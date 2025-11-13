Más de 36.000 docentes postularán a concurso de acceso a cargos directivos y especialistas: fechas clave del Minedu

Minedu anuncia Concurso de Acceso para cargos directivos y de especialistas en educación | Foto: Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció el Concurso de Acceso para cargos directivos y de especialistas, dirigido a más de 36.000 docentes nombrados a partir de la tercera escala de la Carrera Pública Magisterial. El objetivo del proceso es fortalecer la gestión educativa y mejorar la calidad del servicio educativo en el país.

La prueba se realizará este domingo 16 de noviembre en 73 locales a nivel nacional. El ministro de Educación, Jorge Figueroa, destacó que estos procesos de evaluación representan una oportunidad para que los maestros continúen desarrollando su trayectoria profesional, asuman cargos de mayor responsabilidad y mejoren sus ingresos mensuales en reconocimiento a su esfuerzo.

Minedu aplicará este domingo la Prueba Nacional del Concurso de Acceso

Los locales de evaluación habilitados para la Prueba Nacional recibirán a los postulantes en el horario de ingreso de 7:00 a 8:00 a. m. Los participantes podrán consultar su local asignado en el ENLACE oficial publicado por el Minedu.

Esta evaluación está compuesta por dos subpruebas: Comprensión lectora y Conocimientos de gestión institucional y gestión pública. Para clasificar a la siguiente etapa, los postulantes deberán alcanzar los puntajes mínimos establecidos. Cada participante recibirá un cuadernillo impreso con 70 preguntas y dispondrá de un tiempo máximo de 3 horas y 30 minutos para resolverlo.

Cronograma para Acceso a Cargos Directivos y de Especialistas 2025

Actividad Fecha Publicación de locales de evaluación para rendir la Prueba Nacional 4 de noviembre Aplicación de la Prueba Nacional 16 de noviembre Publicación de resultados preliminares de la Prueba Nacional 5 de diciembre Presentación de reclamos sobre la lectura de la ficha de respuestas y/o el puntaje obtenido en la Prueba Nacional del 6 al 12 de diciembre Resolución de reclamos sobre la lectura de la Ficha de Respuestas o el puntaje obtenido en la Prueba Nacional del 10 y 18 de diciembre Publicación de la relación de todos los postulantes y sus resultados finales de la Prueba Nacional, en el portal institucional del Minedu 18 de diciembre

Los docentes que aprueben la evaluación nacional calificarán a la siguiente etapa, que se desarrollará de manera descentralizada y estará a cargo de los comités de evaluación conformados en las DRE y UGEL de todo el país.