Paro de transportistas en Lima y Callao provoca desde marchas hasta clases virtuales en 14 distritos
El paro general de transportistas en Lima y Callao del 26 de septiembre afectó a más de 50 empresas y generó la suspensión de clases en universidades y colegios. La protesta se originó por el aumento de extorsiones.
MOMENTOS DESTACADOS
¿Hasta que hora es el paro de transporte hoy?
De acuerdo a los gremios que participan en la movilización, el paro es de 24 horas, es decir, todo el día de hoy, jueves 26 de septiembre. Ello, pese a que el jefe Tránsito de la Policía, Javier Vela, indicó que solo acompañarán a la ciudadanía hasta las 11 a. m. o 12 p. m., pero que, se evaluará la presencia policial durante la tarde noche también, horario en que usuario retornan de sus centros de labores y estudios.
Dejan explosivo en empresa Etusa
La Policía Nacional ha llegado al terminal de buses de la empresa Etusa de San Juan de Lurigancho luego de que la mañana de hoy hayan dejado un explosivo y carta amenazante. Asimismo, transportistas del distrito se movilizan hacia el centro de Lima.
Foto: Mirian Torres/La República
Confusión en colegios por paro
En Villa El Salvador, los escolares del colegio Sasakawa llegaron en compañía de sus padres, debido al anuncio tardío del Minedu sobre la suspensión de clases presenciales que se emitió hoy, en pleno paro de transportistas.
Los padres aseguraron que la medida los tomó por sorpresa. Algunos retiraron a sus menores de la escuela, mientras que otros continúan en los exteriores tratando de obtener más información.
Foto: Latina
El paro general de transportistas, que se llevó a cabo el jueves 26 de septiembre en diversos distritos de Lima y Callao, dejó más de una impresión en la capital. Según el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), fueron más de 50 empresas de transporte público las decidieron suspender sus operaciones en protesta contra el aumento de extorsiones. Una de las medidas llamativas fue la paralización de clases presenciales hecha por el Ministerio de Educación (Minedu).
Últimas noticias del Paro de Transporte hoy, 27 de septiembre
Gobierno oficializa estado de emergencia en 14 distritos
Este viernes 27 de septiembre, el Gobierno ha publicado el decreto supremo N.°100-2024-PCM que oficializa la declaratoria de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao, así como las medidas que se tomarán para combatir la criminalidad en las calles.
Gobernador de Tacna: “No somos el basurero del Perú”
Luis Torres, gobernador regional de Tacna, ha rechazado la propuesta del Gobierno que busca la ampliación del penal de Challapalca para la recepción de delincuentes acusados de extorsión. "Nuestra ciudad en la cuna del patriotismo, no el basurero del Perú", expresó en Canal N.
Gobierno advierte posible toque de queda
Juan José Santiváñez informó que el Gobierno evalúa implementar un toque de queda en algunos distritos declarados en estado de emergencia durante 60 días. "Porque recordemos que un estado de emergencia es un estado de suspensión de derechos constitucionales", señaló en RPP.
Estado de emergencia aumenta a 14 dstritos
El ministro del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, informó que se ha incorporado 2 distritos más al estado de emergencia anunciado tras el paro de transportistas del 26 de septiembre. La medida ahora también será aplicada en las comunas de Santa Rosa y el Rímac.
Zona norte es la más afectada
La zona norte de Lima era la más perjudicada por este paro y, en algunos puntos de la ciudad, grupos de manifestantes tiraron piedras a autobuses que no se habían sumado a la protesta.
¿Cuáles son las medidas que el Gobierno adoptará?
Tras una conversación con el gremio de transportistas, se anunció que se tomaran ciertas medidas para frenar las extorsiones. Las cuales son las siguientes:
- Conformar un equipo especial dedicado a la investigación y persecución del delito de extorsión, integrado inicialmente por más de 100 agentes, quienes ya se encuentran trabajando en las instalaciones de la Dirincri.
- La PNP ha puesto a disposición de la ciudadanía las líneas de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri. Los WhatsApp son: 942 841 978 y 966 834 447.
- Mecanismos de seguridad policial en los paraderos y en las rutas.
- Brindar seguridad policial a las unidades de transporte de manera aleatoria con personal uniformado y civil.
