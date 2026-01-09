Capturan a 11 integrantes de una banda que exigía S/ 4,000 diarios al Play Land Park en Comas

Un operativo policial realizado durante la madrugada en el distrito de Comas permitió la desarticulación de la banda criminal denominada Los Diablos de la Calichera. Como resultado de esta intervención, once personas fueron detenidas por su presunta implicancia en diversos delitos, entre ellos el delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de armas de fuego, municiones o explosivos; el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión; y el delito contra la salud pública.

De acuerdo con la información policial, el grupo venía realizando cobros ilícitos en el parque Sinchi Roca, específicamente en el área donde se encuentra el centro recreativo Play Land Park. Las investigaciones indican que exigían a los propietarios del establecimiento el pago de 4,000 soles diarios, bajo amenazas, como parte de un esquema de extorsión.

El operativo se llevó a cabo como parte de acciones de investigación e inteligencia previamente desarrolladas en la zona. Durante la intervención, las autoridades hallaron armas de fuego, municiones, presuntos explosivos y aproximadamente medio kilo de marihuana, los cuales fueron incautados para las diligencias correspondientes.

Modalidades de extorsión

Se tomó conocimiento de que los presuntos integrantes realizaban cobros bajo tres modalidades. La primera consistía en el denominado “falso chalequeo”, mediante el cual exigían dinero a los responsables del centro recreativo. La segunda modalidad estaba relacionada con el cobro de 10 soles por el estacionamiento de vehículos, pese a que dicho servicio no tenía costo. La tercera modalidad comprendía el cobro de cupos a comerciantes y ambulantes que operaban en el lugar.

Las investigaciones también señalan que los intervenidos se hacían pasar por personal de seguridad del parque, utilizando chalecos para aparentar pertenecer al personal autorizado, lo que les permitía realizar los cobros de manera directa a los usuarios. Durante el operativo, se halló una carta con contenido amenazante que estaría dirigida a una empresa de transporte, la cual habría sido objeto de amenazas semanas atrás.

Detenidos son investigados

Los once detenidos fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se vienen realizando las diligencias policiales para el esclarecimiento de los hechos. Las autoridades informaron que el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y los procesos judiciales conforme a ley.

