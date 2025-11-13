Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo
El Ministerio Público lo vincula con el presunto cobro de extorsiones a empresarios de los sectores transporte y construcción en la región La Libertad.
En una operación conjunta entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Policía Federal Argentina, se logró la captura en Buenos Aires de Deivi Junior Romero Ullilen, alias ‘El Jorobado Deivi’, señalado como presunto cabecilla de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión y el sicariato en Perú. Las investigaciones lo acusan de ser líder de la organización criminal trujillana ‘Los Compadres’ y sería el presunto brazo armado del peligroso delincuente conocido como ‘Jhonsson Pulpo’.
Comunicado sobre la captura de Deivi Junior Romer Ullilen. Créditos: Mininter
Noticia en desarrollo...