- Remitir al Congreso de la República un proyecto de ley agravando las penas por los delitos de sicariato y extorsión, hasta con cadena perpetua.
- Conformación de una Fiscalía Supraprovincial contra la Extorsión para acelerar el trámite de las denuncias y garantizar la reserva de la identidad de los denunciantes a través de protocolos de atención de datos personales.
- Mesa mixta en la que participen Mininter, Ministerio de Transportes, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Fiscalía y Poder Judicial.
- Creación de una Procuraduría de la Autoridad del Transporte Urbano, que se encargue de interponer las denuncias contra quienes cometan estos delitos.
¿En qué distritos habrá estado de emergencia?
Según lo mencionado por las autoridades, el estado de emergencia aplicará en los siguientes distritos: Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica, así como Ventanilla (Callao).
Minedu informa que clases de este viernes 27 se llevarán con normalidad
En la noche del jueves 26 de setiembre, el Ministerio de Educación informó en sus redes sociales que las clases en las instituciones educativas se desarrollarán de manera presencial.
Más de 2000 personas se unieron al paro de transporte en Lima
La Defensoría del Pueblo informó que más de 2000 personas de distintos sectores participaron del paro nacional ante extorsiones y ataques, que afectan gravemente la vida e integridad.
Mininter presenta al Gorex para combatir las extorsiones
Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, presenta al Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión (Gorex) de la PNP, el cual está integrado por más de 100 policías, que se encargarán exclusivamente de investigar y combatir a la criminalidad dedicada a este delito.
Foto: Marcia Chahua/LR
Buses de la PNP trasladan a pasajeros
Una flota de 25 buses de la Policía Nacional del Perú se ha dispuesto a los ciudadanos de Lima para trasladarlos por el paro de transportistas.
Foto: Marcia Chahua/LR
Transportistas llegaron al Congreso por medidas ante ola de extorsiones
Gremios de transportistas de Lima se reunieron con los congresistas y pidieron endurecer penas para los delitos de extorsión. De continuar abandono, advirtieron que radicalizarían su protesta.
ATU implementa buses del corredor morado en la avenida Brasil
La Autoridad de Transporte Urbano indicó que los buses del corredor morado circularán por la avenida Brasil para trasladar a la ciudadanía.
Foto: ATU
¿Cuáles son los 12 distritos de Lima y Callao en estado de emergencia tras paro de transportistas?
- Ate
- Villa El Salvador
- Ancón
- Puente Piedra
- Comas
- Carabayllo
- Independencia
- San Martín de Porres
- Los Olivos
- San Juan de Lurigancho
- Chosica
- Ventanilla (Callao)
¿Qué rutas acataron el paro de transportes ?
- Huáscar: ruta C, que va desde Jicamarca (San Juan de Lurigancho) hasta Lurín.
- Empresa Santa Catalina: Ruta A, B y C, inician en San Juan de Lurigancho.
- La Roma: inician en San Juan de Lurigancho hasta Ventanilla.
- Sesosa: inicia en Ancón hasta Surco.
- Nueva Estrella: inicia en Ancón y termina en Ventanilla.
- Los Loritos: inicia en Huaycán (Ate) y termina en Ventanilla.
- La Z: inicia en Huaycán y termina en Ventanilla.
- Etuchisa: conocida como 'Los Chinos', uno de los más afectados. Desde Villa el Salvador hasta Puente Piedra.
- Vipusa: inician en Ancón y Comas, y se dirigen hasta La Victoria, San Juan de Miraflores y Ate, depende de la ruta.
- Corazón de Jesús: inicia en San Martín de Pores y termina en San Miguel.
- El Mandarino: uno de los más afectados, contando con conductores fallecidos. Inician desde Canto Grande hasta la Primera de Pro
- Evifasa: inicia en San Martín de Porres y termina en San Juan de Lurigancho o Ate, dependiendo de la ruta.
- Chosicanos: conocidos por sus largas rutas desde Chosica hasta San Miguel.
- Etusa: extorsionados por primera vez el día del paro, conocidos en San Juan de Lurigancho como "Los Moraditos". Van desde San Juan de Lurigancho hasta San Miguel.
