HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima
Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima      Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima      Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima      
Sociedad

Paro de transportistas EN VIVO 14 de noviembre: gremios exigen mayor seguridad ante extorsiones en Lima y Callao

Los manifestantes planean marchar hacia el Congreso acompañados por representantes de la Generación Z para hacer visibles sus reclamos. Este paro de transportistas se realiza tras la muerte de choferes y cobradores.

Paro de transportistas este 14 de noviembre. Foto: composición LR
Paro de transportistas este 14 de noviembre. Foto: composición LR | composición LR

Este viernes 14 de noviembre diversos gremios de transportistas marcharán y realizarán un paro nacional para exigir al Gobierno la atención de una serie de reclamos vinculados al alza de extorsiones y asesinatos a choferes durante el mandato de José Jerí.

Frente a esta situación, se espera que algunos centros educativos realicen sus clases de manera virtual y que haya escasez de algunas líneas de buses en primeras horas de la mañana. La postura de los manifestantes es marchar hacia el congreso junto con los representantes de la Generación Z.

Paro de transportistas EN VIVO 14 de noviembre: gremios exigen mayor seguridad ante extorsiones en Lima y Callao

12:26
13/11/2025

¿A que hora inicia el paro de transportistas?

De acuerdo con algunos representantes de transportistas, el paro de transportistas comenzará alrededor de las cinco de la mañana, con escasos buses en varios puntos estratégicos de la capital. Entre ellos se encuentran las avenidas Túpac Amaru, Panamericana Sur y Evitamiento, donde se espera la concentración de choferes y representantes de sindicatos que exigen mayor seguridad en las rutas y sanciones más severas para las mafias que los extorsionan.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS
Notas relacionadas
Paro de transportistas 14 de noviembre: estos son los gremios que sí acatarán y los que no

Paro de transportistas 14 de noviembre: estos son los gremios que sí acatarán y los que no

LEER MÁS
¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

LEER MÁS
Paro de transportistas 14 de noviembre: estos son los gremios que sí acatarán y los que no

Paro de transportistas 14 de noviembre: estos son los gremios que sí acatarán y los que no

LEER MÁS
Escolar de 14 años fallece dentro de colegio Héroes del Cenepa, en Cercado de Lima, tras presunta negligencia

Escolar de 14 años fallece dentro de colegio Héroes del Cenepa, en Cercado de Lima, tras presunta negligencia

LEER MÁS
Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima por manifestación del Sutep

Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima por manifestación del Sutep

LEER MÁS
Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

LEER MÁS
Luto en Arequipa: 37 vidas perdidas, un chofer ebrio implicado y el clamor por justicia de las familias

Luto en Arequipa: 37 vidas perdidas, un chofer ebrio implicado y el clamor por justicia de las familias

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Xiomy Kanashiro responde a las especulaciones de boda con Jefferson Farfán: "Es una pieza muy importante en mí"

Toyota del Perú y el Gobierno Regional del Callao promueven el cuidado del medio ambiente a través del concurso ambiental “A la Chalaca”

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Sociedad

Bus de la 50 arrolla a adulto mayor de 89 años y se da a la fuga en Barrios Altos: cámaras captaron el accidente

Temblor en Perú hoy, 12 de noviembre: ¿en qué lugar se produjo el epicentro del último movimiento sísmico de hoy, según reporte del IGP?

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 11 de noviembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025