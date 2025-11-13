HOYSuscripcion LR Focus

Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     
Sociedad

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

El Ministerio Público lo vincula con el presunto cobro de extorsiones a empresarios de los sectores transporte y construcción en la región La Libertad.

Perú imitió una alerta a Interpol para lograr la captura de alias ‘El Jorobado Deivi’. Foto: Difusión
Perú imitió una alerta a Interpol para lograr la captura de alias 'El Jorobado Deivi'. Foto: Difusión

En una operación conjunta entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Policía Federal Argentina, se logró la captura en Buenos Aires de Deivi Junior Romero Ullilen, alias ‘El Jorobado Deivi’, señalado como presunto cabecilla de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión y el sicariato en Perú. Las investigaciones lo acusan de ser líder de la organización criminal trujillana ‘Los Compadres’ y sería el presunto brazo armado del peligroso delincuente conocido como ‘Jhonsson Pulpo’.

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS
Comunicado sobre la captura de Deivi Junior Romer Ullilen. Créditos: Mininter

Comunicado sobre la captura de Deivi Junior Romer Ullilen. Créditos: Mininter

Noticia en desarrollo...