Ulises Villegas sobre declaratoria de emergencia: "No voy a permitir que solo sea para la foto"
"No voy a permitir que vengan acá a tomarse la foto y se vayan, si eso pasa voy a denunciar públicamente. Yo respeto mucho a la Policía Nacional del Perú, pero es necesario las Fuerzar Armadas", dijo el alcalde de Comas a Canal N.
Gobernador Regional del Callao pide declarar en estado de emergencia todo el puerto
Ciro Castillo se pronunció tras la declaratoria de emergencia del Gobierno de Boluarte y pidió a las autoridades incluir los demás distritos del Callao en esta medida.
Foto: Gobierno Regional del Callao
Físcalías trabajarán en conjunto con la PNP para combatir la extorsión
A través de un comunicado el Ministerio Público dio a conocer que la Coordinación Nacional de Fiscalías Contra la Criminalidad Organizada dispone que personal fiscal y administrativo de cuatro fiscalías especializadas supraprovinciales trabajen conjuntamente con el Grupo Operativo de Respuesta contra la Extorsión (Gorex) de la PNP.
Foto: Ministerio Público
Alcalde de San Juan de Lurigancho se pronuncia tras estado de emergencia
"Las Fuerzas Armadas son una institución que hace el papel disuasivo, la labor más importante le toca ahora al Ministerio del Interior. Necesitamos que se dé con el paradero de las personas que hacen la extorsión. Ya que han declarado en emergencia debería haber una Unidad de Investigación", precisó Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho a Canal N.
PNP detuvo a sujeto que atacó a vehículo durante paro de transportes
Efectivos de la Policía Nacional del Perú detuvieron a Alexander Villar Gilvonio por causar daños contra un vehículo de transporte público, evitando que pueda circular y así perjudicar a decenas de pasajeros.
Foto: Mininter
Alcalde de SMP sobre estado de emergencia: "No hay un plan integral"
El alcalde de San Martin de Porres, Hernán Sifuentes se pronunció tras la declaratoria de emergencia en su distrito. "Es una declaratoria más, No hay un plan integral. Solo una vez tuvimos a las Fuerzas Armadas. El delito de extorsión no ha sido abordada de la manera adecuada", dijo la autoridad edil a Canal N.
Minsa reprogramará citas a pacientes afectados por el paro
El Ministerio de Salud emitió un comunicado dando a conocer que la atención en los establecimientos se desarrolla sin ningún contratiempo. Asimismo, manifestaron que habrá facilidades para reprogramar citas a los pacientes afectados por el paro de transportes.
Foto: Minsa
Liberan av. Abancay
Tras la conferencia de la PCM, los manifestantes que acudieron a los exteriores del Congreso, se retiraron y dejaron libre la av. Abancay, que actualmente no registra congestión vehicular.
Foto: Fiorella Alvarado/La República
Declaran estado de emergencia distritos por extorsión
El Gobierno destinó medidas para combatir la inseguridad por delitos de extorsión contra empresas de transporte y entre las más resaltantes se encuentra el anuncio de estado de emergencia por 60 días en 12 distritos, 11 en Lima y uno en Callao.
Entre los distritos que acatarán la medida impuesta se encuentran Ate, VES, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Chosica; así como el distrito de Ventanilla, en Callao.
Amplían a 4 horas tolerancia para llegar al trabajo
El Ministerio de Trabajo amplió a cuatro horas la tolerancia para ingresar a los centros de labores. Ello, debido al paro de transportistas que se desarrolla hoy 26 de septiembre.
Intentaron detener alimentador de Metropolitano
En el kilómetro 19 de la av. Túpac Amaru, protestantes intentaron detener un bus alimentador del Metropolitano con el objetivo de hacerlos participar de la movilización social. Sin embargo, fueron apartados por agentes de la PNP.
Demora en buses interprovinciales hacia Lima
Desde Huacho se reportó la demora en viajes interprovinciales hacia Lima. El terminal terrestre de la ciudad luce vacío y los pasajeros han tenido que reprogramar sus fechas debido al temor por el paro de transportistas. En tanto, otros usuarios permanecen en la sala de espera aguardando a que la situación mejore.
Video: Latina
Despliegan 15.000 policías en Lima
Alrededor de 15.00 policías han sido desplegados en Lima para acompañar las protestas del sector Transporte hoy 26 de septiembre. Desde la mañana, las unidades de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), de la Unidad de Servicios Especiales (USE) y de otras unidades policiales, fueron puestos a disposición del público en diversos distritos limeños.
