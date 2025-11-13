HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     
Sociedad

Más de 36.000 docentes postularán a concurso de acceso a cargos directivos y especialistas: fechas clave del Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) organiza el Concurso de Acceso para cargos directivos y especialistas, dirigido a docentes en la tercera escala de la Carrera Pública Magisterial.

Minedu anuncia Concurso de Acceso para cargos directivos y de especialistas en educación
Minedu anuncia Concurso de Acceso para cargos directivos y de especialistas en educación | Foto: Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció el Concurso de Acceso para cargos directivos y de especialistas, dirigido a más de 36.000 docentes nombrados a partir de la tercera escala de la Carrera Pública Magisterial. El objetivo del proceso es fortalecer la gestión educativa y mejorar la calidad del servicio educativo en el país.

La prueba se realizará este domingo 16 de noviembre en 73 locales a nivel nacional. El ministro de Educación, Jorge Figueroa, destacó que estos procesos de evaluación representan una oportunidad para que los maestros continúen desarrollando su trayectoria profesional, asuman cargos de mayor responsabilidad y mejoren sus ingresos mensuales en reconocimiento a su esfuerzo.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Minedu suspende clases presenciales este viernes 14 de noviembre por paro de transportistas en Lima y Callao

lr.pe

Minedu aplicará este domingo la Prueba Nacional del Concurso de Acceso

Los locales de evaluación habilitados para la Prueba Nacional recibirán a los postulantes en el horario de ingreso de 7:00 a 8:00 a. m. Los participantes podrán consultar su local asignado en el ENLACE oficial publicado por el Minedu.

Esta evaluación está compuesta por dos subpruebas: Comprensión lectora y Conocimientos de gestión institucional y gestión pública. Para clasificar a la siguiente etapa, los postulantes deberán alcanzar los puntajes mínimos establecidos. Cada participante recibirá un cuadernillo impreso con 70 preguntas y dispondrá de un tiempo máximo de 3 horas y 30 minutos para resolverlo.

PUEDES VER: Escolar de 14 años fallece dentro de colegio Héroes del Cenepa, en Cercado de Lima, tras presunta negligencia

lr.pe

Cronograma para Acceso a Cargos Directivos y de Especialistas 2025 

ActividadFecha
Publicación de locales de evaluación para rendir la Prueba Nacional4 de noviembre
Aplicación de la Prueba Nacional16 de noviembre
Publicación de resultados preliminares de la Prueba Nacional5 de diciembre
Presentación de reclamos sobre la lectura de la ficha de respuestas y/o el puntaje obtenido en la Prueba Nacionaldel 6 al 12 de diciembre
Resolución de reclamos sobre la lectura de la Ficha de Respuestas o el puntaje obtenido en la Prueba Nacionaldel 10 y 18 de diciembre
Publicación de la relación de todos los postulantes y sus resultados finales de la Prueba Nacional, en el portal institucional del Minedu18 de diciembre

Los docentes que aprueben la evaluación nacional calificarán a la siguiente etapa, que se desarrollará de manera descentralizada y estará a cargo de los comités de evaluación conformados en las DRE y UGEL de todo el país.

Notas relacionadas
Minedu suspende clases presenciales este viernes 14 de noviembre por paro de transportistas en Lima y Callao

Minedu suspende clases presenciales este viernes 14 de noviembre por paro de transportistas en Lima y Callao

LEER MÁS
¿Clases escolares se suspenden este viernes 14 de noviembre en colegios peruanos? Lo que se sabe y dice el Minedu

¿Clases escolares se suspenden este viernes 14 de noviembre en colegios peruanos? Lo que se sabe y dice el Minedu

LEER MÁS
Escolar de 14 años fallece dentro de colegio Héroes del Cenepa, en Cercado de Lima, tras presunta negligencia

Escolar de 14 años fallece dentro de colegio Héroes del Cenepa, en Cercado de Lima, tras presunta negligencia

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas 14 de noviembre: estos son los gremios que sí acatarán y los que no

Paro de transportistas 14 de noviembre: estos son los gremios que sí acatarán y los que no

LEER MÁS
¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

LEER MÁS
Minedu suspende clases presenciales este viernes 14 de noviembre por paro de transportistas en Lima y Callao

Minedu suspende clases presenciales este viernes 14 de noviembre por paro de transportistas en Lima y Callao

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO 14 de noviembre: suspenden clases presenciales en colegios de Lima y Callao

Paro de transportistas EN VIVO 14 de noviembre: suspenden clases presenciales en colegios de Lima y Callao

LEER MÁS
Conductor incendia su miniván en avenida Javier Prado para evitar ser fiscalizado por ATU en San Borja

Conductor incendia su miniván en avenida Javier Prado para evitar ser fiscalizado por ATU en San Borja

LEER MÁS
Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bus de la 50 arrolla a adulto mayor de 89 años y se da a la fuga en Barrios Altos: cámaras captaron el accidente

Petroperú alista venta de 55 inmuebles: adjudican servicio de tasación de propiedades prescindibles

Peruana que ganó los S/45 millones de La Tinka revela que compró su boleto minutos antes del sorteo: "Combiné fechas con números al azar"

Sociedad

Bus de la 50 arrolla a adulto mayor de 89 años y se da a la fuga en Barrios Altos: cámaras captaron el accidente

Peruana que ganó los S/45 millones de La Tinka revela que compró su boleto minutos antes del sorteo: "Combiné fechas con números al azar"

Si un verificador de Reniec te visita este 2025 y encuentra que la dirección en el DNI no coincide con tu domicilio actual, ¿qué sucede?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025