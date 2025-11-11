HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Sociedad

¡Atención Lima! Estos distritos se quedarán sin agua el jueves 13 de noviembre: horarios de corte según Sedapal

Sedapal realizará un corte de agua programado, este jueves 13 de noviembre, que afectará a cinco distritos de Lima Metropolitana debido a trabajos técnicos en la red de suministros.

Conoce los distritos que serán afectados por el corte de agua de Sedapal, este jueves 13 de noviembre
Conoce los distritos que serán afectados por el corte de agua de Sedapal, este jueves 13 de noviembre | Foto: composición LR

Este jueves 13 de noviembre, Sedapal (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima) realizará un corte de agua programado que afectará a cinco distritos de Lima Metropolitana. Según se anunció, esta interrupción temporal del servicio de agua potable se debería a trabajos técnicos en la red de suministros.

Sedapal instó a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias y a consultar los horarios y zonas afectadas. Aunque la suspensión del suministro de agua potable será temporal, se prevé que se prolongue por hasta por 12 horas.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO PROTEGE A FERNANDO ROSPIGLIOSI Y SE NIEGA A CENSURARLO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el lunes 10 de noviembre

lr.pe

¿Cuáles son los distritos afectados por el corte de agua en Lima, este 11 de septiembre?

Según informó Sedapal en sus canales oficiales de difusión, los distritos que no se verán afectados por el corte temporal de agua potable son el Rímac, Magdalena del Mar, Villa María del Triunfo, Santiago de Surco y Miraflores. En algunos sectores, la interrupción del servicio iniciará a las 5:00 a.m. A continuación, te brindamos más detalles de las zonas afectadas.

Santiago de Surco

  • Motivo del corte de agua: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas: Urb. Las Casuarinas 4ta etapa
  • Horario: de 5:00 a.m, hasta las 9:00 p.m.

Villa Maria del Triunfo

  • Motivo del corte de agua: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas: P.J. San Gabriel Bajo, Sector Vallecito Bajo, A.H. José C. Mariátegui, 30 de Agosto, Santa Rosa de Belén, Ampl. Vista Alegre, Garcilaso de la Vega, Ampl. 1ero de Mayo.
  • Horario: de 8:00 a.m, hasta las 8:00 p.m.

Villa María del Triunfo

  • Motivo del corte de agua: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas: Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta) Mzs F17, G17, F18, G18 I18, J18A, H19, I19, J19, H20, I20; Asoc. Central Unificada Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20; A.H. Arenal Alto, A.H. El Chasqui, Ampl. Sector Cenenario; Comité 32B Mzs U5K, U5L, U5M.
  • Horario: de 8:00 a.m, hasta las 8:00 p.m.

Magdalena del Mar

  • Motivo del corte de agua: Ejecución de empalme de tubería
  • Áreas afectadas: Urb. Orrantia, Urb. Santa Rosa, Urb. San Felipe Cuadrante: Av. Javier Prado, Av. Salaverry, Jr. Alberto del Campo, Av. Justo Vigil
  • Horario: de 10:00 a.m, hasta las 10:00 p.m.

Rímac

  • Motivo del corte de agua: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas: A.H. Los Jardines de Flor de Amancaes, A.H. Municipal N°3, A.H. Horacio Zevallos, Coop. Miraflores.
  • Horario: de 12:00 p.m, hasta las 8:00 p.m.

Miraflores

  • Motivo del corte de agua: Ejecución de empalme de tubería
  • Áreas afectadas: Urb. Miraflores Cuadrante: Av. José Larco, Malecón de la Reserva, Av. 28 de Julio, Malecón Armendáriz, Av. La Paz
  • Horario: de 12:00 a.m, hasta las 11:00 p.m.
Notas relacionadas
Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el lunes 10 de noviembre

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el lunes 10 de noviembre

LEER MÁS
Hoy corte de agua en Lima: zonas afectadas y horarios por distrito este sábado 8 de noviembre vía Sedapal

Hoy corte de agua en Lima: zonas afectadas y horarios por distrito este sábado 8 de noviembre vía Sedapal

LEER MÁS
Hoy corte de agua en Lima: zonas afectadas y horarios por distrito este jueves 6 de noviembre vía Sedapal

Hoy corte de agua en Lima: zonas afectadas y horarios por distrito este jueves 6 de noviembre vía Sedapal

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Balean a policía en la puerta de su vivienda en El Agustino: agente permanece grave en el hospital Hipólito Unanue

Balean a policía en la puerta de su vivienda en El Agustino: agente permanece grave en el hospital Hipólito Unanue

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

LEER MÁS
Línea 2 del Metro de Lima y Callao: ATU suspendió temporalmente servicio por "motivos de fuerza mayor"

Línea 2 del Metro de Lima y Callao: ATU suspendió temporalmente servicio por "motivos de fuerza mayor"

LEER MÁS
Remueven a capitán PNP tras ser hallado durmiendo con hermana de detenido en La Libertad: caso se encuentra en investigación

Remueven a capitán PNP tras ser hallado durmiendo con hermana de detenido en La Libertad: caso se encuentra en investigación

LEER MÁS
Falsos pasajeros asesinan a conductor de combi en presunto ajuste de cuentas mientras realizaba su ruta en el Callao

Falsos pasajeros asesinan a conductor de combi en presunto ajuste de cuentas mientras realizaba su ruta en el Callao

LEER MÁS
Suboficial de la PNP denuncia a coronel por presuntos tocamientos indebidos en la Dirección de Aviación Policial en el Callao

Suboficial de la PNP denuncia a coronel por presuntos tocamientos indebidos en la Dirección de Aviación Policial en el Callao

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuánto es la pensión máxima de la ONP en 2025? Beneficiarios pueden solicitar jubilación siguiendo estos pasos

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

Sociedad

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

Metropolitano: desde este 10 de noviembre, alimentadores Carabayllo y Torre Blanca amplían ruta y conectarán con Chimpu Ocllo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025