EsSalud reprogramará citas de pacientes afectados
A través de un comunicado, EsSaludinformó que el seguro brindará las facilidades para que los pacientes acudan a sus citas programadas para hoy 26 de septiembre frente a las dificultades presentadas por el paro de transportistas.
Foto: EsSalud/X
¿Hasta que hora es el paro de transporte hoy?
De acuerdo a los gremios que participan en la movilización, el paro es de 24 horas, es decir, todo el día de hoy, jueves 26 de septiembre. Ello, pese a que el jefe Tránsito de la Policía, Javier Vela, indicó que solo acompañarán a la ciudadanía hasta las 11 a. m. o 12 p. m., pero que, se evaluará la presencia policial durante la tarde noche también, horario en que usuario retornan de sus centros de labores y estudios.
¿Por qué hay paro en Perú?
El paro de transportistas en Perú, precisamente en Lima y Callao, se lleva a cabo por la ola de extorsiones que enfrentan las empresas de transporte. Tanto choferes, como cobradores y empresarios reciben amenazas, y muchos de ellos han sido asesinados por no pagar un cupo para poder trabajar.
¿Cómo está el paro en Lima hoy?
La gran movilización por el paro general de transportistas en Lima y Callao se desarrolla desde las 4 a. m. de hoy 26 de septiembre. Durante las marchas se reportaron quema de llantas, ataques a buses con piedras, así como también obligaron a bajar a pasajeros de vehículos que no acataron la huelga.
Foto: La República
Colocan tachuelas en pistas de El Agustino
En El Agustino, sujetos colocaron tachuelas en la vía para que los vehículos no puedan circular, forzándolos a participar en el paro de transportistas. Vehículos menores como mototaxis fueron detenidas también.
Pérdidas de hasta S/230 millones diarios
El paro general de transportistas podría causar una pérdida de S/230 millones diarios a la economía, advierte la Asociación Automotriz del Perú (AAP).
El gremio automotor precisó que, la cifra resulta de realizar un ejercicio de cálculo en Lima que toma en cuenta el uso del transporte público mediante combis, couster y buses, excluyendo otras modalidades como el Metropolitano y los Corredores complementarios.
Bus 'La 87' se suma a paro
La línea de transporte 'La 87' con ruta de Ventanilla-San Miguel se sumó al paro de transportistas con pintas que se leen: "Viva el paro". Asimismo, buses de la Línea 49 permanecen estacionados en señal de protesta cerca de la plaza de Acho.
Foto: Latina
Gran contingente PNP en av. Abancay
Ante la pronta llegada de los transportistas al Congreso, un gran contingente de la PNP ha copado la av. Abancay. Asimismo, una gran cantidad de transportistas llegaron a la vía para ubicarse frente al Congreso.
Foto: Mirian Torres/La República
Taxis incrementan tarifa de pasajes por paro
Un ciudadano informó que ha caminado alrededor de 20 cuadras para llegar al hospital a visitar a un familiar. "Desde Comas a Alfonso Ugarte me han cobrado S/70,00. Las autoridades peruanas están mal", expresó.
Video: Canal N
No hay buses en la av. Brasil
Pasajeros varados en la av. Brasil reportan que no hay buses en esta principal vía de Lima Metropolitana. Muchos de ellos se dirigen hacia Surquillo o el Callao, pero no hay rutas en circulación. Asimismo, llevan alrededor de una hora en los paraderos esperando.
"Con justa razón están reclamando al Gobierno, debería haber más acción", "Los extorsionadores están haciendo lo que se les da la gana, pueden atacar a cualquier vehículo que vaya con pasajeros", son algunos de los comentarios de los ciudadanos afectados que empatizan con los transportistas.
Av. Abancay sin buses de transporte
Durante la mañana de hoy 26 de septiembre, la av. Abancay, caracterizada por ser una vía muy congestionada, amaneció ocupada solo por autos y corredores complementarios, los cuales operan con normalidad.
Foto: Canal N
Pinchan llantas de vehículos en SJM
En San Juan de Miraflores, un policía reportó que procedieron con la disuasión de manifestantes frente al Mall del Sur en Atocongo, pues se estaban pinchando llantas a vehículos que no acatan el paro general de transportistas.
