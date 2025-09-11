Caso Mochasueldos: Interpol captura en España al exasesor de congresista María Agüero
Alexis de la Cruz Canales fue detenido el último 19 de agosto en Madrid, España. Sobre él pesa una orden de prisión preventiva por los presuntos delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El exasesor del despacho de la congresista María Agüero, Alexis de la Cruz Canales, fue detenido en España por los agentes de la Policía Internacional (Interpol). Tanto De la Cruz como Agüero son investigados por el caso Mochasueldos a los extrabajadores de la parlamentaria durante su gestión en el Legislativo.
De acuerdo un oficio enviado por la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, De la Cruz Canales fue detenido el 19 de agosto de este año en territorio español.
Sobre el excolaborador de la congresista de Perú Libre pesa, desde el 15 de noviembre del año pasado, una orden de prisión preventiva por 18 meses por los presuntos delitos de lavado de activos, concusión y enriquecimiento ilícito. Esta medida se dictó como parte de las investigación preparatoria en su contra.
A fin de ser entregado a la justicia peruana para continuar con las investigaciones, el juez Abel Centeno Estrada admitió el pedido de la Fiscalía para solicitar al Reino de España la extradición de Alexis de la Cruz.