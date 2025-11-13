HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Liberan a dos choferes que atropellaron a mujer de 33 años en San Juan de Lurigancho: "El estado de mi hermana es crítico"

Osmery Huamán lucha por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Hipólito Unánue, tras ser atropellada por dos vehículos en una zona considerada peligrosa por los vecinos debido a los constantes siniestros.

Liberan a dos choferes que atropellaron a mujer de 33 años en San Juan de Lurigancho: "El estado de mi hermana es crítico"
Liberan a dos choferes que atropellaron a mujer de 33 años en San Juan de Lurigancho: "El estado de mi hermana es crítico" | Foto: composición LR/Panamericana/Difusión.

La familia de Osmery Huamán, quien lucha por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Hipólito Unánue, denunció la liberación de los dos conductores implicados en el accidente que la dejó gravemente herida en San Juan de Lurigancho. Según relató su hermana, se enteraron de la decisión cuando el abogado de la familia acudió a la comisaría de Zárate y encontró que los choferes ya habían sido puestos en libertad, pese a la gravedad del caso y a que la víctima se encuentra al borde de la muerte.

“La situación de mi hermana es grave. Ella está debatiéndose entre la vida y la muerte y solo un milagro puede sacarla de todo esto. Es muy crítico su salud. Ni siquiera por un cumplir se acercaron a preguntar por mi hermana. Hicieron lo que hicieron y ahora están libres en las calles”, señaló la hermana de la víctima, expresó entre lágrimas.

Dos vehículos chocan en la avenida Tahuantisuyo en SJL y uno de ellos atropella a mujer que caminaba por la vereda

lr.pe

Dos vehículos atropellan mujer en San Juan de Lurigancho

El grave accidente ocurrió en la intersección de los jirones Ayar Manco y Tahuantinsuyo, en San Juan de Lurigancho, una zona que los vecinos describen como “cruce de la muerte” debido a los constantes siniestros viales. Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, dos vehículos —uno conducido por un ciudadano peruano y el otro por un venezolano— colisionaron violentamente entre sí y, tras el impacto, uno de ellos empujó al otro hacia la vereda, arrollando a Osmery Huamán, una mujer de 33 años que caminaba por la zona luego de realizar compras. La fuerza del golpe la dejó tendida en el pavimento con heridas de extrema gravedad.

Tras el atropello, la víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unánue, donde permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Vecinos de la zona señalaron que este tipo de accidentes son frecuentes debido al exceso de velocidad, la falta de señalización y la ausencia de controles viales.  

Por su parte, el abogado de la mujer cuestionó la actuación de la fiscal a cargo, al asegurar que ignoró el pedido de un mandato de detención judicial en flagrancia, medida que —según explicó— pudo evitar la liberación de los investigados. Sostuvo que, debido a la condición de la víctima, la Fiscalía debió solicitar al juez la ampliación del plazo de flagrancia de 48 horas a 7 días para continuar las diligencias; sin embargo, esto no ocurrió. La familia ahora exige que el Ministerio Público corrija lo ocurrido y que el caso no quede impune, mientras Osmery continúa luchando por sobrevivir.

