Sociedad

Paro nacional del 13 de noviembre: ¿cuáles son los reclamos que exigen los docentes del Sutep?

Lucio Castro Chipana, secretario general del Sutep, criticó la falta de atención de la clase política ante problemáticas como la anemia infantil y la desnutrición, que afectan a la mitad de los niños en Perú.

Sutep anunció un paro nacional para este jueves 13 de noviembre y exigió una serie de medidas.
Sutep anunció un paro nacional para este jueves 13 de noviembre y exigió una serie de medidas.

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) emitió un comunicado y convocó a un paro nacional de 24 horas para este jueves 13 de noviembre. La medida tiene como objetivo exigir un mayor presupuesto para el sector Educación, en un contexto en el que la mitad de la infancia peruana padece anemia y desnutrición. A ello se suman problemas persistentes como el desempleo, la inseguridad y la corrupción.

Lucio Castro Chipana, secretario general del Sutep, señaló que el paro es una respuesta a la “indiferencia” de la clase política frente a las necesidades del país y a su resistencia para asignar recursos suficientes a los sectores más urgentes, especialmente el de Educación. Según el dirigente, la protesta también tiene como objetivo exigir el cumplimiento de la Constitución, que establece que el Estado debe destinar el 6 % del PBI al sector educativo. Este presupuesto permitiría mejorar la infraestructura escolar, fortalecer la formación de los estudiantes y atender problemas estructurales como la desnutrición infantil.

Comunicado del Sutep.

Comunicado del Sutep.



¿Cuáles son los reclamos que exigen los docentes del Sutep?

El gremio magisterial presentó una lista de demandas que, según afirman, son razonables y no afectarían el erario nacional. Entre sus principales exigencias figura la aprobación por insistencia de la ley que garantiza pensiones dignas para los maestros cesantes y jubilados, así como el cumplimiento de compromisos pendientes en materia salarial y presupuestal. Entre los principales reclamos del Sutep destacan los siguientes:

  • Aprobación inmediata por insistencia de la ley que garantiza pensiones dignas para los docentes.
  • Asignación del 6% del PBI a Educación, tal como lo establece la Constitución.
  • Garantizar el segundo tramo de aumento salarial de S/200 correspondientes al mes de noviembre.
  • Pago del bono de S/487 correspondiente al segundo tramo del bono 2025.
  • Cumplimiento del pago de escolaridad a los maestros nombrados en 2025.
  • Incorporar en el presupuesto 2026 un bono excepcional de S/600 para maestros y auxiliares.
  • Incremento de remuneraciones para 2026, elevando el RIM del magisterio a 1 UIT y el 85% de la RIM para los auxiliares.
  • Asignación de una partida no menor a S/1.500 millones para el pago del 30% por preparación de clases.
  • Derogatoria de la ley 32123 (Pro AFP), por considerarse perjudicial para los trabajadores.
  • Derogatoria de la ley 32242, que, según el sindicato, promueve la destitución injustificada de maestros y auxiliares.



Sutep exige al Congreso atender ley de pensiones docentes

Lucio Castro exhortó al Congreso de la República a aprobar por insistencia la ley que incrementa las pensiones de los maestros cesantes y jubilados. Según el dirigente, esta medida busca corregir una injusticia histórica contra los educadores del país, quienes reciben pensiones precarias pese a décadas de servicio. El líder sindical sostuvo que el Sutep ha presentado propuestas viables para financiar estos incrementos sin comprometer el presupuesto nacional. Además, afirmó que existen sectores políticos que “se oponen a toda mejora para los trabajadores del Perú”.

