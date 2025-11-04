HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Hoy corte de agua en Lima: zonas afectadas y horarios por distrito este miércoles 5 de noviembre vía Sedapal

Los ciudadanos pueden informar sobre cualquier problema en el suministro de agua al número telefónico 317-8000. Además, pueden acceder a la página web de Sedapal para recibir información actualizada.

Distritos de Lima Metropolitana tendrán cortes de agua este miércoles 5 de noviembre.
Este miércoles 5 de noviembre, Sedapal realizará un corte de agua programado que afectará varios distritos de Lima. Esta interrupción en el suministro de agua es parte de las obras de mantenimiento de la empresa, que buscan garantizar la calidad del servicio. Los residentes de estas zonas deberán tomar precauciones para enfrentar la falta de agua durante el tiempo que dure el corte.

A pesar de que la suspensión del servicio será temporal, se prevé que su duración podría extenderse por varias horas. Ante esta situación, Sedapal instó a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias y a consultar sus canales oficiales para recibir información actualizada sobre los horarios y las áreas impactadas.

¿Cuáles son los distritos afectados por el corte de agua en Lima este 5 de noviembre?

Miraflores

  • Zona: Urb. San Antonio. Cuadrante: Av. Alfredo Benavides, Av. República de Panamá, Av. 28 de Julio, Av. Paseo de la República.
  • Horario: 12:00 a. m. - 11:00 p. m.

Independencia

  • Zona: A.H. Los Conquistadores, P.J. El Progreso, A.H. Comité 125 II Ampliación, A.H. Comité Unificado Villa Canta, A.H. Pampa de Independencia, U. Pop. Independencia, P.J. Independencia.
  • Horario: 12:00 a. m. - 8:00 p. m.

Villa María del Triunfo

  • Zona: Reservorio Puyusca (R-01)-A.H. Puyusca, Av. Las Cucardas S/N, A.H. Nvo. Progreso II etapa, A.H. Nvo. Progreso, P.J. Nueva Esperanza, P.J. Sr. de Luren, Asoc. Nvo. Amanecer de Tablada de Lurín, A.H. 1 de Mayo, A.H. Daniel Hokoma, P.I. Biohuerto Sta. Teresita, Asoc. Pos. Viv. y Talleres.
  • Horario: 9:00 a. m. - 7:00 p. m.

San Juan de Miraflores

  • Zona: Urb. San Juan Zona "C", Coop. Fortaleza I, Urb. Valle Sharon, Coop. de Viv. San Miguel de Apuri, A.H. Los Portales de San Juan, A.H. Tradiciones Ricardo Palma, Coop. Uranmarca. Coop. Vista al Mar, Asoc. Villa Mercedes, A.H. República Federal Alemana, A.H. 13 de Octubre, A.H. Felipe Alva y Alva, A.H. Trébol Azul, A.H. Héroes de San Juan, A.H. Cedros del Sur.
  • Horario: 8:00 a. m. - 8:00 p. m.

Santiago de Surco

  • Zona: Urb. Villa Libertad de Monterrico, Asoc. Pro Vivienda Villa Libertad de Monterrico.
  • Horario: 5:00 a. m. - 9:00 p. m.

