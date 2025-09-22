HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue EN VIVO el 'Balón de Oro 2025'
Sigue EN VIVO el 'Balón de Oro 2025'     Sigue EN VIVO el 'Balón de Oro 2025'     Sigue EN VIVO el 'Balón de Oro 2025'     
Sociedad

Mujer fue atacada por enjambre de más de 200 abejas en Jesús María: denuncian que no recibió ayuda de empresa que la contrató

El personal de serenazgo de Jesús María, junto a transeúntes de la zona, auxilió a la mujer. Usaron extintores para espantar a las abejas y trasladaron a la ciudadana al hospital Loayza.

Además de la mujer, otras trabajadores resultaron con heridas leves debido a las picaduras de abejas en Jesús María.
Además de la mujer, otras trabajadores resultaron con heridas leves debido a las picaduras de abejas en Jesús María. | Foto: composición LR | difusión

Una mujer fue atacada por un enjambre de abejas en el distrito de Jesús María en los exteriores de una inmobiliaria que la contrató para realizar el servicio volanteo de publicidad. Ante esta situación, la ciudadana fue auxiliada por los agentes de serenazgo y algunos transeúntes de la zona. Ellos utilizaron extintores para espantar a las abejas y trasladaron a la joven hacia el hospital Loayza, donde permanece internada.

Otros trabajadores también resultaron con heridas leves debido a la picadura de las abejas. "Estuvieron los serenazgos, el personal de la Jesús María, quienes se la llevaron al hospital. La mujer estaba grave porque más de 200 abejas la atacaron", manifestó un ciudadano en la zona en diálogo con Latina Televisión.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Joven deja su moto estacionada unas horas: al volver descubre que se volvió un nido de abejas

lr.pe

Mujer es atacada por enjambre de abejas en Jesús María

La ciudadana que fue atacada por un enjambre de abejas recibe atención del personal de salud. Este lamentable suceso se habría originado debido a que en una vivienda del edificio donde funciona un local inmobiliario habría tenido un criadero de abejas. De acuerdo a información preliminar, en el momento de lo ocurrido se habrían realizado labores de limpieza y la caída de este enjambre habría ocasionado que la joven resultara atacada, así como a las personas que intentaron auxiliarla.

Este suceso fue grabado por los transeúntes de la zona, quienes se asombraron por lo ocurrido y pidieron ayuda a las autoridades para evitar que la mujer sufriera mayores complicaciones. "Estamos hablando de imágenes terroríficas, donde se puso en riesgo la vida de la persona. Realmente esta persona pudo haber fallecido", manifestó una ciudadana.

PUEDES VER: Joven muere tras brutal ataque de abejas en una salida de campo en Colombia: recibió 200 picaduras en el rostro

lr.pe

Denuncian que empresa que la contrató no ayudó a la mujer atacada por abejas

Una vecina de Jesús María denunció que la trabajadora de la empresa inmobiliaria Albamar no recibió ayuda de sus compañeros durante una emergencia. "La joven repartía volantes cuando un panal de abejas la atacó en el cabello. Ella pedía auxilio, pero los trabajadores de Albamar cerraron la puerta. Los vidrios estaban abiertos y, aun así, le negaron el acceso. No la ayudaron", dijo en Panamericana Televisión.

Asimismo, señaló que la falta de apoyo evidencia que la empresa no cuenta con personal encargado de seguridad y salud ocupacional. "La trabajadora se arrodilló, pedía auxilio, decía: 'Ayúdenme, sáquenme de aquí, córtenme el cabello', pero solo la miraban desde los vidrios sin hacer nada. Es una falta muy grave que las empresas no tengan un supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo que sepa cómo actuar ante emergencias", manifestó.

Además, indicó que el personal de serenazgo se demoró en actuar ante lo sucedido. "Había 3 patrulleros, pero no se querían acercar. Aquí también existe un tema penal. Tendría que investigarse por el delito de omisión de funciones, porque la Municipalidad debe tener personal capacitado ante este tipo de hechos", expuso.

Cabe señalar que, La República se contactó con Albamar para obtener sus descargos. Sin embargo, nos informaron que emitirán un comunicado al respecto.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Mujer pierde al bebé que gestaba tras ser picada por una abeja y sufrir una reacción alérgica grave en España

Mujer pierde al bebé que gestaba tras ser picada por una abeja y sufrir una reacción alérgica grave en España

LEER MÁS
Extranjera halla abeja en su bebida en restaurante de Barranco y se sorprende con respuesta de mesera: “No te va a matar”

Extranjera halla abeja en su bebida en restaurante de Barranco y se sorprende con respuesta de mesera: “No te va a matar”

LEER MÁS
Joven muere tras brutal ataque de abejas en una salida de campo en Colombia: recibió 200 picaduras en el rostro

Joven muere tras brutal ataque de abejas en una salida de campo en Colombia: recibió 200 picaduras en el rostro

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reventó La Tinka del 21 de septiembre: afortunado ganador se lleva más de 45 millones de soles

Reventó La Tinka del 21 de septiembre: afortunado ganador se lleva más de 45 millones de soles

LEER MÁS
Temblor en Ica: sismo de magnitud 5,3 remeció Nasca según IGP

Temblor en Ica: sismo de magnitud 5,3 remeció Nasca según IGP

LEER MÁS
Vía Expresa Sur: Emape reconoce que Rafael López Aliaga inauguró una obra que aún no está terminada

Vía Expresa Sur: Emape reconoce que Rafael López Aliaga inauguró una obra que aún no está terminada

LEER MÁS
Carro de madre asesinada en Comas habría pertenecido antes a alias el 'Jorobado', rival del 'Monstruo'

Carro de madre asesinada en Comas habría pertenecido antes a alias el 'Jorobado', rival del 'Monstruo'

LEER MÁS
Seal anuncia corte de luz en Arequipa: ¿cuáles son las zonas y horarios afectados para este 22 y 23 de septiembre?

Seal anuncia corte de luz en Arequipa: ¿cuáles son las zonas y horarios afectados para este 22 y 23 de septiembre?

LEER MÁS
Poder Judicial respalda clausura del Mercado N° 1 de Surquillo, pero comerciantes exigen reapertura inmediata

Poder Judicial respalda clausura del Mercado N° 1 de Surquillo, pero comerciantes exigen reapertura inmediata

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Balón de Oro 2025 EN VIVO HOY, con Lamine Yamal y Ousmane Dembélé: nominados, votación y últimas noticias de la ceremonia

Carro de madre asesinada en Comas habría pertenecido antes a alias el 'Jorobado', rival del 'Monstruo'

Nuevas vacantes en la Municipalidad de Magdalena hasta el 23 de septiembre para personas con secundaria y sueldos de más de S/ 2.000

Sociedad

Carro de madre asesinada en Comas habría pertenecido antes a alias el 'Jorobado', rival del 'Monstruo'

Nuevas vacantes en la Municipalidad de Magdalena hasta el 23 de septiembre para personas con secundaria y sueldos de más de S/ 2.000

Niño de cuatro años muere en choque durante persecución policial en Trujillo: sus padres sobrevivieron

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

Susana Villarán: este martes inicia juicio contra exalcaldesa por el caso Rutas de Lima

Morgan Quero: Minedu gastó más de S/9000 en ropa, lavandería y galletas desde el inicio de su gestión

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota