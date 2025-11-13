Pareja de novios es asaltada por delincuentes armados en la puerta de su edificio en Jesús María
Los residentes del edificio denuncian un aumento de robos y piden mayor patrullaje. Las cámaras del condominio han registrado varios incidentes de delincuencia en las últimas semanas.
Un hecho de violencia quedó registrado en las cámaras de seguridad de un edificio ubicado en la primera cuadra del jirón Emilio Valdizán, en el distrito de Jesús María. Una pareja de novios fue asaltada por delincuentes armados el último martes 11 de noviembre, alrededor de las 10:20 p. m., en pleno estado de emergencia e incluso a pocas cuadras de la vivienda del propio presidente José Jeri.
Las imágenes muestran a la pareja caminando hacia la entrada de su edificio cuando aparecen dos sujetos con el rostro cubierto. Armados, los encañonan y los obligan a entregar sus pertenencias. La mujer cae al piso debido al pánico y, en cuestión de segundos, los delincuentes huyen del lugar.
Delincuentes armados asaltan a pareja y huyen en camioneta de alta gama
Los sujetos descendieron de una camioneta blanca de alta gama y aprovecharon que la pareja abría la reja del edificio para interceptarla y arrebatarle sus pertenencias. Tras el asalto, la alarma de pánico del condominio se activó, pero los sujetos subieron de inmediato al vehículo y fugaron rumbo a la avenida Brasil.
La Policía Nacional del Perú, a través del equipo de la Depincri, llegó al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Mientras tanto, los vecinos denuncian que la delincuencia es recurrente en la zona y reclaman mayores operativos de patrullaje, seguridad y mejor iluminación pública.
"Desde que le sucede esto a un vecino, estamos expuestos todos. Hay niños que salen a los colegios, es un peligro. A dos cuadras hay un nido", expresó una vecina del domicilio ante América.
Vecinos denuncian ola de robos en edificio de Jesús María
El miedo crece entre las 350 familias que viven en este edificio desde 2022. Las cámaras han registrado varios robos en las últimas semanas. El 24 de octubre, un falso delivery asaltó a un residente y le arrebató el celular. Antes de ello, el 2 de septiembre, un vecino fue interceptado cuando llegaba a su vivienda: los delincuentes lo obligaron a entregar sus claves y se llevaron su auto.
"Esto es algo sumamente constante. Nosotros, como parte del edificio y la junta directiva, hemos enviado cartas a las municipalidades y no han sido atendidas. Tenemos problemas de iluminación y seguridad", reclamó uno de los vecinos.