Sociedad

Cantar el Himno nacional será obligatorio en colegios públicos del Perú: ¿en qué día y a qué hora?

El presidente José Jerí anunció nuevas disposiciones complementarias que fomentan las actividades cívicas en instituciones públicas según la Ley 32251.

Escolares deberán entonar el Himno Nacional a partir de esta fecha en sus colegios.
Escolares deberán entonar el Himno Nacional a partir de esta fecha en sus colegios. | Andina

El gobierno del presidente de la República, José Jerí, oficializó un decreto supremo con medidas complementarias al estado de emergencia vigente en Lima y Callao. Parte de las disposiciones más llamativas figura la obligación de entonar el Himno Nacional todos los lunes a las 8:00 a.m.

De acuerdo con el documento que modifica el Decreto Supremo N° 124, las medidas responde al cumplimiento de la Ley 32251, que regula los símbolos patrios y emblemas nacionales. Según establece el texto, todas las instituciones públicas deberán cantar el himno mientras se iza la bandera con la presencia de su máxima autoridad. Las municipalidades deberán realizar esta ceremonia los domingos en sus plazas principales.

Fuerzas Armadas y PNP podrán instruir a instituciones

La reciente disposición también autoriza la participación de cadetes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en diversas actividades de entrenamiento y apoyo social. En tanto, las escuelas de formación militar podrán realizar marchas e instrucción en lugares específicos en coordinación con autoridades locales.

Estas acciones tienen como finalidad tener presencia disuasiva y apoyo a operaciones cívicos-militares, lo que fomentaría el control territorial durante la emergencia. Además, se dispone el uso de equipos bloqueadores e inhibidores en establecimientos penitenciarios, así como un mayor control de accesos.

Se reconocerá al personal destacado de las fuerzas del orden mediante reconocimientos e incentivos a quienes contribuyan al logro de los objetivos del estado de emergencia. Estos méritos podrán ser reconocidos en Palacio de Gobierno por medio de una resolución suprema.

Nuevas acciones lucharán contra mercados ilegales

El decreto aprobado por el Ejecutivo tomará acciones para enfrentar los mercados ilegales vinculados a la criminalidad. Se indica que el Comité de Fiscalización ejecutará operativo de control junto a las fuerzas integradas en zonas donde se identifiquen delitos como trata de personas, tráfico de drogas, venta ilegal de armas y comercialización de equipos celulares de dudosa procedencia.

La disposición también establece que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) deberá acatar la órden de la PNP para que suspenda inmediatamente las líneas telefónicas y chips vendidos de manera irregular.

Asimismo, se permitirá bloquear las líneas vinculadas a delitos como extorsión, secuestro y sicariato, en cumplimiento de la legislación vigente. Con estas medidas, el gobierno de José Jerí busca reforzar la seguridad ciudadana y mantener el orden público durante el estado de emergencia en Lima y Callao.

