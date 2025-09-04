HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Médico es acusado de agresión física y sexual contra su pareja en Piura: dictan 9 meses de prisión preventiva

El sujeto fue identificado como Luis Alberto S. A., quien también habría golpeado a su víctima tras presuntamente haber abusado de ella.

La Fiscalía logró los 9 meses de prisión preventiva contra el médico acusado de abuso sexual contra su pareja. Foto: Composición LR/FiscalíaPiura
La Fiscalía logró los 9 meses de prisión preventiva contra el médico acusado de abuso sexual contra su pareja. Foto: Composición LR/FiscalíaPiura

La Fiscalía Especializada Contra en Delitos de Violencia Contra la Mujer de Piura había solicitado 9 meses de prisión preventiva contra el médico oftalmólogo Luis Alberto S. A. por el presunto delito de violación contra su conviviente, quien durante el hecho habría sido agredida físicamente.

Según la información policial, el crimen se produjo en el asentamiento humano Alan Perú, en la región de Piura, el pasado 31 de agosto. Los efectivos de la comisaría de Piura intervinieron el domicilio de la víctima, en donde la encontraron con hematomas en la zona de la vista, así como heridas en la nariz. De igual forma, presentaba lesiones en el cuerpo.

Víctima solicita garantías para su vida

Cabe señalar que la familia de la víctima indicó que no es la primera vez que la mujer es agredida por el sujeto y que, inclusive, en el pasado ya se le habría denunciado por el mismo delito. Ahora, la agraviada ha solicitado garantías para su vida.

Al respecto, el personal del Ministerio Público presentó el certificado médico de integridad sexual como prueba para solicitar la prisión preventiva. Este documento corrobora la denuncia, las declaraciones de la agraviada y de los familiares que la auxiliaron, entre otros.

Dictan 9 meses de prisión preventiva contra el acusado

El Sexto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura obtuvo nueve meses de prisión preventiva contra Luis Alberto S. A. (49), médico oftalmólogo investigado como presunto autor del delito de violación en agravio de su conviviente.

La fiscal adjunta provincial Fiorella Calle Ruiz presentó el requerimiento de prisión preventiva con graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con el abuso sexual sufrido por la denunciante el pasado 31 de agosto, en la vivienda que compartían en el A.H. Alan Perú, donde la víctima se negó a mantener relaciones sexuales y habría sido golpeada y forzada por el acusado.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

