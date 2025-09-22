Además de la mujer, otras trabajadores resultaron con heridas leves debido a las picaduras de abejas en Jesús María. | Foto: composición LR | difusión

Una mujer fue atacada por un enjambre de abejas en el distrito de Jesús María en los exteriores de una inmobiliaria que la contrató para realizar el servicio volanteo de publicidad. Ante esta situación, la ciudadana fue auxiliada por los agentes de serenazgo y algunos transeúntes de la zona. Ellos utilizaron extintores para espantar a las abejas y trasladaron a la joven hacia el hospital Loayza, donde permanece internada.

Otros trabajadores también resultaron con heridas leves debido a la picadura de las abejas. "Estuvieron los serenazgos, el personal de la Jesús María, quienes se la llevaron al hospital. La mujer estaba grave porque más de 200 abejas la atacaron", manifestó un ciudadano en la zona en diálogo con Latina Televisión.

Mujer es atacada por enjambre de abejas en Jesús María

La ciudadana que fue atacada por un enjambre de abejas recibe atención del personal de salud. Este lamentable suceso se habría originado debido a que en una vivienda del edificio donde funciona un local inmobiliario habría tenido un criadero de abejas. De acuerdo a información preliminar, en el momento de lo ocurrido se habrían realizado labores de limpieza y la caída de este enjambre habría ocasionado que la joven resultara atacada, así como a las personas que intentaron auxiliarla.

Este suceso fue grabado por los transeúntes de la zona, quienes se asombraron por lo ocurrido y pidieron ayuda a las autoridades para evitar que la mujer sufriera mayores complicaciones. "Estamos hablando de imágenes terroríficas, donde se puso en riesgo la vida de la persona. Realmente esta persona pudo haber fallecido", manifestó una ciudadana.

Denuncian que empresa que la contrató no ayudó a la mujer atacada por abejas

Una vecina de Jesús María denunció que la trabajadora de la empresa inmobiliaria Albamar no recibió ayuda de sus compañeros durante una emergencia. "La joven repartía volantes cuando un panal de abejas la atacó en el cabello. Ella pedía auxilio, pero los trabajadores de Albamar cerraron la puerta. Los vidrios estaban abiertos y, aun así, le negaron el acceso. No la ayudaron", dijo en Panamericana Televisión.

Asimismo, señaló que la falta de apoyo evidencia que la empresa no cuenta con personal encargado de seguridad y salud ocupacional. "La trabajadora se arrodilló, pedía auxilio, decía: 'Ayúdenme, sáquenme de aquí, córtenme el cabello', pero solo la miraban desde los vidrios sin hacer nada. Es una falta muy grave que las empresas no tengan un supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo que sepa cómo actuar ante emergencias", manifestó.

Además, indicó que el personal de serenazgo se demoró en actuar ante lo sucedido. "Había 3 patrulleros, pero no se querían acercar. Aquí también existe un tema penal. Tendría que investigarse por el delito de omisión de funciones, porque la Municipalidad debe tener personal capacitado ante este tipo de hechos", expuso.

Cabe señalar que, La República se contactó con Albamar para obtener sus descargos. Sin embargo, nos informaron que emitirán un comunicado al respecto.

Canal de ayuda