Video: Canal N
"Ni un muerto más"
No solo los gremios de transporte, sino también de rubros como restaurantes y ciudadanos de a pie se han sumado al paro general de transportistas. "Ni un muerto más", gritan en la vía pública de Acho, en donde se congregarán con otros manifestantes para llegar hacia el Congreso.
Dejan explosivo en empresa Etusa
La Policía Nacional ha llegado al terminal de buses de la empresa Etusa de San Juan de Lurigancho luego de que la mañana de hoy hayan dejado un explosivo y carta amenazante. Asimismo, transportistas del distrito se movilizan hacia el centro de Lima.
Foto: Mirian Torres/La República
Rompen lunas de cústers
En el desarrollo de la movilización anunciada por transportistas, ciudadanos se infiltraron para romper lunas de una cúster y obligaron a los pasajeros a bajar de la unidad, entre ellos, escolares.
Video: difusión
Bajan a pasajeros de combis
En medio del paro general de transportistas, pasajeros de combis que se trasladaban por el distrito de Chorrillos fueron obligados a descender del vehículo. "Bajen, bajen, tenemos que apoyar", les indican personas que presenciaron el hecho.
Foto: difusión
Grupo especial PNP investigará extorsión
El general Carlos Céspedes, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la PNP, informó que un grupo especial combatirá el delito de extorsiones en Lima, tanto para el sector transporte, como para los de construcción civil y comercio, que también sufren de amenazas.
Es preciso mencionar que hace pocos días, se desarticuló a la banda Injertos de Aragua, acusados del asesinato de un chofer en Los Olivos, que se negó a pagar S/7.00 de cupo al día.
Etupsa se suma a casi 40 empresas extorsionadas
En la mañana de hoy, la empresa Etusa de San Juan de Lurigancho fue blanco de amenazas extorsivas por el cobro de cupos. De esta manera, se suma a la lista de empresas afectadas por extorsionadores en un contexto de paro de transportistas por la criminalidad que enfrentan.
Foto: América TV
Largas colas e informalidad en SJL
Tras el reporte de largas colas en las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima como Caja de Agua y Bayóvar, los pasajeros han decidido optar por autos colectivos, que, en dirección al centro de Lima, cobran hasta S/10.00.
Foto: Kevinn García/La República
PNP se pronuncia por paro
El jefe Tránsito de la Policía, Javier Vela, informó que se han registrado incidentes de violencia en Lima norte como parte de las marchas por el paro de transportistas.
Asimismo, indicó que acompañarán a la ciudadanía hasta las 11 a. m. o 12 p. m., pero que, se evaluará la presencia policial durante la tarde noche también, horario en que usuario retornan de sus centros de labores y estudios.
Confusión en colegios por paro
En Villa El Salvador, los escolares del colegio Sasakawa llegaron en compañía de sus padres, debido al anuncio tardío del Minedu sobre la suspensión de clases presenciales que se emitió hoy, en pleno paro de transportistas.
Los padres aseguraron que la medida los tomó por sorpresa. Algunos retiraron a sus menores de la escuela, mientras que otros continúan en los exteriores tratando de obtener más información.
Foto: Latina
Pasajeros varados en Ate
Distritos de Lima este también son afectados por el paro de transporte. En Ate, a la altura del grifo Vista Alegre, hay pasajeros varados. Aseguran que solo circulan taxis y que el Corredor rojo, concesionaria de la ATU, opera con regularidad.
Foto: difusión
Mototaxis realizan rutas largas en Comas
Residentes en Comas reportan que las mototaxis del distrito están realizando rutas largas, equivalentes a la de los buses, anta la falta de unidades. Asimismo, se registran largas colas en el Metropolitano.
Foto: difusión
Gran contingente policial
Gran cantidad de agentes PNP permanecen en diversos puntos de Lima, resguardando la movilización anunciada para hoy 26 de septiembre.
Foto: Mirian Torres/La República
Demora en trenes de la Línea 1
La Línea 1 del Metro de Lima reportó demoras en el servicio del tren eléctrico, precisamente hoy que se lleva a cabo el paro general de transportistas debido a la ola extorsiva que atraviesan. Usuarios en redes reportan que llevan más de 15 minutos esperando las unidades en estaciones como Caja de Agua.
