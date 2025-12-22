Asesinan a hombre en El Agustino: sicarios en moto disparan frente a su vivienda y huyen

Un hombre fue asesinado a balazos la noche del último lunes 22 de diciembre en el distrito de El Agustino, luego de que dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal abrieran fuego frente a su domicilio y se dieran a la fuga. La víctima fue identificada como Freddy Alarcón, vecino que residió en la zona conocida como Quinta Francia.

Según relataron vecinos del sector, los atacantes —dos individuos que se desplazaban en una moto lineal negra— llegaron hasta el frontis de la vivienda y, sin mediar palabra, realizaron varios disparos contra el hombre. Tras el ataque, ambos huyeron a bordo del mismo vehículo.

TE RECOMENDAMOS MARIO VIZCARRA PIDE QUE NO LO CONFUNDAN CON MARTÍN | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Testigos señalaron que, durante la fuga, los agresores chocaron con una vecina del lugar, aunque continuaron su escape. De acuerdo con las descripciones brindadas, los sujetos serían de contextura delgada y vestían ropa negra al momento del crimen. Efectivos de la Policía Nacional acudieron a la escena para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.