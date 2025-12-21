Vecinos alertaron a las autoridades que un fuerte olor provenía del inmueble ubicado en el segundo piso | Difusión

Durante la noche del domingo 21 de diciembre, la Policía Nacional encontró los cuerpos sin vida de tres personas que pertenecerían a una misma familia, en un inmueble ubicado en la urbanización Leoncio Prado, en el distrito del Rímac.

Fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades tras percibir un fuerte olor proveniente del inmueble, situado cerca de un tanque de agua. Ante ello, los agentes ingresaron al departamento, ubicado en el segundo piso. Testigos indicaron que las víctimas serían de nacionalidad peruana. El caso se encuentra en investigación y está a cargo de la comisaría de El Manzano.