Video: Kevinn García/La República
DRELM de Minedu suspende clases presenciales
La Dirección Regional De Educación De Lima Metropolitana (DRELM) anunció la suspensión de clases presenciales hoy jueves 26 de septiembre, pues serán llevadas a cabo de manera remota en colegios públicos y privados. Es preciso mencionar que, el anuncio se da el mismo día de la movilización que fue anunciada hace días.
Foto: DRELM
Trabajadora de Lima norte: "No hay carro, jefa"
Durante una transmisión en vivo de La República, Aerika, una trabajadora de limpieza de una clínica se contactó con su jefa para avisar que no podrá llegar a tiempo a su centro de labores debido al paro de transportistas.
Sin embargo, su empleadora solo atinó a responderle: "Ve la forma, siempre es lo mismo contigo". La declarante solo tiene 15 días desde que ingresó a su trabajo, por lo que teme un despido.
Precios de colectivos se disparan
Tras la falta de buses de transporte público en Lima por el paro general de transportistas, los precios de pasajes de autos colectivos se han incrementado notoriamente.
- Desde Zapallal hasta el centro de Lima: S/10.00 a S/15.00
- Desde Zapallal a Plaza Norte: S/8.00
- Desde Zapallal a Puente Piedra: S/4.00
Buses PNP trasladan a pasajeros varados
En la vía de Evitamiento, se despliegan buses de la PNP para los ciudadanos que han quedado varados en Puente Nuevo y serán trasladados hacia Santa Anita.
Foto: Mirian Torres/La República
Minedu anuncia clases virtuales
A través de un comunicado oficial y, el mismo día del paro general hoy, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció que los colegios de Perú realizarán clases virtuales.
Foto: Minedu
Varados en Lima norte
Decenas de pasajeros en Lima norte continúan varados a la espera de buses de transporte público. Hasta el momento se registran muy pocas unidades de la PNP para su traslado.
Foto: Mirian Torres/La República
No dejan circular a buses
En medio de las protestas por el paro general de transportistas, ciudadanos atacan a bus Etsibosa, pues no lo dejan circular para que participen de la movilización.
Foto: América TV
Recurren a colectivos en Ventanilla
Pasajeros que parten desde Ventanilla llevan esperando buses desde las 5 a. m., por ello, han tenido que recurrir a los autos colectivos, unidades informales, que han duplicado y hasta triplicado los precios de los pasajes.
"Está S/5.00, es demasiado, normalmente me cobran S/1.00 hacia Puente Piedra", declaró un residente de la zona.
Foto: América TV
Nuevo ataque extorsivo a empresa Etusa
La empresa de transporte Etusa, cuya ruta abarca San Juan de Lurigancho, se suma a la lista de líneas extorsionadas, pues la banda criminal, autodenominada Los Panameños, la han convertido en su blanco.
Foto: Panamericana
Pasajeros afectados: "Tocará regresar, no hay movilidad"
Un ciudadano declaró para Latina que al no encontrar buses para ir a su centro de labores, retornará a su vivienda, pues hace más de 1 hora espera por movilidad y hora de ingreso es a las 7 a. m. "Tocará regresar, me dijeron que si no hay movilidad, normal", manifestó.
Lanzan piedras a buses
A la altura de Trapiche, en la Panamericana norte, reportaron que sujetos lanzaron piedras a la empresa de transporte Cruz del Centro, que habría dejado un herido y daños materiales como lunas completamente destruidas.
Habilitan buses de la PNP
Tras la falta de buses en Lima por el paro general, la PNP ha habilitado buses para el traslado de pasajeros varados. En Ancón se registran 2 unidades, así como en Santa Anita, Cieneguilla, y el cruce de la av. Javier Prado y Nicolás Ayllón.
Más de 40 minutos de espera en Puente Piedra
En el paradero Norteño, en Puente Piedra, decenas de pasajeros continúan a la espera de buses de transporte público. Los usuarios esperan por más de 40 minutos en la vía con poca iluminación.
Foto: Latina
Panorama en San Juan de Lurigancho
En los alrededores de la estación Caja de Agua de la Línea 1 del Metro de Lima, donde se concentra gran cantidad de pasajeros, se registra poca y casi nula circulación de buses de transporte público, más que los buses del corredor morado, así como colectivos.
