¡Atención Lima! Estos distritos se quedarán sin agua el jueves 13 de noviembre: horarios de corte según Sedapal

Conoce los distritos que serán afectados por el corte de agua de Sedapal, este jueves 13 de noviembre | Foto: composición LR

Este jueves 13 de noviembre, Sedapal (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima) realizará un corte de agua programado que afectará a cinco distritos de Lima Metropolitana. Según se anunció, esta interrupción temporal del servicio de agua potable se debería a trabajos técnicos en la red de suministros.

Sedapal instó a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias y a consultar los horarios y zonas afectadas. Aunque la suspensión del suministro de agua potable será temporal, se prevé que se prolongue por hasta por 12 horas.

¿Cuáles son los distritos afectados por el corte de agua en Lima?

Según informó Sedapal en sus canales oficiales de difusión, los distritos que no se verán afectados por el corte temporal de agua potable son el Rímac, Magdalena del Mar, Villa María del Triunfo, Santiago de Surco y Miraflores. En algunos sectores, la interrupción del servicio iniciará a las 5:00 a.m. A continuación, te brindamos más detalles de las zonas afectadas.

Santiago de Surco

Motivo del corte de agua: Limpieza de reservorio

Limpieza de reservorio Áreas afectadas: Urb. Las Casuarinas 4ta etapa

Urb. Las Casuarinas 4ta etapa Horario: de 5:00 a.m, hasta las 9:00 p.m.

Villa Maria del Triunfo

Motivo del corte de agua: Limpieza de reservorio

Limpieza de reservorio Áreas afectadas: P.J. San Gabriel Bajo, Sector Vallecito Bajo, A.H. José C. Mariátegui, 30 de Agosto, Santa Rosa de Belén, Ampl. Vista Alegre, Garcilaso de la Vega, Ampl. 1ero de Mayo.

P.J. San Gabriel Bajo, Sector Vallecito Bajo, A.H. José C. Mariátegui, 30 de Agosto, Santa Rosa de Belén, Ampl. Vista Alegre, Garcilaso de la Vega, Ampl. 1ero de Mayo. Horario: de 8:00 a.m, hasta las 8:00 p.m.

Villa María del Triunfo

Motivo del corte de agua: Limpieza de reservorio

Limpieza de reservorio Áreas afectadas: Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta) Mzs F17, G17, F18, G18 I18, J18A, H19, I19, J19, H20, I20; Asoc. Central Unificada Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20; A.H. Arenal Alto, A.H. El Chasqui, Ampl. Sector Cenenario; Comité 32B Mzs U5K, U5L, U5M.

Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta) Mzs F17, G17, F18, G18 I18, J18A, H19, I19, J19, H20, I20; Asoc. Central Unificada Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20; A.H. Arenal Alto, A.H. El Chasqui, Ampl. Sector Cenenario; Comité 32B Mzs U5K, U5L, U5M. Horario: de 8:00 a.m, hasta las 8:00 p.m.

Magdalena del Mar

Motivo del corte de agua: Ejecución de empalme de tubería

Ejecución de empalme de tubería Áreas afectadas: Urb. Orrantia, Urb. Santa Rosa, Urb. San Felipe Cuadrante: Av. Javier Prado, Av. Salaverry, Jr. Alberto del Campo, Av. Justo Vigil

Urb. Orrantia, Urb. Santa Rosa, Urb. San Felipe Cuadrante: Av. Javier Prado, Av. Salaverry, Jr. Alberto del Campo, Av. Justo Vigil Horario: de 10:00 a.m, hasta las 10:00 p.m.

Rímac

Motivo del corte de agua: Limpieza de reservorio

Limpieza de reservorio Áreas afectadas: A.H. Los Jardines de Flor de Amancaes, A.H. Municipal N°3, A.H. Horacio Zevallos, Coop. Miraflores.

A.H. Los Jardines de Flor de Amancaes, A.H. Municipal N°3, A.H. Horacio Zevallos, Coop. Miraflores. Horario: de 12:00 p.m, hasta las 8:00 p.m.

