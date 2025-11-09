HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Detonan explosivo en condominio de Surco cerca a base de la Fuerza Aérea y dejan nota con número de departamento

La Policía Nacional analiza si el ataque responde a un intento de extorsión y busca identificar al responsable a través de las cámaras de seguridad.

Dejan carta con numero de departamento en cochera de condominio en Surco | Composición LR | PNP

La madrugada del sábado 8 de noviembre, un condominio en Surco fue escenario de un hecho que generó alarma entre los vecinos. Un delincuente detonó un explosivo en la cochera del inmueble, provocando la activación de las alarmas de los autos y el temor de quienes residían en la zona.

Según información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), el individuo dejó una nota con el número de departamento de uno de los inquilinos antes de escapar a bordo de una motocicleta. Las autoridades investigan si el hecho está vinculado a un caso de extorsión.

Cámaras de seguridad registran momentos de explosión en condominio

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, alrededor de las 2:06 a.m., un sujeto encapuchado se acercó al portón del condominio, ubicado cerca de la base Las Palmas de la Fuerza Aérea. Con actitud sospechosa, colocó un pequeño artefacto explosivo que segundos después detonó, generando alarma entre los vecinos y causando daños en la cochera.

Antes de huir, el delincuente dejó una nota en el lugar y escapó en la motocicleta que lo esperaba a media cuadra. Uno de los residentes, consternado por la situación, relató que “todas las alarmas de los autos se activaron” y que la explosión fue fuerte.

Detonan explosivo en condominio de Surco, cerca a base de la FAP. Foto: PNP

Investigación de la PNP y posible extorsión

Tras el incidente, agentes de la PNP trasladaron al inquilino cuyo número apareció en la nota a la comisaría más cercana para continuar con las investigaciones. La Policía analiza si el ataque responde a un intento de extorsión y busca identificar al responsable a través de las cámaras de seguridad y otros elementos de prueba.

Las autoridades instan a los vecinos a mantener la calma y colaborar con cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el hecho. Se prevé un despliegue policial en la zona mientras continúan las investigaciones.

Canales de ayuda en caso de extorsión

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos; solo debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