Foto: Latina
MTPE insiste en teletrabajo y 2 horas de tolerancia
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) emitió un comunicado esta mañana e insistió en recurrir al teletrabajo y exhortar a los trabajadores a permitir el retraso de dos horas de los trabajadores debido al paro general de transportistas.
Foto: MTPE/X
Pasajeros varados en Ancón
En el paradero Rosa Luz, en la Panamericana norte con dirección a Ancón, hay decenas de pasajeros varados esperando por unidades desde las 4 a. m. Tanto trabajadores como escolares se ven afectados por el paro de transportistas.
Foto: América TV
Colectivos suben precios en Carretera central
Tras la falta buses en la Carretera Central, a la altura del kilómetro 16, en la entrada de Huaycán, se registra pasajeros varados por falta de unidades como los 'Chosicanos'. Los colectivos que se dirigen al centro de Lima han elevado su precio de S/2.00 a S/5.00. "Una hora y media esperando, no sé qué voy a hacer", mencionó una vecina del distrito a América TV.
Foto: América TV
Buses repletos por paro general
Buses de la empresa Nuevo Perú lucen repletos de pasajeros debido a la poca cantidad de unidades en circulación. La línea realiza la ruta desde Puente Piedra al igual que su par Etuchisa, 'Los Chinos'.
Foto: América TV
PNP habilita buses en Puente Piedra
La Policía Nacional del Perú ha habilitado dos buses para el traslado de pasajeros durante la mañana de este 26 de septiembre. Los usuarios se dirigen a paraderos como Zapallal, Cruce de Ventanilla, penal de Ancón, etc. Asimismo, antes de abordar la unidad, la PNP viene realizando una inspección.
Foto: América TV
Panorama en Puente nuevo
En el paradero de Puente nuevo, en la vía de Evitamiento, diversos pasajeros continúan a la espera de buses para desplazarse a sus centros de estudios y labores. Las unidades que circulan pasan totalmente llenas, mientras que los colectivos han duplicado su precio para diversas rutas.
Foto: América TV
Cambio de horario en Metropolitano
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dispuso la variación de horarios en los servicios del Metropolitano, corredores complementarios, Línea 1 y 2 del Metro de Lima.
Foto: ATU/X
Gustavo Adrianzén pide no acatar paro
El primer ministro Gustavo Adrianzén pide no acatar paro de transportistas, pese a la ola extorsiva que atraviesan. "No podemos, sino hacer un llamado a este grupo, a este gremio que ha anunciado el paro, para solicitarle que no vaya a tomar esta medida de fuerza y, por el contrario, se acerque a la mesa de diálogo", aseguró.
Más de 40 líneas extorsionadas
Martín Valeriano de Anitra informó: "La protesta se va a desarrollar en diferentes puntos de la capital y Callao tenemos agremiados, son como 50 empresas, adicional a los que se van a sumar el día de mañana. Entendemos que en diferentes sectores va a haber mucha demanda para los informales, que van a hacer cobros excesivos".
Rutas no operan hoy 26 de septiembre
El representante de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, anunció que no acatarán la movilización, pero que, en señal de protesta, diversas rutas pertenecientes al gremio no operarán. Entre ellas figuran:
- Carretera central (Chosicanos)
- Huaycán
- Carapongo
- Jicamarca
- Huachipa
- Lima norte (seis empresas)
- Cono este-centro (12 empresas)
CIT: "Una bala no es una especulación"
Martín Ojeda, director de Cámara de Internacional de la Industria del Transporte (CIT), se pronunció sobre la movilización de hoy y precisó que la vida de choferes, cobradores y empresarios está en riesgo. "Una bala, un petardo, no son especulaciones", afirmó.
Asimismo, se mostró a favor de que el paro sea pacífico y que el Gobierno brinde la seguridad de que se priorice el acompañamiento a los pasajeros afectados por la falta de buses durante la mañana.
Transportistas de Lima: "Basta de muertes"
Los transportistas de diversos tipos de vehículos en Lima Metropolitana se han unido en contra de los asesinatos por cobro de cupos en el sector. A través de pancartas y arengas buscan que el Gobierno les brinde una solución ante la creciente delincuencia.
Foto: difusión
Puntos de encuentro
Los transportistas y ciudadanos en general se unirán en una gran movilización hacia el Congreso debido a la ola extorsiva y delincuencial de la que son víctimas.
