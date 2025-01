Organización criminal “Los Compadres” estaría detrás del ataque al Ministerio Público en La Libertad

La organización criminal denominada “Los Compadres” estaría detrás del ataque perpetrado este 20 de enero contra el Ministerio Público de Trujillo, La Libertad, según información policial recogida por La República. Se trata de un grupo delincuencial que operaría desde el 2017 desde el convulsionado distrito de La Esperanza.

Se les sindica de varios asesinatos, entre ellos el del suboficial PNP Joel Vásquez Gutiérrez, ocurrido el 2019. Igualmente, estarían implicados en sicariato, marcaje, extorsión, robo agravado, tenencia ilegal de armas, entre otros. Sus víctimas eran vecinos, comerciantes y empresas de transporte público.

"Los Compadres" se habría formado con remanentes de “Los Malditos del Triunfo” y “La Jauría”. Hace unos años, varios de sus presuntos integrantes fueron capturados en un operativo de la Fiscalía y la PNP. Esto sería el origen de todo.

Las autoridades señalaron que la orden del atentado habría sido dada por Jimmy Bazán Valderrama, conocido como C Pequeño o Chato Jimmy, capturado en 2022 como parte de "Los Compadres".

Se supo que allanaron su celda en el penal de Huacariz y hallaron elementos convincentes de las amenazas a la fiscal que investigaba a su organización. Será trasladado en las próximas horas al penal de Challapalca.

Autoridad en la mira

El ataque perpetrado a las 12.30 de la madrugada contra la principal sede fiscal de dicha región, ubicada en la intersección de las avenidas Jesús de Nazareth y Alcides Carrión, habría sido la culminación de una serie de amenazas contra una fiscal especializada en investigar casos del crimen organizado, incluido el de "Los Compadres". Su identidad se mantenía en reserva por seguridad. No obstante, en conferencia de prensa, el ministro del Interior, juan José Santiváñez, reveló el apellido. La fiscal, dos horas luego de ataque, habría recibido nuevas amenazas.

Hay más amenazas contra fiscales

El presidente de la Junta de Fiscales de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, se pronunció. “Los fiscales en La Libertad hemos venido recibiendo amenazas desde hace meses debido a las investigaciones que lideramos contra el crimen organizado. Sin embargo, estas acciones no van a detener nuestro trabajo. Seguiremos cumpliendo con nuestra labor, respetando siempre la Constitución y las leyes”, manifestó.

Hizo un llamado al Ejecutivo para fortalecer el marco legal contra el crimen organizado. “Recientemente, se derogó el inciso que permitía la detención preliminar en flagrancia y, aunque se intentó restituir, hasta ahora no ha sido aprobado. Si logramos capturar al autor de este atentado, las normas actuales dificultarían su detención inmediata”, explicó Bringas.

Explosivos usados para minería

Según especialista de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) consultados por La República, el atentado de este 20 de enero contra el Ministerio Público de Trujillo, La Libertad, se habría ejecutado con al menos 20 cartuchos de emulsión 5.000. Estos poderosos explosivos son usados en la minería en la sierra de La Libertad para romper rocas. “Son muy potentes y resistentes al agua. Los mineros ilegales y legales los consiguen fácilmente”, señaló un experto. Sin embargo, si bien las autoridades han reconocido que se usaron artefactos ligados a la minería, evitaron dar más detalles.

El impacto fue tan potente que pudo escucharse en distritos periféricos como La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora y Huanchaco, a una de hasta 11 kilómetros, según testigos.

Cámaras captaron ataques

Cámaras de seguridad captaron cómo un sujeto que lleva una mochila de repartidor de delivery llega, deja el paquete y huye. Segundos después, la detonación destrozó todo en las inmediaciones. Las ondas expansivas provocaron daños en al menos 15 inmuebles y negocios, además de los siete pisos del Ministerio Público. Un taxista que estaba detenido por el semáforo resultó herido y su auto quedó inservible. El otro herido fue el vigilante de la institución afectada. Estaba de turno. Ambos fueron dados de alta.

Fiscal de la Nación: “Es una cobardía”

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, condenó el ataque, calificándolo como un acto de cobardía. “Es evidente que este tipo de actos buscan amedrentar el trabajo que realizamos en contra de las organizaciones criminales”, expresó.

Asimismo, confirmó que una fiscal ha recibido amenazas de muerte por parte de organizaciones criminales en la región. “Puedo asegurar que estamos coordinando con la Policía para garantizar su seguridad y la de su familia. Vamos a brindar todo el apoyo a nuestra colega, que se encuentra liderando casos críticos relacionados con crimen organizado”, enfatizó.

Estas declaraciones dejaron fuera de lugar al Ministerio del Interior, que inicialmente, en un comunicado, atribuyó el ataque a su trabajo contra la delincuencia.

Críticas al estado de emergencia

La fiscal Espinoza también cuestionó la efectividad del estado de emergencia en La Libertad y la posible militarización de Trujillo anunciada nuevamente por las autoridades. “A pesar del estado de emergencia, las extorsiones y el sicariato no han disminuido. La presencia de los militares no soluciona el problema porque no tienen la preparación ni las competencias legales para realizar labores de seguridad interna. Este trabajo corresponde a la Policía Nacional”.

César Acuña se intenta desmarcar de Dina Boluarte

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, también se pronunció y, pese a la cercanía y respaldo político que mantienen en el poder, responsabilizó al gobierno de Dina Boluarte. “Desde hace meses pedimos al Ejecutivo que se cambie al equipo de inteligencia encargado de la seguridad en la región, pero nunca nos escucharon. Ahora estamos viendo las consecuencias de esa inacción”, declaró.

Por la noche, tras la reunión entre el gobernador de La Libertad, César Acuña; el titular de la PCM, Gustavo Adrianzén; el ministro del Interior, Juan José Santiváñez; se anunció la remoción de 100 agentes de la Divincri e inteligencia por temas de indisciplina. Serán reemplazados.

Población sin esperanza

El atentado ha dejado una profunda sensación de desesperanza entre los ciudadanos de Trujillo. La República conversó con algunos afectados, quienes señalan que han perdido la esperanza de que a Trujillo vuelva la tranquilidad. “Aquí ya no se vive en paz. Todos los días escuchamos noticias sobre extorsiones, sicariato o atentados”, expresó un vecino.