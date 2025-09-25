HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Triple choque en avenida Salaverry deja cinco heridos, entre ellos dos escolares: accidente genera fuerte tráfico

La Policía Nacional investiga el incidente en Jesús María, mientras que dos escolares y tres adultos fueron trasladados al hospital. Se espera un informe de pericias técnicas para determinar responsabilidades.

Se registra triple choque en Jesús María. Foto: composición LR
Se registra triple choque en Jesús María. Foto: composición LR | composición LR

Un grave accidente de tránsito se registró la mañana del jueves 25 de septiembre en la avenida Salaverry, una de las principales arterias de Lima, donde un triple choque entre una cúster de transporte público, una movilidad escolar y un vehículo particular dejó como saldo al menos cinco personas heridas, entre ellas dos menores de edad. El hecho ocasionó además un fuerte congestionamiento en la zona durante varias horas.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, el incidente se produjo cuando la cúster de la empresa “Gran Estrella” habría cruzado la intersección a gran velocidad, pese a que el semáforo ya había cambiado a rojo. La maniobra imprudente provocó que impactara de manera violenta contra la unidad escolar, la cual terminó colisionando con un automóvil particular que circulaba por la vía.

Testigos del accidente confirmaron esta versión y aseguraron que el vehículo de transporte público transitaba con exceso de velocidad. Varios transeúntes registraron imágenes y videos del momento del impacto y de las consecuencias inmediatas, lo que generó preocupación en redes sociales por el estado de los pasajeros, en especial de los menores.

Heridos y atención inmediata

Como resultado del choque, dos escolares resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato al hospital más cercano. Asimismo, tres adultos también sufrieron lesiones, aunque no de gravedad, según el reporte inicial de los paramédicos. Los conductores de los vehículos involucrados no presentaron mayores afectaciones físicas, pero fueron intervenidos por la Policía para dar sus declaraciones y continuar con las investigaciones.

Al lugar llegaron varias unidades de bomberos, ambulancias del SAMU y efectivos policiales, quienes brindaron asistencia a los heridos y trabajaron en el control del tránsito, que quedó completamente paralizado en la avenida Salaverry durante gran parte de la mañana.

Investigaciones en curso

La División de Tránsito de la PNP inició las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades del accidente. Todo apunta a una falta grave del conductor de la cúster, aunque se esperan los resultados de las pericias técnicas y la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

