Dueño de cadena de peluquerías es blanco de extorsión en Jesús María: sujetos le exigen S/20 mil

El dueño de una cadena de peluquerías en el distrito de Jesús María denunció ser víctima de extorsión por parte de delincuentes que desde el pasado 13 de julio, le envían una serie de mensajes amenazantes exigiéndole elevadas sumas de dinero. Según contó, desde entonces tanto él, como su familia, viven con la incertidumbre de ser el blanco de represalias a consecuencia de ello.

El hombre, un emprendedor con más de 30 años dedicado al rubro, indicó que en una primera instancia, los sujetos se contactaron con él haciéndose pasar como clientes que buscaban una cita. Al día siguiente, el mismo número telefónico comenzó a enviarle una serie de mensajes de índole extorsivo, en ellos, le indicaban el pago de 20 mil soles y cuotas mensuales de hasta 500 soles a cambio de no atentar conta él o su familia.

Amenazan a dueño de peluquerías en Jesús María

De acuerdo a lo que señaló para América Noticias, las amenazas han resultado a que tanto su familia, como su trabajadores, no puedan estar tranquilos. Sus hijos tuvieron que dejar de asistir al colegio durante varios días, a la vez que todos optaron por no salir a la calle. Asimismo, señaló estar preocupado por su equipo de trabajo que depende íntegramente de él, pues han tenido que realizar una pausa laboral. "Necesito trabajar, y lamentablemente es bien complicado moverte por esta incertidumbre", expresó para el medio.

No ha recibido respuestas concretas de la PNP

En cuanto a las acciones que han ejercido las autoridades para atender su caso, el empresario enfatizó que puso la denuncia correspondiente ante la Policía de la Dirincri. Sin embargo, no ha visto ningún tipo de avance, y no han vuelto a comunicarse con él o notificarle para pasar a las siguientes instancias de las investigaciones. Mientras tanto, indicó que los mensajes delictivos de los extorsionadores no han cesado.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.