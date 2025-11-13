Este viernes 14 de noviembre diversos gremios de transportistas marcharán y realizarán un paro nacional para exigir al Gobierno la atención de una serie de reclamos vinculados al alza de extorsiones y asesinatos a choferes durante el mandato de José Jerí.

Frente a esta situación, se espera que algunos centros educativos realicen sus clases de manera virtual y que haya escasez de algunas líneas de buses en primeras horas de la mañana. La postura de los manifestantes es marchar hacia el congreso junto con los representantes de la Generación Z.

Paro de transportistas EN VIVO 14 de noviembre: gremios exigen mayor seguridad ante extorsiones en Lima y Callao 12:26 ¿A que hora inicia el paro de transportistas? De acuerdo con algunos representantes de transportistas, el paro de transportistas comenzará alrededor de las cinco de la mañana, con escasos buses en varios puntos estratégicos de la capital. Entre ellos se encuentran las avenidas Túpac Amaru, Panamericana Sur y Evitamiento, donde se espera la concentración de choferes y representantes de sindicatos que exigen mayor seguridad en las rutas y sanciones más severas para las mafias que los extorsionan.