptado dentro de una vivienda en San Roque, San Lorenzo, donde intentaba ocultarse bajo una identidad falsa.

El ministro del Interior del Perú, Carlos Malaver, confirmó que se está gestionando la expulsión del delincuente hacia Lima. “Estamos realizando las coordinaciones con los pares paraguayos, tanto a nivel Ejecutivo como Judicial. Entonces, de ser el caso de la expulsión, para este fin de semana estaría llegando a nuestro país”, indicó. La alerta roja de Interpol y la gravedad de sus delitos justifican una acción rápida para que enfrente la justicia peruana.

Capturan al Monstruo este 24 de setiembre en Paraguay. Foto: PNP

¿Quién es el 'Monstruo' y de qué delitos se le acusa?

Erick Luis Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', es considerado uno de los criminales más peligrosos del Perú y fue incluido en la lista de Los más buscados del Ministerio del Interior desde diciembre de 2023. Es señalado como el cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, dedicada a delitos como secuestros, sicariato, extorsión, hurto agravado y microcomercialización de drogas en Lima Norte. Según las autoridades, mantenía vínculos con mafias internacionales como el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil y coordinaba crímenes a nivel regional.

Moreno fue condenado en ausencia a 32 años de prisión, aunque la pena podría ampliarse hasta 35 años o incluso cadena perpetua, dependiendo de la consolidación de los cargos. Entre los delitos por los que se le acusa figuran el secuestro de la menor Valeria Vásquez y de la joven Lucero Trujillo, homicidio calificado, sicariato, hurto agravado y pertenencia a una organización criminal. Tras su captura en Paraguay, el Estado peruano inició el proceso para su traslado al país y su enjuiciamiento formal.

