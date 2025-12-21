HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Encuentran tres cuerpos sin vida que pertenecerían a una misma familia dentro de una vivienda en el Rimac

Según las primeras indagaciones, las víctimas serían una madre, un padre y su hijo. El caso fue alertado por vecinos del Rimac tras percibir un fuerte olor que provenía del inmueble.

Vecinos alertaron a las autoridades que un fuerte olor provenía del inmueble ubicado en el segundo piso
Vecinos alertaron a las autoridades que un fuerte olor provenía del inmueble ubicado en el segundo piso | Difusión

Durante la noche del domingo 21 de diciembre, la Policía Nacional encontró los cuerpos sin vida de tres personas que pertenecerían a una misma familia, en un inmueble ubicado en la urbanización Leoncio Prado, en el distrito del Rímac.

Fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades tras percibir un fuerte olor proveniente del inmueble, situado cerca de un tanque de agua. Ante ello, los agentes ingresaron al departamento, ubicado en el segundo piso. Testigos indicaron que las víctimas serían de nacionalidad peruana. El caso se encuentra en investigación y está a cargo de la comisaría de El Manzano.