Foto: difusión
Gremios se unen a paro de transportistas
A través de las redes sociales, se convocaron marchas para hoy jueves 26 de septiembre como parte de la gran movilización que llevarán a cabo más de 40 empresas de transporte.
Foto: difusión
Ruta La 50 no participará en marcha
La línea 50, cuya ruta va de San Juan de Lurigancho a Lince, informó que no acatará el paro de transportistas convocado para el día de mañana 26 de septiembre y que trabajarán con total normalidad. "Un solo gremio no representa a todo el sector transporte", indicaron.
Foto: La 50/Facebook
Marcha de transportistas iniciaría en la Plaza de Acho
El líder de ANITRA explicó que la manifestación comenzará en la Plaza de Acho y se dirigirá hacia el Congreso de la República. Además, señaló que no solo el transporte urbano, sino todos los ciudadanos peruanos, están en peligro. Asimismo, advirtió que si no se logra un acuerdo satisfactorio, se consideraría la posibilidad de iniciar una huelga indefinida.
Se cambian horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima
La ATU ha comunicado que el Metropolitano comenzará a operar desde las 05:00 a.m. con salidas adicionales por hora para atender la demanda. Adicionalmente, se ha informado que se han asignado más unidades para las rutas alimentadoras, las cuales serán gestionadas de acuerdo a la demanda durante las primeras horas del día.
En cuanto a los corredores complementarios Rojo, Azul y Morado, se han programado salidas adicionales por hora entre las 05:00 a.m. y las 11:00 p.m. Por otro lado, los buses de transporte público convencional operarán desde las 04:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.
Por otro lado, se ha anunciado que la Línea 1 del Metro de Lima y Callao iniciará sus operaciones a las 05:00 a.m. siguiendo su horario habitual, con la posibilidad de aumentar las salidas según la demanda. Asimismo, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao mantendrá su horario regular de servicio, de 06:00 a.m. a 11:00 p.m. ¡Espero que esta información sea de utilidad!
Empresas que se sumarán al paro de transportistas
- Empresa Santa Catalina: Rutas A, B y C, parten desde San Juan de Lurigancho.
- La Roma: Sale desde San Juan de Lurigancho y llega hasta Ventanilla.
- Sesosa: Parte de Ancón y tiene como destino Surco.
- Nueva Estrella: Inicia en Ancón y finaliza en Ventanilla.
- Los Loritos: Comienza su recorrido en Huaycán (Ate) y termina en Ventanilla.
- La Z: Sale de Huaycán y llega a Ventanilla.
- Etuchisa ('Los Chinos'): Una de las más afectadas, cubre el trayecto desde Villa El Salvador hasta Puente Piedra.
- Vipusa: Inicia en Ancón y Comas, y llega a La Victoria, San Juan de Miraflores o Ate, dependiendo de la ruta.
Al norte de Lima, el paro de transportistas afectará distritos como Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Los Olivos, Independencia y San Martín de Porres. Vecinos de Ventanilla, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, El Agustino y Santa Anita también se han visto perjudicados por la medida.
Universidades y colegios suspendieron clases presenciales por paro de transportistas
Universidades como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) optaron por suspender sus clases presenciales debido al paro de transportistas previsto para aquel jueves 26 de septiembre. La medida buscó garantizar la seguridad de estudiantes y docentes ante las dificultades que trajo la falta de transporte en varios distritos de Lima y Callao.
La suspensión de clases también afectó a colegios como Saco Oliveros, Bertolt Brecht, Innova Schools, Colegio Visionarios y Unimasters, entre otros, que decidieron posponer o trasladar sus actividades educativas. Las instituciones tomaron esa decisión para prevenir mayores inconvenientes y asegurar la integridad de su comunidad educativa.
¿Cómo va el paro de transporte hoy?
La situación del transporte público en Lima se tornó preocupante durante la mañana del jueves 26 de septiembre debido a la falta de buses de transporte público, pues los pocos que había circulaban repletos de usuarios. Asimismo, se han reportado quema de llantas y ataques con piedras a unidades.
En tanto, como medida extraordinaria, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la ampliación de los horarios del Metropolitano, Línea 1 y 2 del Metro de Lima, así como los corredores complementarios.