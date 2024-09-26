Paro de transportistas en Lima y Callao provoca desde marchas hasta clases virtuales en 14 distritos

Tras una conversación con el gremio de transportistas, se anunció que se tomaran ciertas medidas para frenar las extorsiones. Las cuales son las siguientes:

- Conformar un equipo especial dedicado a la investigación y persecución del delito de extorsión, integrado inicialmente por más de 100 agentes, quienes ya se encuentran trabajando en las instalaciones de la Dirincri.

- La PNP ha puesto a disposición de la ciudadanía las líneas de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri. Los WhatsApp son: 942 841 978 y 966 834 447.

- Mecanismos de seguridad policial en los paraderos y en las rutas.

- Brindar seguridad policial a las unidades de transporte de manera aleatoria con personal uniformado y civil.

- Remitir al Congreso de la República un proyecto de ley agravando las penas por los delitos de sicariato y extorsión, hasta con cadena perpetua.

- Conformación de una Fiscalía Supraprovincial contra la Extorsión para acelerar el trámite de las denuncias y garantizar la reserva de la identidad de los denunciantes a través de protocolos de atención de datos personales.

- Mesa mixta en la que participen Mininter, Ministerio de Transportes, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Fiscalía y Poder Judicial.

- Creación de una Procuraduría de la Autoridad del Transporte Urbano, que se encargue de interponer las denuncias contra quienes cometan estos delitos.